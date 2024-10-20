https://ria.ru/20241020/rosstat-1978946364.html
Половину ВВП России обеспечивают всего восемь регионов
Половину ВВП России обеспечивают всего восемь регионов - РИА Новости, 20.10.2024
Половину ВВП России обеспечивают всего восемь регионов
Всего восемь российских регионов производят половину ВВП страны, а основной вклад - у Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья, подсчитало РИА Новости по... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T07:12
2024-10-20T07:12
2024-10-20T07:12
экономика
москва
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Всего восемь российских регионов производят половину ВВП страны, а основной вклад - у Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья, подсчитало РИА Новости по последним данным Росстата. Так, доля Москвы в российской экономике по итогам 2022 года составила 20,3%, Санкт-Петербурга - 7,9%, а Московской области - 5,5%. Ханты-Мансийский автономный округ производит 4,9% ВВП России, еще 3,8% Ямало-Ненецкий автономный округ, 3,1% - Краснодарский край, 3% - Татарстан, 2,5% - Свердловская область. Совокупно на эти регионы приходится 50,9% экономики страны. Доля в российском ВВП более 2% еще только у Красноярского края (2,4%), у остальных - ниже. По 1,7% производят Самарская, Иркутская и Ростовская области, по 1,6% - Челябинская и Нижегородская области, Башкирия и Кузбасс. Больше 1% в ВВП вносят еще девять регионов, включая Якутию, Оренбургскую и Сахалинскую области. Еще 23 региона имеют долю в 0,5-1%, а 31 субъект производит от 0,1% до 0,5% российского ВВП. Вклад в экономику меньше 0,1% вносят шесть регионов, а наименьшее значение в 0,06% у Ингушетии и Еврейской автономной области. Росстат публикует данные по регионам РФ без учета статистической информации по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.
https://ria.ru/20241015/dolg-1978056570.html
https://ria.ru/20240924/reshetnikov-1974481156.html
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экономика, москва, санкт-петербург, московская область (подмосковье), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Москва, Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Половину ВВП России обеспечивают всего восемь регионов
Росстат: основной вклад в ВВП России вносят Москва, Петербург и Подмосковье