Болгар рассказала, из-за чего в Швейцарии завели дела против Дурова
Болгар: дела против Дурова в Швейцарии завели из-за насилия над детьми
Павел Дуров со старшей дочерью. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар рассказала, что уголовные дела в отношении Дурова в Швейцарии завели из-за уклонения от уплаты алиментов и насилия над детьми.
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"Правда в том, что уголовные дела против него (Дурова - ред.) были открыты из-за уклонений от уплаты алиментов и физического насилия над детьми", - написала Болгар в своем аккаунте в Instagram*.
Она добавила, что до сих пор старается справиться с последствиями этого "насилия" для здоровья детей.
Ранее Болгар сообщила, что Трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии инициировал расследование, проведенное органами опеки Женевы, в результате было принято решение о лишении Дурова родительских прав в отношении троих детей.
Ранее Болгар в интервью изданию Politico рассказала, что в 2018 году Дуров планировал перевезти ее и их детей в Париж, а также был готов оплачивать им аренду дома более чем за 7 миллионов рублей в месяц, при этом жить с ними Дуров не планировал. До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией. По словам женщины, они обсуждали покупку дома стоимостью 100 миллионов евро.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
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