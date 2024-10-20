https://ria.ru/20241020/trevoga-1979037630.html
В 12 украинских областях объявили воздушную тревогу
В 12 украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.10.2024
В 12 украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, сигнал тревоги по-прежнему звучит в... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T23:33
2024-10-20T23:33
2024-10-20T23:33
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях сигнал тревоги был объявлен практически одновременно - около 23.00 мск. В 23.12 воздушную тревогу объявили в Винницкой и Житомирской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Днепропетровская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В 12 украинских областях объявили воздушную тревогу
В Житомирской, Винницкой и еще 10 областях Украины объявили воздушную тревогу