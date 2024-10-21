ЮАР ожидает, что инвестиции станут главным вопросом на саммите БРИКС
В ЮАР ожидают, что инвестиции станут главным вопросом на саммите БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. ЮАР ожидает, что вопрос инвестиций станет главным в повестке дня саммита БРИКС в Казани, сообщила РИА Новости председатель рабочей группы по промышленности южноафриканского подразделения Делового совета БРИКС Буси Мабуза.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани со вторника по четверг.
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"Мои ожидания: инвестиции будут во главе повестки. Мы работаем, над фондом малых и средних предприятий с новым банком развития уже довольно давно. Что-то подобное было бы критически важным для развивающихся экономик или гораздо менее развитых экономик, таких, как наша. И особенно для предприятий, принадлежащих женщинам, и предприятий, принадлежащих молодым людям. Так что что-то в этом роде было бы фантастическим", - сказала Мабуза.
Она отметила роль председательства России в присоединении к группе пяти новых стран в этом году, назвав это абсолютно фантастическим.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.