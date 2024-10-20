https://ria.ru/20241020/herson-1979000603.html
Сенатор заявил о мародерстве в подконтрольном ВСУ Херсоне
Сенатор заявил о мародерстве в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 20.10.2024
Сенатор заявил о мародерстве в подконтрольном ВСУ Херсоне
В подконтрольном украинским войскам Херсоне процветает мародерство и грабительство, сообщил РИА Новости сенатор Совфеда от Херсонской области Игорь Кастюкевич. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T17:10
2024-10-20T17:10
2024-10-20T17:39
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
россия
игорь кастюкевич
вооруженные силы украины
совет федерации рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. В подконтрольном украинским войскам Херсоне процветает мародерство и грабительство, сообщил РИА Новости сенатор Совфеда от Херсонской области Игорь Кастюкевич. "В городе процветает мародерство, но полиция никак не помогает, а зачастую даже оказывает пособничество грабителям. Полицейские узнают у населения, где еще остались пустующие квартиры или люди выехали, и потом отдают "ориентировку" ВСУшникам или другим мародерам", - сказал Кастюкевич агентству. По его словам, мужское население города насильно мобилизуют в ряды ВСУ. "Люди из Херсона говорят, что всех мужчин, кто еще "в состоянии двигаться", забрали в ВСУ. Тех, кому родственники могли отправить денег, за взятки откупились от военной службы, поменяв ее на работу в полиции", - подчеркнул сенатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241020/bloomberg-1978988427.html
https://ria.ru/20240316/ukraina-1933444184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, херсонская область , россия, игорь кастюкевич, вооруженные силы украины, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Россия, Игорь Кастюкевич, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ
Сенатор заявил о мародерстве в подконтрольном ВСУ Херсоне
Сенатор Кастюкевич: в Херсоне процветает мародерство и грабительство
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. В подконтрольном украинским войскам Херсоне процветает мародерство и грабительство, сообщил РИА Новости сенатор Совфеда от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
"В городе процветает мародерство, но полиция никак не помогает, а зачастую даже оказывает пособничество грабителям. Полицейские узнают у населения, где еще остались пустующие квартиры или люди выехали, и потом отдают "ориентировку" ВСУшникам или другим мародерам", - сказал Кастюкевич агентству.
По его словам, мужское население города насильно мобилизуют в ряды ВСУ.
"Люди из Херсона говорят, что всех мужчин, кто еще "в состоянии двигаться", забрали в ВСУ. Тех, кому родственники могли отправить денег, за взятки откупились от военной службы, поменяв ее на работу в полиции", - подчеркнул сенатор.
Херсонская область - регион России
, расположенный в нижнем течении Днепра
, омывается Азовским и Черным морями
. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.