https://ria.ru/20241020/zapad-1978991247.html

Отец Ассанжа заявил, что Запад провоцирует цветные революции

Отец Ассанжа заявил, что Запад провоцирует цветные революции - РИА Новости, 20.10.2024

Отец Ассанжа заявил, что Запад провоцирует цветные революции

Отец основателя проекта Wikileaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил РИА Новости, что Запад провоцирует цветные революции на всем постсоветском пространстве. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T15:47

2024-10-20T15:47

2024-10-20T16:11

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Отец основателя проекта Wikileaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил РИА Новости, что Запад провоцирует цветные революции на всем постсоветском пространстве. Он отметил, что информация, которую публиковал проект его сына в течение нескольких лет, показывала, как "империя Соединенных Штатов внедряется в государства, которые она желает иметь в качестве вассалов или же пытается уничтожить эти государства". "Мы можем ясно видеть, что можно сделать с государством путем контроля над информацией, которую получают люди, через серию цветных революций, которая происходит по соседству с Россией, на Украине, и едва не произошла в Белоруссии, Казахстане, Грузии и так далее", - заявил Шиптон. По его словам, цветные революции совершают НПО, новостные организации и журналисты, которых используют для подрыва стабильности стран.

https://ria.ru/20241001/assanzh-1975782135.html

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украина

белоруссия

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Шиптон: "Запад провоцирует цветные революции на всем постсоветском пространстве" Отец основателя проекта Wikileaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил РИА Новости, что Запад провоцирует цветные революции на всем постсоветском пространстве 2024-10-20T15:47 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, белоруссия, джулиан ассанж