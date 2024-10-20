https://ria.ru/20241020/ekspert-1978941602.html

Эксперт: БРИКС может создать независимые от доллара платежные механизмы

Эксперт: БРИКС может создать независимые от доллара платежные механизмы - РИА Новости, 20.10.2024

Эксперт: БРИКС может создать независимые от доллара платежные механизмы

Замена ключевых валют внутри БРИКС на "единую валюту БРИКС" в обозримом будущем невозможна из-за большой разницы экономических уровней стран-участниц, однако... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T04:55

2024-10-20T04:55

2024-10-20T04:55

экономика

технологии

китай

саудовская аравия

g7

swift

саммит брикс

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978873158_0:137:3152:1910_1920x0_80_0_0_de63c33ec0b385b298eeaaece1ba32ae.jpg

ТОКИО, 20 окт – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Замена ключевых валют внутри БРИКС на "единую валюту БРИКС" в обозримом будущем невозможна из-за большой разницы экономических уровней стран-участниц, однако возможно создание платежных механизмов, не зависящих от доллара и SWIFT, заявил РИА Новости один из ведущих в Японии экспертов по России, директор по научно-исследовательским работам Центра российских исследований, профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо. "Источником силы G7 являлись военная мощь, экономическая мощь и ключевые валюты (доллар и евро). Что касается возможности замены ключевых валют внутри БРИКС на что-то вроде "единой валюты БРИКС", в обозримом будущем это невозможно из-за большой разницы экономических уровней стран-участниц (разница в ВВП на душу населения между Китаем и Россией, с одной стороны, и Эфиопией, с другой, составляет более чем 10 раз, в то время как между Германией и наименее развитой страной ЕС - Хорватией - разница составляет всего в 2,5 раза)", - подчеркнул эксперт. Вместе с этим профессор Кумо допустил возможность создания платёжных механизмов, не зависящих от доллара и SWIFT. "В то же время следует отметить, что польза от таких механизмов может существенно различаться для разных стран. Например, страны, такие как Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, у которых большой торговый оборот с G7, могут и не испытывать в этом потребности. Тем не менее, для этих стран это (подобные механизмы – ред.) может служить своего рода страховкой на случай непредвиденных обстоятельств", - добавил он. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241020/briks-1978940237.html

https://ria.ru/20241019/putin-1978913196.html

китай

саудовская аравия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, китай, саудовская аравия, g7, swift, саммит брикс, брикс, россия