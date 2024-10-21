https://ria.ru/20241021/briks-1979174713.html

Многие страны хотят полноформатного участия в БРИКС, заявил Ушаков

Многие страны хотят полноформатного участия в БРИКС, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.10.2024

Многие страны хотят полноформатного участия в БРИКС, заявил Ушаков

Многие страны сегодня хотят полноформатного участия в БРИКС, решение будет за лидерами объединения, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:32

2024-10-21T18:32

2024-10-21T18:32

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Многие страны сегодня хотят полноформатного участия в БРИКС, решение будет за лидерами объединения, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Многие государства, как известно, хотят прямо сразу полномасштабного, полноформатного членства в этой организации, некоторые предпочитают развитие более углубленного, более тесного сотрудничества. Все эти вопросы будут рассматриваться лидерами и лидеры будут непосредственно принимать решение на этот счет", - сказал Ушаков. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20240902/ushakov-1970031497.html

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в мире, россия, бразилия, индия, юрий ушаков, брикс, саммит брикс