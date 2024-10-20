https://ria.ru/20241020/moldavija-1979031998.html
Работу избирательных участков в России на выборах в Молдавии продлили
Работу избирательных участков в России на выборах в Молдавии продлили - РИА Новости, 20.10.2024
Работу избирательных участков в России на выборах в Молдавии продлили
Работа избирательных участков в России, а также двух участков в Бухаресте продлена на 2 часа до 23.00 (совпадает с мск) из-за очередей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T22:09
2024-10-20T22:09
2024-10-20T22:09
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Работа избирательных участков в России, а также двух участков в Бухаресте продлена на 2 часа до 23.00 (совпадает с мск) из-за очередей, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Молдавии. ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них - в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в России проживает до полумиллиона граждан Молдавии, в то время как ЦИК страны выделил для голосования на выборах президента и на референдуме только 10 тысяч бюллетеней для российской территории. "Из-за большого количества ожидающих избирателей ряд избирательных комиссий за рубежом решили продлить график работы после 21.00. Таким образом, до 23.00 останутся открытыми следующие избирательные участки: Москва - участок 38/194, участок 38/195, Бухарест - участок 38/179, 38/180", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД. В министерстве уточнили, что своей очереди на этих участках ждут около 400 граждан. В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21.00 (совпадает с мск). На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба развернулась между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978992509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, москва, мария захарова, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Москва, Мария Захарова, Майя Санду, Ренато Усатый, Наша партия, Выборы в Молдавии — 2024
Работу избирательных участков в России на выборах в Молдавии продлили
Работу избирательных участков в России на выборах в Молдавии продлили на 2 часа
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Работа избирательных участков в России, а также двух участков в Бухаресте продлена на 2 часа до 23.00 (совпадает с мск) из-за очередей, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Молдавии.
ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве
, в Санкт-Петербурге
, Сургуте
и Ярославле
. МИД страны одобрил открытие только двух из них - в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова
сообщила, что в России проживает до полумиллиона граждан Молдавии, в то время как ЦИК страны выделил для голосования на выборах президента и на референдуме только 10 тысяч бюллетеней для российской территории.
"Из-за большого количества ожидающих избирателей ряд избирательных комиссий за рубежом решили продлить график работы после 21.00. Таким образом, до 23.00 останутся открытыми следующие избирательные участки: Москва - участок 38/194, участок 38/195, Бухарест - участок 38/179, 38/180", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД.
В министерстве уточнили, что своей очереди на этих участках ждут около 400 граждан.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21.00 (совпадает с мск).
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба развернулась между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду
, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии
" Ренато Усатым
. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.