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Названы страны БРИКС с наибольшими запасами золота - РИА Новости, 20.10.2024
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08:05 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/zoloto-1978949283.html
Названы страны БРИКС с наибольшими запасами золота
Названы страны БРИКС с наибольшими запасами золота - РИА Новости, 20.10.2024
Названы страны БРИКС с наибольшими запасами золота
Более 20% мировых резервов золота приходится на страны БРИКС, среди которых их больше всего у России и Китая, подсчитало РИА Новости по данным Всемирного совета РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T08:05
2024-10-20T08:05
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более 20% мировых резервов золота приходится на страны БРИКС, среди которых их больше всего у России и Китая, подсчитало РИА Новости по данным Всемирного совета по золоту. Так, по итогам второго квартала 2024 года общие мировые объемы золотых резервов составляли 29,03 тысячи тонн. Из них 6,2 тысячи тонн, или доля в 21,4%, пришлись на страны БРИКС, за исключением Ирана и Эфиопии. которые не раскрыли свои данные. Больше всего золота среди стран объединения хранится у России - 2,34 тысячи тонн. Это 8,1% от всех мировых запасов и 37,6% от запасов БРИКС. Чуть меньше у Китая - 2,26 тысячи тонн, с которыми Поднебесная заняла 7,8% в мире и 36,4% в объединении десяти стран. Меньше трех процентов от мировых резервов золота составили доли остальных участников объединения - Индии, Саудовской Аравии, Бразилии, Египта, ЮАР и ОАЭ. Так, запасы Индии по итогам второго квартала этого года достигли 840,76 тонны (доля в БРИКС - 13,5%), запасы Саудовской Аравии - 323 тонны (5,2%), Бразилии - 129,7 тонны (2,1%), Египта - 126,57 тонны (2,03%), ЮАР - 125,44 тонны (2,02%) и ОАЭ - 74,5 тонны (1,2%). В то же время среди всех стран мира самыми большими запасами золота располагают США - 8,1 тысячи тонн, или почти треть от всех мировых резервов. Следом идут Германия - 3,35 тысячи тонн (11,6%), Италия - 2,45 тысячи тонн (8,5%) и Франция - 2,44 тысячи тонн (8,4%), а Россия замкнула пятерку.
https://ria.ru/20241020/briks-1978940237.html
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экономика, россия, китай, индия, брикс, саммит брикс
Экономика, Россия, Китай, Индия, БРИКС, Саммит БРИКС
Названы страны БРИКС с наибольшими запасами золота

На страны БРИКС приходится более 20 процентов мировых резервов золота

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПроизводство золотых слитков
Производство золотых слитков - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Производство золотых слитков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более 20% мировых резервов золота приходится на страны БРИКС, среди которых их больше всего у России и Китая, подсчитало РИА Новости по данным Всемирного совета по золоту.
Так, по итогам второго квартала 2024 года общие мировые объемы золотых резервов составляли 29,03 тысячи тонн. Из них 6,2 тысячи тонн, или доля в 21,4%, пришлись на страны БРИКС, за исключением Ирана и Эфиопии. которые не раскрыли свои данные.
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Больше всего золота среди стран объединения хранится у России - 2,34 тысячи тонн. Это 8,1% от всех мировых запасов и 37,6% от запасов БРИКС. Чуть меньше у Китая - 2,26 тысячи тонн, с которыми Поднебесная заняла 7,8% в мире и 36,4% в объединении десяти стран.
Меньше трех процентов от мировых резервов золота составили доли остальных участников объединения - Индии, Саудовской Аравии, Бразилии, Египта, ЮАР и ОАЭ. Так, запасы Индии по итогам второго квартала этого года достигли 840,76 тонны (доля в БРИКС - 13,5%), запасы Саудовской Аравии - 323 тонны (5,2%), Бразилии - 129,7 тонны (2,1%), Египта - 126,57 тонны (2,03%), ЮАР - 125,44 тонны (2,02%) и ОАЭ - 74,5 тонны (1,2%).
В то же время среди всех стран мира самыми большими запасами золота располагают США - 8,1 тысячи тонн, или почти треть от всех мировых резервов. Следом идут Германия - 3,35 тысячи тонн (11,6%), Италия - 2,45 тысячи тонн (8,5%) и Франция - 2,44 тысячи тонн (8,4%), а Россия замкнула пятерку.
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