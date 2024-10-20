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В Кривом Роге прогремели взрывы

В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 20.10.2024

В Кривом Роге прогремели взрывы

Взрывы прозвучал в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает 24-й телеканал. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T23:10

2024-10-20T23:10

2024-10-20T23:18

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучал в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает 24-й телеканал."В Кривом Роге взрывы", - говорится в Telegram-канале телеканала.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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