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День отца в России

День отца в России - РИА Новости, 16.10.2022

День отца в России

В третье воскресенье октября в России отмечается День отца. Он был учрежден указом президента РФ от 4 октября 2021 года. В 2022 году эта дата приходится на 16... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T00:38

2022-10-16T00:38

2022-10-16T00:38

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россия

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В третье воскресенье октября в России отмечается День отца. Он был учрежден указом президента РФ от 4 октября 2021 года. В 2022 году эта дата приходится на 16 октября.День отцов отмечается во многих странах мира. Впервые мысль об учреждении праздника пришла американке Соноре Смарт Додд в 1909 году в церкви во время службы, посвященной Дню матери. Ее отец, Уильям Джексон Смарт, овдовев второй раз, сам вырастил шестерых детей на небольшой ферме близ города Спокан в штате Вашингтон. Сонора Смарт Додд составила петицию, предлагая учредить новый праздник, и местные городские власти поддержали ее.Впервые День отцов был отмечен в родном городе Соноры Смарт Додд в 1910 году. Местные власти собирались устроить празднества 5 июня, в день рождения Уильяма Смарта, но времени на их подготовку не хватило, и праздник был перенесен на 19 июня. С годами идея распространилась. В 1916 году президент США Вудро Вильсон, подписавший декларацию об учреждении Дня матери, одобрил идею празднования дня отца, но так и не подписал декларацию. В 1924 году президент США Калвин Кулидж объявил мероприятие общенациональным. В 1966 году президент США Линдон Джонсон подписал прокламацию, объявляющую третье воскресенье июня Днем отцов. В 1972 году президент Ричард Никсон официально узаконил празднование Дня отца в США.В третье воскресенье июня своих пап чествуют в 40 странах. Помимо США праздник отмечается в Великобритании, Ирландии, Канаде, Франции, Аргентине, Индии, Мексике и др. В Австралии и Новой Зеландии День отца отмечается в первое воскресенье сентября, в Бразилии – во второе воскресенье августа. В Литве День отца отмечается в первое воскресенье июня, в Финляндии, Швеции, Эстонии День отца – во второе воскресенье ноября.В некоторых странах, таких, как Боливия и Испания, отцов поздравляют 19 марта в День Святого Иосифа – земного отца Иисуса Христа.В России День отца отмечался с начала 2000-х в ряде регионов: с 2002 года этот праздник начали отмечать в Череповце, с 2003 года – в Новосибирске, а с 2006 года – в Волгоградской, Липецкой, Курской и Ульяновской областях, с 2011 года – в Петербурге, с 2014 года – в Москве. По состоянию на июль 2021 года, Дня отца отмечался в 28 регионах страны. В 2018 году депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева вносила в нижнюю палату похожий законопроект, однако тогда коллеги его отклонили, сославшись на то, что общенациональные праздники традиционно учреждает глава государства.Предложение учредить День отца в России на государственном уровне было заявлено на первом Всероссийской форуме отцов в Екатеринбурге, который проходил в феврале 2019 года.В июле 2021 года Минтруд вынес на общественное обсуждение проект указа об учреждении Дня отца в третье воскресенье октября. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В проекте отмечалось, что в Концепции государственной семейной политики подчеркивается необходимость совершенствования пропаганды ответственного отцовства, повышения социальной роли отца, вовлечения мужчин в семейные дела и воспитание детей.4 октября 2021 года президент России Владимир Путин своим указом установил День отца для "укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей".В 2021 году в России впервые официально отметили День отца, праздник составил "пару" Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. Праздник матерей был введен в России еще в 1998 году. Благополучная семья – основа стабильности общества и государства. И роль отца так же важна, как и роль матери. Воспитание ребенка как полноценной личности, ощущение надежности семьи невозможны без заботливого, ответственного главы семейства. Личный пример отца – гарантия того, что ребенок станет достойным гражданином общества.День отца России позволяет привлечь внимание общества и самих отцов к своему статусу и участию в жизни детей. По данным опроса ВЦИОМ (2021), заботливое, уважительное отношение к матери детей – главная черта идеального отца по мнению 33% опрошенных. Активное участие в жизни детей, совместный поиск решения проблем важны для 29% респондентов. 19% считают, что отец должен являться примером для подражания. Для 18%, россиян важно, чтобы папа был добрым, для 17% – надежным. Кроме того, 12% россиян считают, что не важно, какими качествами обладает отец: если он есть – уже хорошо, а 7% считают, что качества отца не важны, потому что для каждого ребенка его отец "идеальный".Две трети россиян (67%) считают, что сегодня мужчина с маленьким ребенком на детской площадке – привычная картина, а не исключение, привлекающее внимание, а 31% придерживаются обратного мнения. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия