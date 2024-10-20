https://ria.ru/20241020/ottsy-1978701866.html
День отца в России
День отца в России - РИА Новости, 20.10.2024
День отца в России
В третье воскресенье октября в России отмечается День отца. Он был учрежден указом президента РФ от 4 октября 2021 года. В 2024 году эта дата приходится на 20... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T01:35
2024-10-20T01:35
2024-10-20T01:35
справки
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978161854_0:113:3116:1866_1920x0_80_0_0_c1f651423a16b1dd123db532ddd0833a.jpg
В третье воскресенье октября в России отмечается День отца. Он был учрежден указом президента РФ от 4 октября 2021 года. В 2024 году эта дата приходится на 20 октября.День отцов отмечается во многих странах мира. Впервые мысль об учреждении праздника пришла американке Соноре Смарт Додд в 1909 году в церкви во время службы, посвященной Дню матери. Ее отец, Уильям Джексон Смарт, овдовев второй раз, сам вырастил шестерых детей на небольшой ферме близ города Спокан в штате Вашингтон. Сонора Смарт Додд составила петицию, предлагая учредить новый праздник, и местные городские власти поддержали ее.Впервые День отцов был отмечен в родном городе Соноры Смарт Додд в 1910 году. Местные власти собирались устроить празднества 5 июня, в день рождения Уильяма Смарта, но времени на их подготовку не хватило, и праздник был перенесен на 19 июня. С годами идея распространилась. В 1916 году президент США Вудро Вильсон, подписавший декларацию об учреждении Дня матери, одобрил идею празднования дня отца, но так и не подписал декларацию. В 1924 году президент США Калвин Кулидж объявил мероприятие общенациональным.В 1966 году президент США Линдон Джонсон подписал прокламацию, объявляющую третье воскресенье июня Днем отцов. В 1972 году президент Ричард Никсон официально узаконил празднование Дня отца в США. В третье воскресенье июня своих пап чествуют в 40 странах. Помимо США праздник отмечается в Великобритании, Ирландии, Канаде, Франции, Аргентине, Индии, Мексике и др. В Австралии и Новой Зеландии День отца отмечается в первое воскресенье сентября, в Бразилии – во второе воскресенье августа. В Литве День отца отмечается в первое воскресенье июня, в Финляндии, Швеции, Эстонии День отца – во второе воскресенье ноября.В некоторых странах, таких, как Боливия и Испания, отцов поздравляют 19 марта в День Святого Иосифа – земного отца Иисуса Христа.В России День отца отмечался с начала 2000-х в ряде регионов: с 2002 года этот праздник начали отмечать в Череповце, с 2003 года – в Новосибирске, а с 2006 года – в Волгоградской, Липецкой, Курской и Ульяновской областях, с 2011 года – в Петербурге, с 2014 года – в Москве. По состоянию на июль 2021 года, День отца отмечался в 28 регионах страны. В 2018 году депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева вносила в нижнюю палату похожий законопроект, однако тогда коллеги его отклонили, сославшись на то, что общенациональные праздники традиционно учреждает глава государства.Предложение учредить День отца в России на государственном уровне было заявлено на первом Всероссийской форуме отцов в Екатеринбурге, который проходил в феврале 2019 года. В июле 2021 года Минтруд вынес на общественное обсуждение проект указа об учреждении Дня отца в третье воскресенье октября. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В проекте отмечалось, что в Концепции государственной семейной политики подчеркивается необходимость совершенствования пропаганды ответственного отцовства, повышения социальной роли отца, вовлечения мужчин в семейные дела и воспитание детей.4 октября 2021 года президент России Владимир Путин своим указом установил День отца для "укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей".В 2021 году в России впервые официально отметили День отца, праздник составил "пару" Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. Праздник матерей был введен в России еще в 1998 году.Благополучная семья – основа стабильности общества и государства. И роль отца так же важна, как и роль матери. Воспитание ребенка как полноценной личности, ощущение надежности семьи невозможны без заботливого, ответственного главы семейства. Личный пример отца – гарантия того, что ребенок станет достойным гражданина общества.День отца России позволяет привлечь внимание общества и самих отцов к своему статусу и участию в жизни детей. По данным опроса ВЦИОМ (2021), заботливое, уважительное отношение к матери детей – главная черта идеального отца по мнению 33% опрошенных. Активное участие в жизни детей, совместный поиск решения проблем важны для 29% респондентов. 19% считают, что отец должен являться примером для подражания. Для 18%, россиян важно, чтобы папа был добрым, для 17% – надежным. Кроме того, 12% россиян считают, что не важно, какими качествами обладает отец: если он есть – уже хорошо, а 7% считают, что качества отца не важны, потому что для каждого ребенка его отец "идеальный".Две трети россиян (67%) считают, что сегодня мужчина с маленьким ребенком на детской площадке – привычная картина, а не исключение, привлекающее внимание, а 31% придерживаются обратного мнения.Согласно опросу, проведенному в октябре 2022 года, 71% россиян сообщили, что отцы принимали участие в их воспитании. Чуть выше эта доля среди представителей старших возрастных групп – 45-летних и старше (73-74%), среди 18-44-летних – 69-70%.По мнению россиян, мужество и дисциплина – два главных качества, которые формируются в процессе отцовского воспитания (22% и 21% соответственно). Отец также прививает подрастающему поколению честность, справедливость – полагают 12%. Каждый десятый считает, что отец учит ребенка постоять за себя, быть смелым (10%). Роль отца в патриотическом воспитании, прививании любви к Родине отмечают 9%; столько же назвали такие практико-ориентированные черты, как трудолюбие и хозяйственность (9%). В то же время о развитии гендерно-нейтральных качеств в процессе отцовского воспитания россияне говорили заметно реже (доброта – 5%, быть достойным человеком – 2%, стремление к знаниям – 2% и др.).Отрицательные качества в ходе опроса россиянам было назвать труднее – затруднившихся с ответом в 1,7 раз больше, чем в вопросе о положительных качествах (44% против 26% соответственно). На первом месте в "народном антирейтинге" пагубная привычка – алкоголизм (12%). Далее следуют жестокость, агрессивность (по 6%). На третьей строчке – вредные привычки (5%).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978161854_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_64b6bec75ee5ab7a2cda4b73410cc864.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, россия
В третье воскресенье октября в России отмечается День отца. Он был учрежден указом
президента РФ от 4 октября 2021 года. В 2024 году эта дата приходится на 20 октября.
День отцов отмечается во многих странах мира. Впервые мысль об учреждении праздника пришла американке Соноре Смарт Додд в 1909 году в церкви во время службы, посвященной Дню матери. Ее отец, Уильям Джексон Смарт, овдовев второй раз, сам вырастил шестерых детей на небольшой ферме близ города Спокан в штате Вашингтон. Сонора Смарт Додд составила петицию, предлагая учредить новый праздник, и местные городские власти поддержали ее.
Впервые
День отцов был отмечен в родном городе Соноры Смарт Додд в 1910 году. Местные власти собирались устроить празднества 5 июня, в день рождения Уильяма Смарта, но времени на их подготовку не хватило, и праздник был перенесен на 19 июня.
С годами идея распространилась. В 1916 году президент США Вудро Вильсон
, подписавший декларацию об учреждении Дня матери, одобрил идею празднования дня отца, но так и не подписал декларацию. В 1924 году президент США Калвин Кулидж объявил
мероприятие общенациональным.
В 1966 году президент США Линдон Джонсон
подписал прокламацию, объявляющую третье воскресенье июня Днем отцов. В 1972 году президент Ричард Никсон
официально узаконил
празднование Дня отца в США.
В третье воскресенье июня своих пап чествуют в 40 странах
. Помимо США праздник отмечается в Великобритании
, Ирландии
, Канаде
, Франции
, Аргентине
, Индии
, Мексике
и др. В Австралии
и Новой Зеландии
День отца отмечается в первое воскресенье сентября, в Бразилии
– во второе воскресенье августа.
В некоторых странах, таких, как Боливия
и Испания
, отцов поздравляют 19 марта
в День Святого Иосифа – земного отца Иисуса Христа
.
В России День отца отмечался с начала 2000-х в ряде регионов
: с 2002 года этот праздник начали отмечать в Череповце
, с 2003 года – в Новосибирске
, а с 2006 года – в Волгоградской, Липецкой, Курской и Ульяновской областях
, с 2011 года
– в Петербурге
, с 2014 года
– в Москве
. По состоянию на июль 2021 года, День отца отмечался в 28 регионах
страны.
В 2018 году депутат Госдумы
от КПРФ Тамара Плетнева
вносила в нижнюю палату похожий законопроект
, однако тогда коллеги его отклонили, сославшись на то, что общенациональные праздники традиционно учреждает глава государства.
Предложение учредить День отца в России на государственном уровне было заявлено
на первом Всероссийской форуме отцов в Екатеринбурге
, который проходил в феврале 2019 года.
В июле 2021 года Минтруд вынес на общественное обсуждение проект указа об учреждении Дня отца в третье воскресенье октября. Документ
опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В проекте отмечалось, что в Концепции государственной семейной политики подчеркивается необходимость совершенствования пропаганды ответственного отцовства, повышения социальной роли отца, вовлечения мужчин в семейные дела и воспитание детей.
4 октября 2021 года президент России Владимир Путин
своим указом установил День отца для "укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей".
В 2021 году в России впервые официально отметили
День отца, праздник составил "пару" Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. Праздник матерей был введен
в России еще в 1998 году.
Благополучная семья – основа стабильности общества и государства. И роль отца
так же важна, как и роль матери. Воспитание ребенка как полноценной личности, ощущение надежности семьи невозможны без заботливого, ответственного главы семейства. Личный пример отца – гарантия того, что ребенок станет достойным гражданина общества.
День отца России позволяет привлечь
внимание общества и самих отцов к своему статусу и участию в жизни детей.
По данным опроса ВЦИОМ
(2021), заботливое, уважительное отношение к матери детей – главная черта идеального отца по мнению 33% опрошенных. Активное участие в жизни детей, совместный поиск решения проблем важны для 29% респондентов. 19% считают, что отец должен являться примером для подражания. Для 18%, россиян важно, чтобы папа был добрым, для 17% – надежным. Кроме того, 12% россиян считают, что не важно, какими качествами обладает отец: если он есть – уже хорошо, а 7% считают, что качества отца не важны, потому что для каждого ребенка его отец "идеальный".
Две трети россиян (67%) считают
, что сегодня мужчина с маленьким ребенком на детской площадке – привычная картина, а не исключение, привлекающее внимание, а 31% придерживаются обратного мнения.
Согласно опросу, проведенному в октябре 2022 года, 71% россиян сообщили, что отцы принимали участие в их воспитании. Чуть выше эта доля среди представителей старших возрастных групп – 45-летних и старше (73-74%), среди 18-44-летних – 69-70%.
По мнению россиян, мужество и дисциплина – два главных качества, которые формируются в процессе отцовского воспитания (22% и 21% соответственно). Отец также прививает подрастающему поколению честность, справедливость – полагают 12%. Каждый десятый считает, что отец учит ребенка постоять за себя, быть смелым (10%). Роль отца в патриотическом воспитании, прививании любви к Родине отмечают 9%; столько же назвали такие практико-ориентированные черты, как трудолюбие и хозяйственность (9%). В то же время о развитии гендерно-нейтральных качеств в процессе отцовского воспитания россияне говорили заметно реже (доброта – 5%, быть достойным человеком – 2%, стремление к знаниям – 2% и др.).
Отрицательные качества в ходе опроса
россиянам было назвать труднее – затруднившихся с ответом в 1,7 раз больше, чем в вопросе о положительных качествах (44% против 26% соответственно). На первом месте в "народном антирейтинге" пагубная привычка – алкоголизм (12%). Далее следуют жестокость, агрессивность (по 6%). На третьей строчке – вредные привычки (5%).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников