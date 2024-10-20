Пелагея выступила в Белграде в годовщину освобождения города
Концерт Пелагеи состоялся в Белграде к 80-летию освобождения города от фашистов
Певица Пелагея. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 20 окт - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ, фолк-рок исполнительница Пелагея выступила на главной площади столицы Сербии в рамках празднования 80-й годовщины освобождения Белграда во Второй мировой войне, передает корреспондент РИА Новости.
Свыше 10 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в сербской столице на 80-летнюю годовщину освобождения Белграда в воскресенье по данным организаторов. Акция "Бессмертный полк" впервые прошла в Сербии в 2016 году. Днем также состоялась государственная церемония возложения венков погибшим русским офицерам на горе Авала и на мемориальном комплексе "Освободителям Белграда" с участием руководства посольств России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и членов сербского правительства.
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Вечером на центральной белградской площади Республики сначала состоялось выступление ансамбля "Казачий курень" из Волгограда, а позже - концерт Пелагеи, подарок жителям сербской столицы от министерства культуры РФ и "Росконцерта".
Перед выходом исполнительницы и музыкантов на сцену многие из более чем тысячи присутствующих скандировали "Россия, Сербия" и "Русские и сербы - братья на век". Прежде чем начать петь, Пелагея отметила, что для нее особая честь снова выступать в Белграде именно на 80-летие освобождения и что она ощущает сербов своими друзьями и братьями. Сербскую народную песню "Тамо далеко" о тоске по дому и войне, присутствующие подпевали за ней хором.
Представители посольства РФ и властей Сербии в преддверии 80-летия освобождения страны с 23 сентября торжественно возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям в населенных пунктах Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Бела-Церква, Зренянин, Алибунар, Панчево, Рача, Суботица, Смедерово. Во многих возложениях и памятных мероприятиях также участвовали представители посольства Белоруссии и Россотрудничества.
Маршал Советского союза Сергей Бирюзов, генерал-полковник Красной армии, герой Советского Союза и Народный герой Югославии Владимир Жданов с еще пятью высокопоставленными членами военной делегации и многочисленным экипажем Ил-18 ВВС погибли 19 октября 1964 года в авиакатастрофе на холме Авала под Белградом. Советские офицеры летели на празднование двадцатилетия окончания Белградской операции. В честь маршала Бирюзова и генерала Жданова названы две улицы в центре Белграда, есть также бульвар Красной Армии.
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Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.