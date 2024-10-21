Рейтинг@Mail.ru
Многие страны хотят полноформатного участия в БРИКС, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/briks-1979174713.html
Многие страны хотят полноформатного участия в БРИКС, заявил Ушаков
Многие страны хотят полноформатного участия в БРИКС, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.10.2024
Многие страны хотят полноформатного участия в БРИКС, заявил Ушаков
Многие страны сегодня хотят полноформатного участия в БРИКС, решение будет за лидерами объединения, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T18:32
2024-10-21T18:32
в мире
россия
бразилия
индия
юрий ушаков
брикс
саммит брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979109675_0:143:3132:1905_1920x0_80_0_0_b7a019784352ba7e52bc68c01663c7b3.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Многие страны сегодня хотят полноформатного участия в БРИКС, решение будет за лидерами объединения, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Многие государства, как известно, хотят прямо сразу полномасштабного, полноформатного членства в этой организации, некоторые предпочитают развитие более углубленного, более тесного сотрудничества. Все эти вопросы будут рассматриваться лидерами и лидеры будут непосредственно принимать решение на этот счет", - сказал Ушаков. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20240902/ushakov-1970031497.html
россия
бразилия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979109675_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_8270b98967209c08914bb6e5fe0721d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бразилия, индия, юрий ушаков, брикс, саммит брикс
В мире, Россия, Бразилия, Индия, Юрий Ушаков, БРИКС, Саммит БРИКС
Многие страны хотят полноформатного участия в БРИКС, заявил Ушаков

Ушаков: многие страны сегодня хотят полноформатного участия в БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. XVI саммит БРИКС состоится 22-24 октября в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. XVI саммит БРИКС состоится 22-24 октября в Казани - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. XVI саммит БРИКС состоится 22-24 октября в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Многие страны сегодня хотят полноформатного участия в БРИКС, решение будет за лидерами объединения, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Многие государства, как известно, хотят прямо сразу полномасштабного, полноформатного членства в этой организации, некоторые предпочитают развитие более углубленного, более тесного сотрудничества. Все эти вопросы будут рассматриваться лидерами и лидеры будут непосредственно принимать решение на этот счет", - сказал Ушаков.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Ушаков оценил масштаб готовящихся мероприятий на саммите БРИКС
2 сентября, 16:25
 
В миреРоссияБразилияИндияЮрий УшаковБРИКССаммит БРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала