https://ria.ru/20241021/briks-1979168939.html

ЮАР ожидает, что инвестиции станут главным вопросом на саммите БРИКС

ЮАР ожидает, что инвестиции станут главным вопросом на саммите БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024

ЮАР ожидает, что инвестиции станут главным вопросом на саммите БРИКС

ЮАР ожидает, что вопрос инвестиций станет главным в повестке дня саммита БРИКС в Казани, сообщила РИА Новости председатель рабочей группы по промышленности... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T18:03

2024-10-21T18:03

2024-10-21T18:03

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саммит брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. ЮАР ожидает, что вопрос инвестиций станет главным в повестке дня саммита БРИКС в Казани, сообщила РИА Новости председатель рабочей группы по промышленности южноафриканского подразделения Делового совета БРИКС Буси Мабуза. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани со вторника по четверг. "Мои ожидания: инвестиции будут во главе повестки. Мы работаем, над фондом малых и средних предприятий с новым банком развития уже довольно давно. Что-то подобное было бы критически важным для развивающихся экономик или гораздо менее развитых экономик, таких, как наша. И особенно для предприятий, принадлежащих женщинам, и предприятий, принадлежащих молодым людям. Так что что-то в этом роде было бы фантастическим", - сказала Мабуза. Она отметила роль председательства России в присоединении к группе пяти новых стран в этом году, назвав это абсолютно фантастическим. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240807/briks-1964685902.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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