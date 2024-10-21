https://ria.ru/20241021/briks-1979100035.html

Вице-президент Венесуэлы прибыла в Казань для участия в саммите БРИКС

Вице-президент Венесуэлы прибыла в Казань для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024

Вице-президент Венесуэлы прибыла в Казань для участия в саммите БРИКС

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес прибыла в Казань для участия в мероприятиях саммита глав государств БРИКС, сообщает пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T12:36

2024-10-21T12:36

2024-10-21T13:03

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КАЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес прибыла в Казань для участия в мероприятиях саммита глав государств БРИКС, сообщает пресс-служба главы Татарстана."В Казань прибыла вице-президент Венесуэлы Делси Родригес", - говорится в сообщении.В пресс-службе напомнили, что в августе Родригес сообщала, что президент Венесуэлы Николас Мадуро официально объявил о заявке на вступление в БРИКС, и министерство иностранных дел направило соответствующий запрос.В Венесуэле 19 октября прошел форум "БРИКС: Строящийся многополярный мир", где руководство страны еще раз заверило о своем намерении к интеграции в БРИКС.Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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