https://ria.ru/20241020/zoloto-1978949283.html

Названы страны БРИКС с наибольшими запасами золота

Названы страны БРИКС с наибольшими запасами золота - РИА Новости, 20.10.2024

Названы страны БРИКС с наибольшими запасами золота

Более 20% мировых резервов золота приходится на страны БРИКС, среди которых их больше всего у России и Китая, подсчитало РИА Новости по данным Всемирного совета РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T08:05

2024-10-20T08:05

2024-10-20T08:05

экономика

россия

китай

индия

брикс

саммит брикс

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более 20% мировых резервов золота приходится на страны БРИКС, среди которых их больше всего у России и Китая, подсчитало РИА Новости по данным Всемирного совета по золоту. Так, по итогам второго квартала 2024 года общие мировые объемы золотых резервов составляли 29,03 тысячи тонн. Из них 6,2 тысячи тонн, или доля в 21,4%, пришлись на страны БРИКС, за исключением Ирана и Эфиопии. которые не раскрыли свои данные. Больше всего золота среди стран объединения хранится у России - 2,34 тысячи тонн. Это 8,1% от всех мировых запасов и 37,6% от запасов БРИКС. Чуть меньше у Китая - 2,26 тысячи тонн, с которыми Поднебесная заняла 7,8% в мире и 36,4% в объединении десяти стран. Меньше трех процентов от мировых резервов золота составили доли остальных участников объединения - Индии, Саудовской Аравии, Бразилии, Египта, ЮАР и ОАЭ. Так, запасы Индии по итогам второго квартала этого года достигли 840,76 тонны (доля в БРИКС - 13,5%), запасы Саудовской Аравии - 323 тонны (5,2%), Бразилии - 129,7 тонны (2,1%), Египта - 126,57 тонны (2,03%), ЮАР - 125,44 тонны (2,02%) и ОАЭ - 74,5 тонны (1,2%). В то же время среди всех стран мира самыми большими запасами золота располагают США - 8,1 тысячи тонн, или почти треть от всех мировых резервов. Следом идут Германия - 3,35 тысячи тонн (11,6%), Италия - 2,45 тысячи тонн (8,5%) и Франция - 2,44 тысячи тонн (8,4%), а Россия замкнула пятерку.

https://ria.ru/20241020/briks-1978940237.html

https://ria.ru/20241011/zoloto-1977451201.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, китай, индия, брикс, саммит брикс