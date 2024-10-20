https://ria.ru/20241020/madrid-1978997252.html

В Мадриде прошла масштабная акция протеста

В Мадриде прошла масштабная акция протеста - РИА Новости, 20.10.2024

В Мадриде прошла масштабная акция протеста

Масштабная акция протеста с требованием провести досрочные выборы прошла в испанской столице Мадриде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T16:44

2024-10-20T16:44

2024-10-20T18:53

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МАДРИД, 20 окт — РИА Новости. Масштабная акция протеста с требованием провести досрочные выборы прошла в испанской столице Мадриде, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие, прошедшее под лозунгом "За единство, достоинство, закон и свободу. Всеобщие выборы сейчас же" было созвано Платформой за конституционную Испанию - организацией, объединившей сотни ассоциаций. Скандируя "Педро Санчес, уходи в отставку", "За Испанию, демократию и Конституцию", люди заполнили площадь Пласа-де-Кастилья. Сотрудники правоохранительных органов сказали РИА новости, что в акции приняло участие около 30 тысяч человек. Участники митинга, которые несли флаги Испании и плакаты с призывами к отставке премьер-министра страны Педро Санчеса, выступали против "недемократичных действий" правительства. Протестующие выразили свое недовольство тем, что Санчес сотрудничает с каталонскими и баскскими националистами, чтобы сохранить свое правительство. Кроме того, митингующие раскритиковали власти за недостаток прозрачности, заявляя, что премьер ведет страну в неправильном направлении, манипулируя политической системой ради личных интересов. Акция получила поддержку главных оппозиционных партий: правой Народная партия (НП), ультраправой Vox и правоцентристской Ciudadanos. Однако перед собравшимися выступил лишь лидер Vox Сантьяго Абаскаль. Он подчеркнул необходимость "восстановления демократии" и "защиты интересов испанского народа". Политик резко раскритиковал Санчеса и его правительство, назвав происходящее предательством национальных интересов. По его словам, премьер "готовится разрушить страну, чтобы удержаться у власти", и протесты стали прямым следствием "его предательской политики". Протест в Мадриде прошел мирно, хотя полиция усилила своё присутствие в районе площади из-за большого числа участников. Последние всеобщи выборы в Испании прошли летом 2023 года, то есть следующее волеизъявление в стране должно состояться в 2027 году.

https://ria.ru/20240920/ispaniya-1973894591.html

https://ria.ru/20241011/ispanija-1977608704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, испания, мадрид, педро санчес