https://ria.ru/20210727/prazdnik-1743162707.html
Минтруд предложил ввести в России новый праздник
Минтруд предложил ввести в России новый праздник - РИА Новости, 27.07.2021
Минтруд предложил ввести в России новый праздник
В России может появиться новый праздник — День отца, Минтруда вынес на общественное обсуждение проект указа. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T19:03
2021-07-27T19:03
2021-07-27T21:00
россия
анна кузнецова
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
праздник
общество
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В России может появиться новый праздник — День отца, Минтруда вынес на общественное обсуждение проект указа.Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В Минтруде напомнили, что такое предложение поступило от уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой.В России уже отмечается День матери в последнее воскресенье ноября.
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россия, анна кузнецова, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), праздник, общество
19:03 27.07.2021 (обновлено: 21:00 27.07.2021)
Минтруд предложил ввести в России новый праздник
Минтруд предложил отмечать День отца в третье воскресенье октября