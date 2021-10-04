https://ria.ru/20211004/prazdnik-1753027364.html

В России ввели новый праздник

В России ввели День отца - РИА Новости, 05.10.2021

В России ввели новый праздник

Президент России Владимир Путин указом установил День отца, отмечать его будут в третье воскресенье октября. Документ опубликован на портале правовой... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-04T16:23

2021-10-04T16:23

2021-10-05T01:03

общество

россия

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин указом установил День отца, отмечать его будут в третье воскресенье октября. Документ опубликован на портале правовой информации.В пояснении говорится, что это делается для "укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей".В 2018 году депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева вносила в нижнюю палату похожий законопроект, однако тогда коллеги его отклонили, сославшись на то, что общенациональные праздники традиционно учреждает глава государства.К идее вернулись в этом году. Инициативу подготовил Минтруд. В пояснительной записке авторы указали, что ее необходимость обусловлена 72-й статьей поправок к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.В некоторых регионах страны праздник уже существовал.

https://ria.ru/20210928/semya-1752168568.html

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2021

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