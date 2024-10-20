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Эксперт рассказал, что является одним из важнейших вопросов для стран БРИКС - РИА Новости, 20.10.2024
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03:49 20.10.2024 (обновлено: 06:12 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/briks-1978940237.html
Эксперт рассказал, что является одним из важнейших вопросов для стран БРИКС
Эксперт рассказал, что является одним из важнейших вопросов для стран БРИКС - РИА Новости, 20.10.2024
Эксперт рассказал, что является одним из важнейших вопросов для стран БРИКС
Цифровизация является одним из важнейших вопросов для стран БРИКС и Глобального Юга, заявил РИА Новости египетский эксперт-экономист, директор Азиатского центра РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T03:49
2024-10-20T06:12
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КАИР, 20 окт - РИА Новости, Рустам Имаев. Цифровизация является одним из важнейших вопросов для стран БРИКС и Глобального Юга, заявил РИА Новости египетский эксперт-экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа."БРИКС – прекрасная возможность. Цифровизация, цифровой суверенитет и киберсуверенитет являются очень важной темой. Крупные альянсы в сфере медиа между крупными государствами-членами, такими как Китай, Россия, Иран, Египет и другие, являются очень важным проектом, как и тема совместной поисковой системы", — сказал он. По мнению эксперта, этим вопросам должно быть уделено большое внимание на предстоящем саммите БРИКС в Казани."Западные медиа все еще сильнее. Обладая сильными средствами массовой информации, они показывает миру, что они сильнее. Но если у нас будут эти альянсы и поисковая система, то у них не будет той власти, с помощью которой они по-прежнему контролируют средства массовой информации", — отметил Мустафа, подчеркнув, что цифровизация в странах Глобального Юга является одним из важнейших вопросов, которым следует незамедлительно заняться.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Москва организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241019/putin-1978913196.html
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в мире, саммит брикс, брикс, россия, китай, иран, технологии
В мире, Саммит БРИКС, БРИКС, Россия, Китай, Иран, Технологии
Эксперт рассказал, что является одним из важнейших вопросов для стран БРИКС

Эксперт Мустафа: цифровизация является одним из важнейших вопросов для БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц БРИКС
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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КАИР, 20 окт - РИА Новости, Рустам Имаев. Цифровизация является одним из важнейших вопросов для стран БРИКС и Глобального Юга, заявил РИА Новости египетский эксперт-экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа.
«
"БРИКС – прекрасная возможность. Цифровизация, цифровой суверенитет и киберсуверенитет являются очень важной темой. Крупные альянсы в сфере медиа между крупными государствами-членами, такими как Китай, Россия, Иран, Египет и другие, являются очень важным проектом, как и тема совместной поисковой системы", — сказал он.
По мнению эксперта, этим вопросам должно быть уделено большое внимание на предстоящем саммите БРИКС в Казани.
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"Западные медиа все еще сильнее. Обладая сильными средствами массовой информации, они показывает миру, что они сильнее. Но если у нас будут эти альянсы и поисковая система, то у них не будет той власти, с помощью которой они по-прежнему контролируют средства массовой информации", — отметил Мустафа, подчеркнув, что цифровизация в странах Глобального Юга является одним из важнейших вопросов, которым следует незамедлительно заняться.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Москва организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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