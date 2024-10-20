https://ria.ru/20241020/durov-1978983635.html

Болгар рассказала, из-за чего в Швейцарии завели дела против Дурова

Болгар рассказала, из-за чего в Швейцарии завели дела против Дурова - РИА Новости, 20.10.2024

Болгар рассказала, из-за чего в Швейцарии завели дела против Дурова

Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар рассказала, что уголовные дела в отношении Дурова в Швейцарии завели из-за уклонения от уплаты... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T14:24

2024-10-20T14:24

2024-10-20T14:24

швейцария

болгар

женева (город)

павел дуров

ирина болгар

telegram

politico

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар рассказала, что уголовные дела в отношении Дурова в Швейцарии завели из-за уклонения от уплаты алиментов и насилия над детьми. "Правда в том, что уголовные дела против него (Дурова - ред.) были открыты из-за уклонений от уплаты алиментов и физического насилия над детьми", - написала Болгар в своем аккаунте в Instagram*.Она добавила, что до сих пор старается справиться с последствиями этого "насилия" для здоровья детей. Ранее Болгар сообщила, что Трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии инициировал расследование, проведенное органами опеки Женевы, в результате было принято решение о лишении Дурова родительских прав в отношении троих детей. Ранее Болгар в интервью изданию Politico рассказала, что в 2018 году Дуров планировал перевезти ее и их детей в Париж, а также был готов оплачивать им аренду дома более чем за 7 миллионов рублей в месяц, при этом жить с ними Дуров не планировал. До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией. По словам женщины, они обсуждали покупку дома стоимостью 100 миллионов евро. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241020/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20241010/durov-1977436702.html

швейцария

болгар

женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

швейцария, болгар, женева (город), павел дуров, ирина болгар, telegram, politico, задержание павла дурова во франции