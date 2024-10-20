https://ria.ru/20241020/serbiya-1979007339.html

Сербия не будет вводить санкции против России

Сербия не будет вводить санкции против России - РИА Новости, 20.10.2024

Сербия не будет вводить санкции против России

Власти Сербии не будут вводить санкции в отношении России и не станут сносить памятники красноармейцам или отказываться от празднования годовщины освобождения... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T18:41

2024-10-20T18:41

2024-10-20T18:41

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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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БЕЛГРАД, 20 окт - РИА Новости. Власти Сербии не будут вводить санкции в отношении России и не станут сносить памятники красноармейцам или отказываться от празднования годовщины освобождения во Второй мировой войне, заявил замглавы сербского правительства Александр Вулин. Свыше 10 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в сербской столице на 80-летнюю годовщину освобождения Белграда в воскресенье по данным организаторов. В первом ряду колонны шел заместитель главы правительства Сербии. "Мы - единственный народ в Европе, который благодаря президенту Александру Вучичу не ввел и не введет санкции против РФ. Мы за тысячи погибших красноармейцев не "вернем долг" так, что снесем их памятники или так, что введем санкции или что запретим собираться на 80-летие свободы, которую они принесли, мы не будем настолько подлыми, чтобы запрещать советским освободителям присутствовать на отмечании годовщины освобождения Аушвица. Мы не допустим изменения истории, потому что наше место в истории - место победителей", - цитирует Вулина его прес-служба. Акция "Бессмертный полк" впервые состоялось в Сербии в 2016 году. Вечером на центральной площади Республики начался концерт российской фолк-рок исполнительницы Пелагеи и ансамбля "Казачий курень" из Волгограда в честь 80-летия освобождения Белграда. Представители посольства РФ и властей Сербии в преддверии 80-летия освобождения страны с 23 сентября торжественно возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям в населенных пунктах Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Бела-Церква, Зренянин, Алибунар, Панчево, Рача, Суботица, Смедерово. Во многих возложениях и памятных мероприятиях также участвовали представители посольства Белоруссии и Россотрудничества. Маршал Советского союза Сергей Бирюзов, генерал-полковник Красной армии, герой Советского Союза и Народный герой Югославии Владимир Жданов с еще пятью высокопоставленными членами военной делегации и многочисленным экипажем Ил-18 ВВС погибли 19 октября 1964 года в авиакатастрофе на холме Авала под Белградом. Советские офицеры летели на празднование двадцатилетия окончания Белградской операции. В честь маршала Бирюзова и генерала Жданова названы две улицы в центре Белграда, есть также бульвар Красной Армии. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.

https://ria.ru/20241020/tolstoy-1979004576.html

https://ria.ru/20241020/ministry-1978975188.html

https://ria.ru/20241020/vuchich-1978987447.html

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в мире, сербия, белград (город), югославия, александр вулин, александр вучич, пелагея, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), ил-18, россия