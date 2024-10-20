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Эксперт: БРИКС может создать независимые от доллара платежные механизмы - РИА Новости, 20.10.2024
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04:55 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/ekspert-1978941602.html
Эксперт: БРИКС может создать независимые от доллара платежные механизмы
Эксперт: БРИКС может создать независимые от доллара платежные механизмы - РИА Новости, 20.10.2024
Эксперт: БРИКС может создать независимые от доллара платежные механизмы
Замена ключевых валют внутри БРИКС на "единую валюту БРИКС" в обозримом будущем невозможна из-за большой разницы экономических уровней стран-участниц, однако... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T04:55
2024-10-20T04:55
экономика
технологии
китай
саудовская аравия
g7
swift
саммит брикс
брикс
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ТОКИО, 20 окт – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Замена ключевых валют внутри БРИКС на "единую валюту БРИКС" в обозримом будущем невозможна из-за большой разницы экономических уровней стран-участниц, однако возможно создание платежных механизмов, не зависящих от доллара и SWIFT, заявил РИА Новости один из ведущих в Японии экспертов по России, директор по научно-исследовательским работам Центра российских исследований, профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо. "Источником силы G7 являлись военная мощь, экономическая мощь и ключевые валюты (доллар и евро). Что касается возможности замены ключевых валют внутри БРИКС на что-то вроде "единой валюты БРИКС", в обозримом будущем это невозможно из-за большой разницы экономических уровней стран-участниц (разница в ВВП на душу населения между Китаем и Россией, с одной стороны, и Эфиопией, с другой, составляет более чем 10 раз, в то время как между Германией и наименее развитой страной ЕС - Хорватией - разница составляет всего в 2,5 раза)", - подчеркнул эксперт. Вместе с этим профессор Кумо допустил возможность создания платёжных механизмов, не зависящих от доллара и SWIFT. "В то же время следует отметить, что польза от таких механизмов может существенно различаться для разных стран. Например, страны, такие как Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, у которых большой торговый оборот с G7, могут и не испытывать в этом потребности. Тем не менее, для этих стран это (подобные механизмы – ред.) может служить своего рода страховкой на случай непредвиденных обстоятельств", - добавил он. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241020/briks-1978940237.html
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экономика, технологии, китай, саудовская аравия, g7, swift, саммит брикс, брикс, россия
Экономика, Технологии, Китай, Саудовская Аравия, G7, SWIFT, Саммит БРИКС, БРИКС, Россия
Эксперт: БРИКС может создать независимые от доллара платежные механизмы

БРИКС может создать платежные системы, не зависящие от доллара, сообщил эксперт

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц БРИКС
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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ТОКИО, 20 окт – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Замена ключевых валют внутри БРИКС на "единую валюту БРИКС" в обозримом будущем невозможна из-за большой разницы экономических уровней стран-участниц, однако возможно создание платежных механизмов, не зависящих от доллара и SWIFT, заявил РИА Новости один из ведущих в Японии экспертов по России, директор по научно-исследовательским работам Центра российских исследований, профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо.
"Источником силы G7 являлись военная мощь, экономическая мощь и ключевые валюты (доллар и евро). Что касается возможности замены ключевых валют внутри БРИКС на что-то вроде "единой валюты БРИКС", в обозримом будущем это невозможно из-за большой разницы экономических уровней стран-участниц (разница в ВВП на душу населения между Китаем и Россией, с одной стороны, и Эфиопией, с другой, составляет более чем 10 раз, в то время как между Германией и наименее развитой страной ЕС - Хорватией - разница составляет всего в 2,5 раза)", - подчеркнул эксперт.
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Эксперт рассказал, что является одним из важнейших вопросов для стран БРИКС
03:49
Вместе с этим профессор Кумо допустил возможность создания платёжных механизмов, не зависящих от доллара и SWIFT.
"В то же время следует отметить, что польза от таких механизмов может существенно различаться для разных стран. Например, страны, такие как Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, у которых большой торговый оборот с G7, могут и не испытывать в этом потребности. Тем не менее, для этих стран это (подобные механизмы – ред.) может служить своего рода страховкой на случай непредвиденных обстоятельств", - добавил он.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
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ЭкономикаТехнологииКитайСаудовская АравияG7SWIFTСаммит БРИКСБРИКСРоссия
 
 
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