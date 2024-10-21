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Вице-президент Венесуэлы прибыла в Казань для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024
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12:36 21.10.2024 (обновлено: 13:03 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/briks-1979100035.html
Вице-президент Венесуэлы прибыла в Казань для участия в саммите БРИКС
Вице-президент Венесуэлы прибыла в Казань для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024
Вице-президент Венесуэлы прибыла в Казань для участия в саммите БРИКС
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес прибыла в Казань для участия в мероприятиях саммита глав государств БРИКС, сообщает пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T12:36
2024-10-21T13:03
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КАЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес прибыла в Казань для участия в мероприятиях саммита глав государств БРИКС, сообщает пресс-служба главы Татарстана."В Казань прибыла вице-президент Венесуэлы Делси Родригес", - говорится в сообщении.В пресс-службе напомнили, что в августе Родригес сообщала, что президент Венесуэлы Николас Мадуро официально объявил о заявке на вступление в БРИКС, и министерство иностранных дел направило соответствующий запрос.В Венесуэле 19 октября прошел форум "БРИКС: Строящийся многополярный мир", где руководство страны еще раз заверило о своем намерении к интеграции в БРИКС.Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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делси родригес, венесуэла, казань, брикс, саммит брикс, россия, в мире
Делси Родригес, Венесуэла, Казань, БРИКС, Саммит БРИКС, Россия, В мире
Вице-президент Венесуэлы прибыла в Казань для участия в саммите БРИКС

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес прибыла в Казань

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВице-президент Венесуэлы Делси Родригес
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес прибыла в Казань для участия в мероприятиях саммита глав государств БРИКС, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
"В Казань прибыла вице-президент Венесуэлы Делси Родригес", - говорится в сообщении.
Саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Президент Бразилии не приедет на саммит БРИКС из-за травмы
20 октября, 19:51
В пресс-службе напомнили, что в августе Родригес сообщала, что президент Венесуэлы Николас Мадуро официально объявил о заявке на вступление в БРИКС, и министерство иностранных дел направило соответствующий запрос.
В Венесуэле 19 октября прошел форум "БРИКС: Строящийся многополярный мир", где руководство страны еще раз заверило о своем намерении к интеграции в БРИКС.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Казань ждет гостей: как проходит подготовка к саммиту БРИКС
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Казани проходит подготовка к XVI саммиту БРИКС.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

В Казани проходит подготовка к XVI саммиту БРИКС.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участие подтвердили более 30 государств.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Участие подтвердили более 30 государств.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Россия председательствует в БРИКС четвертый раз Первый саммит проходил в Екатеринбурге в 2009 году, затем в 2015 году Уфа принимала седьмой саммит объединения. В 2020 году двенадцатый саммит должен был проходить в Санкт-Петербурге, но мероприятие было перенесено в онлайн формат из-за ограничений, связанных с пандемией.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Россия председательствует в БРИКС четвертый раз Первый саммит проходил в Екатеринбурге в 2009 году, затем в 2015 году Уфа принимала седьмой саммит объединения. В 2020 году двенадцатый саммит должен был проходить в Санкт-Петербурге, но мероприятие было перенесено в онлайн формат из-за ограничений, связанных с пандемией.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Основная программа стартует 22 октября.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Основная программа стартует 22 октября.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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4 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На фото: репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля

Репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля

На фото: репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. С 1 января 2024 года полноправными участниками БРИКС помимо Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР, стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. С 1 января 2024 года полноправными участниками БРИКС помимо Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР, стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Ожидается, что предстоящий саммит станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Ожидается, что предстоящий саммит станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Также в рамках саммита президент Путин проводит двусторонние встречи,. В частности, ожидается встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

Также в рамках саммита президент Путин проводит двусторонние встречи,. В частности, ожидается встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На фото: подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. Информационная стойка рядом с железнодорожным вокзалом.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

На фото: подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. Информационная стойка рядом с железнодорожным вокзалом.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

В пятницу российский лидер выступил на пленарном заседании делового форума БРИКС, а также ответил на вопросы журналистов, представлявших страны объединения.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

В пятницу российский лидер выступил на пленарном заседании делового форума БРИКС, а также ответил на вопросы журналистов, представлявших страны объединения.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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11 из 12
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

В рамках своего председательства Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани

В рамках своего председательства Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
12 из 12

В Казани проходит подготовка к XVI саммиту БРИКС.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 12

Участие подтвердили более 30 государств.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Россия председательствует в БРИКС четвертый раз Первый саммит проходил в Екатеринбурге в 2009 году, затем в 2015 году Уфа принимала седьмой саммит объединения. В 2020 году двенадцатый саммит должен был проходить в Санкт-Петербурге, но мероприятие было перенесено в онлайн формат из-за ограничений, связанных с пандемией.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 12

Основная программа стартует 22 октября.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
4 из 12

На фото: репетиция светового шоу на стенах Казанского Кремля

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 12

Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. С 1 января 2024 года полноправными участниками БРИКС помимо Бразилии, Индии, Китая, России и ЮАР, стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Ожидается, что предстоящий саммит станет самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 12

Как рассказали ранее в Кремле, ряд стран, принявших решение участвовать в саммите, подвергались давлению со стороны Запада.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 12

Также в рамках саммита президент Путин проводит двусторонние встречи,. В частности, ожидается встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и подписание соглашения о стратегическом партнерстве с Ираном.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 12

На фото: подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. Информационная стойка рядом с железнодорожным вокзалом.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 12

В пятницу российский лидер выступил на пленарном заседании делового форума БРИКС, а также ответил на вопросы журналистов, представлявших страны объединения.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
11 из 12

В рамках своего председательства Россия организует в Казани более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
Делси РодригесВенесуэлаКазаньБРИКССаммит БРИКСРоссияВ мире
 
 
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