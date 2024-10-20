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Болгар рассказала, из-за чего в Швейцарии завели дела против Дурова - РИА Новости, 20.10.2024
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14:24 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/durov-1978983635.html
Болгар рассказала, из-за чего в Швейцарии завели дела против Дурова
Болгар рассказала, из-за чего в Швейцарии завели дела против Дурова - РИА Новости, 20.10.2024
Болгар рассказала, из-за чего в Швейцарии завели дела против Дурова
Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар рассказала, что уголовные дела в отношении Дурова в Швейцарии завели из-за уклонения от уплаты... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T14:24
2024-10-20T14:24
швейцария
болгар
женева (город)
павел дуров
ирина болгар
telegram
politico
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар рассказала, что уголовные дела в отношении Дурова в Швейцарии завели из-за уклонения от уплаты алиментов и насилия над детьми. "Правда в том, что уголовные дела против него (Дурова - ред.) были открыты из-за уклонений от уплаты алиментов и физического насилия над детьми", - написала Болгар в своем аккаунте в Instagram*.Она добавила, что до сих пор старается справиться с последствиями этого "насилия" для здоровья детей. Ранее Болгар сообщила, что Трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии инициировал расследование, проведенное органами опеки Женевы, в результате было принято решение о лишении Дурова родительских прав в отношении троих детей. Ранее Болгар в интервью изданию Politico рассказала, что в 2018 году Дуров планировал перевезти ее и их детей в Париж, а также был готов оплачивать им аренду дома более чем за 7 миллионов рублей в месяц, при этом жить с ними Дуров не планировал. До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией. По словам женщины, они обсуждали покупку дома стоимостью 100 миллионов евро. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241020/durov-1968735141.html
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швейцария
болгар
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швейцария, болгар, женева (город), павел дуров, ирина болгар, telegram, politico, задержание павла дурова во франции
Швейцария, Болгар, Женева (город), Павел Дуров, Ирина Болгар, Telegram, Politico, Задержание Павла Дурова во Франции
Болгар рассказала, из-за чего в Швейцарии завели дела против Дурова

Болгар: дела против Дурова в Швейцарии завели из-за насилия над детьми

© Фото : Telegram-канал Павла ДуроваПавел Дуров со старшей дочерью
Павел Дуров со старшей дочерью - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Фото : Telegram-канал Павла Дурова
Павел Дуров со старшей дочерью. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар рассказала, что уголовные дела в отношении Дурова в Швейцарии завели из-за уклонения от уплаты алиментов и насилия над детьми.
«
"Правда в том, что уголовные дела против него (Дурова - ред.) были открыты из-за уклонений от уплаты алиментов и физического насилия над детьми", - написала Болгар в своем аккаунте в Instagram*.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 16:48
Она добавила, что до сих пор старается справиться с последствиями этого "насилия" для здоровья детей.
Ранее Болгар сообщила, что Трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии инициировал расследование, проведенное органами опеки Женевы, в результате было принято решение о лишении Дурова родительских прав в отношении троих детей.
Ранее Болгар в интервью изданию Politico рассказала, что в 2018 году Дуров планировал перевезти ее и их детей в Париж, а также был готов оплачивать им аренду дома более чем за 7 миллионов рублей в месяц, при этом жить с ними Дуров не планировал. До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией. По словам женщины, они обсуждали покупку дома стоимостью 100 миллионов евро.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Болгар поздравила Дурова с днем рождения кадрами с тюрьмой на острове ИФ
10 октября, 16:45
 
ШвейцарияБолгарЖенева (город)Павел ДуровИрина БолгарTelegramPoliticoЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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