Многие страны хотят полноформатного участия в БРИКС, заявил Ушаков
Ушаков: многие страны сегодня хотят полноформатного участия в БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. XVI саммит БРИКС состоится 22-24 октября в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. XVI саммит БРИКС состоится 22-24 октября в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Многие страны сегодня хотят полноформатного участия в БРИКС, решение будет за лидерами объединения, сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Многие государства, как известно, хотят прямо сразу полномасштабного, полноформатного членства в этой организации, некоторые предпочитают развитие более углубленного, более тесного сотрудничества. Все эти вопросы будут рассматриваться лидерами и лидеры будут непосредственно принимать решение на этот счет", - сказал Ушаков.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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