Рейтинг@Mail.ru
Половину ВВП России обеспечивают всего восемь регионов - РИА Новости, 20.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:12 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/rosstat-1978946364.html
Половину ВВП России обеспечивают всего восемь регионов
Половину ВВП России обеспечивают всего восемь регионов - РИА Новости, 20.10.2024
Половину ВВП России обеспечивают всего восемь регионов
Всего восемь российских регионов производят половину ВВП страны, а основной вклад - у Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья, подсчитало РИА Новости по... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T07:12
2024-10-20T07:12
экономика
москва
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976099469_0:250:3072:1978_1920x0_80_0_0_e11468d09577fa2888a0e6254f8d2560.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Всего восемь российских регионов производят половину ВВП страны, а основной вклад - у Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья, подсчитало РИА Новости по последним данным Росстата. Так, доля Москвы в российской экономике по итогам 2022 года составила 20,3%, Санкт-Петербурга - 7,9%, а Московской области - 5,5%. Ханты-Мансийский автономный округ производит 4,9% ВВП России, еще 3,8% Ямало-Ненецкий автономный округ, 3,1% - Краснодарский край, 3% - Татарстан, 2,5% - Свердловская область. Совокупно на эти регионы приходится 50,9% экономики страны. Доля в российском ВВП более 2% еще только у Красноярского края (2,4%), у остальных - ниже. По 1,7% производят Самарская, Иркутская и Ростовская области, по 1,6% - Челябинская и Нижегородская области, Башкирия и Кузбасс. Больше 1% в ВВП вносят еще девять регионов, включая Якутию, Оренбургскую и Сахалинскую области. Еще 23 региона имеют долю в 0,5-1%, а 31 субъект производит от 0,1% до 0,5% российского ВВП. Вклад в экономику меньше 0,1% вносят шесть регионов, а наименьшее значение в 0,06% у Ингушетии и Еврейской автономной области. Росстат публикует данные по регионам РФ без учета статистической информации по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.
https://ria.ru/20241015/dolg-1978056570.html
https://ria.ru/20240924/reshetnikov-1974481156.html
москва
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976099469_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd3ae9b8394a1e8f24aaf2c490cabf59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, москва, санкт-петербург, московская область (подмосковье), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Москва, Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Половину ВВП России обеспечивают всего восемь регионов

Росстат: основной вклад в ВВП России вносят Москва, Петербург и Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМеждународный деловой центр "Москва-Сити"
Международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Всего восемь российских регионов производят половину ВВП страны, а основной вклад - у Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья, подсчитало РИА Новости по последним данным Росстата.
Так, доля Москвы в российской экономике по итогам 2022 года составила 20,3%, Санкт-Петербурга - 7,9%, а Московской области - 5,5%. Ханты-Мансийский автономный округ производит 4,9% ВВП России, еще 3,8% Ямало-Ненецкий автономный округ, 3,1% - Краснодарский край, 3% - Татарстан, 2,5% - Свердловская область. Совокупно на эти регионы приходится 50,9% экономики страны.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Внешний долг к ВВП России обновил исторический минимум
15 октября, 04:14
Доля в российском ВВП более 2% еще только у Красноярского края (2,4%), у остальных - ниже. По 1,7% производят Самарская, Иркутская и Ростовская области, по 1,6% - Челябинская и Нижегородская области, Башкирия и Кузбасс.
Больше 1% в ВВП вносят еще девять регионов, включая Якутию, Оренбургскую и Сахалинскую области. Еще 23 региона имеют долю в 0,5-1%, а 31 субъект производит от 0,1% до 0,5% российского ВВП.
Вклад в экономику меньше 0,1% вносят шесть регионов, а наименьшее значение в 0,06% у Ингушетии и Еврейской автономной области.
Росстат публикует данные по регионам РФ без учета статистической информации по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Решетников рассказал об ожидаемом уровне роста ВВП
24 сентября, 18:24
 
ЭкономикаМоскваСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала