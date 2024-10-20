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Работу избирательных участков в России на выборах в Молдавии продлили

Работу избирательных участков в России на выборах в Молдавии продлили - РИА Новости, 20.10.2024

Работу избирательных участков в России на выборах в Молдавии продлили

Работа избирательных участков в России, а также двух участков в Бухаресте продлена на 2 часа до 23.00 (совпадает с мск) из-за очередей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T22:09

2024-10-20T22:09

2024-10-20T22:09

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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Работа избирательных участков в России, а также двух участков в Бухаресте продлена на 2 часа до 23.00 (совпадает с мск) из-за очередей, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Молдавии. ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них - в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в России проживает до полумиллиона граждан Молдавии, в то время как ЦИК страны выделил для голосования на выборах президента и на референдуме только 10 тысяч бюллетеней для российской территории. "Из-за большого количества ожидающих избирателей ряд избирательных комиссий за рубежом решили продлить график работы после 21.00. Таким образом, до 23.00 останутся открытыми следующие избирательные участки: Москва - участок 38/194, участок 38/195, Бухарест - участок 38/179, 38/180", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД. В министерстве уточнили, что своей очереди на этих участках ждут около 400 граждан. В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21.00 (совпадает с мск). На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба развернулась между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.

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Наталья Макарова

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