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В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 20.10.2024
В Кривом Роге прогремели взрывы
Взрывы прозвучал в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает 24-й телеканал. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T23:10
2024-10-20T23:10
2024-10-20T23:18
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучал в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает 24-й телеканал."В Кривом Роге взрывы", - говорится в Telegram-канале телеканала.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Кривом Роге прогремели взрывы
Украинские СМИ: в Кривом Роге на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы