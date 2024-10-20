https://ria.ru/20241020/mid-1978953779.html
МИД рассказал о договоре об объединенном рынке электроэнергии с Белоруссией
МИД рассказал о договоре об объединенном рынке электроэнергии с Белоруссией - РИА Новости, 20.10.2024
МИД рассказал о договоре об объединенном рынке электроэнергии с Белоруссией
Россия и Белоруссия подготовили к подписанию договор о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, он может быть принят главами... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T09:06
2024-10-20T09:06
2024-10-20T09:06
союзное государство
белоруссия
санкт-петербург
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алексей полищук
снг
экономика
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия и Белоруссия подготовили к подписанию договор о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, он может быть принят главами государств на одной из ближайших встреч, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук."На заседании Высшего Госсовета Союзного государства в Санкт-Петербурге 29 января этого года было констатировано выполнение "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 гг", - рассказал он. По его словам, основные направления "предусматривали, помимо прочего, формирование объединенного рынка электроэнергии Союзного государства"."В настоящее время эта работа продолжается уже в рамках "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государстве на 2024-2026 гг", утвержденных на упомянутом заседании Высшего Госсовета в январе этого года", - заявил дипломат.По его словам, "правительства России и Белоруссии одобрили план мероприятий, согласовали и подготовили к подписанию договор о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства". "Ожидаем его принятия главами государств на одной из ближайших встреч", - сказал он.
https://ria.ru/20241019/voennye-1978877008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, санкт-петербург, россия, алексей полищук, снг, экономика
Союзное государство, Белоруссия, Санкт-Петербург, Россия, Алексей Полищук, СНГ, Экономика
МИД рассказал о договоре об объединенном рынке электроэнергии с Белоруссией
МИД: Москва и Минск подготовили договор об объединенном рынке электроэнергии