https://ria.ru/20241020/herson-1979000603.html

Сенатор заявил о мародерстве в подконтрольном ВСУ Херсоне

Сенатор заявил о мародерстве в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 20.10.2024

Сенатор заявил о мародерстве в подконтрольном ВСУ Херсоне

В подконтрольном украинским войскам Херсоне процветает мародерство и грабительство, сообщил РИА Новости сенатор Совфеда от Херсонской области Игорь Кастюкевич. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T17:10

2024-10-20T17:10

2024-10-20T17:39

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

россия

игорь кастюкевич

вооруженные силы украины

совет федерации рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. В подконтрольном украинским войскам Херсоне процветает мародерство и грабительство, сообщил РИА Новости сенатор Совфеда от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "В городе процветает мародерство, но полиция никак не помогает, а зачастую даже оказывает пособничество грабителям. Полицейские узнают у населения, где еще остались пустующие квартиры или люди выехали, и потом отдают "ориентировку" ВСУшникам или другим мародерам", - сказал Кастюкевич агентству. По его словам, мужское население города насильно мобилизуют в ряды ВСУ. "Люди из Херсона говорят, что всех мужчин, кто еще "в состоянии двигаться", забрали в ВСУ. Тех, кому родственники могли отправить денег, за взятки откупились от военной службы, поменяв ее на работу в полиции", - подчеркнул сенатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241020/bloomberg-1978988427.html

https://ria.ru/20240316/ukraina-1933444184.html

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Варвара Скокшина

херсон, херсонская область , россия, игорь кастюкевич, вооруженные силы украины, совет федерации рф