https://ria.ru/20241020/briks-1978940237.html

Эксперт рассказал, что является одним из важнейших вопросов для стран БРИКС

Эксперт рассказал, что является одним из важнейших вопросов для стран БРИКС - РИА Новости, 20.10.2024

Эксперт рассказал, что является одним из важнейших вопросов для стран БРИКС

Цифровизация является одним из важнейших вопросов для стран БРИКС и Глобального Юга, заявил РИА Новости египетский эксперт-экономист, директор Азиатского центра РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T03:49

2024-10-20T03:49

2024-10-20T06:12

в мире

саммит брикс

брикс

россия

китай

иран

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978873224_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_29c51b56c32f98cf322d2c7712c66968.jpg

КАИР, 20 окт - РИА Новости, Рустам Имаев. Цифровизация является одним из важнейших вопросов для стран БРИКС и Глобального Юга, заявил РИА Новости египетский эксперт-экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа."БРИКС – прекрасная возможность. Цифровизация, цифровой суверенитет и киберсуверенитет являются очень важной темой. Крупные альянсы в сфере медиа между крупными государствами-членами, такими как Китай, Россия, Иран, Египет и другие, являются очень важным проектом, как и тема совместной поисковой системы", — сказал он. По мнению эксперта, этим вопросам должно быть уделено большое внимание на предстоящем саммите БРИКС в Казани."Западные медиа все еще сильнее. Обладая сильными средствами массовой информации, они показывает миру, что они сильнее. Но если у нас будут эти альянсы и поисковая система, то у них не будет той власти, с помощью которой они по-прежнему контролируют средства массовой информации", — отметил Мустафа, подчеркнув, что цифровизация в странах Глобального Юга является одним из важнейших вопросов, которым следует незамедлительно заняться.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Москва организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241019/putin-1978913196.html

https://ria.ru/20241019/oreshkin-1978873967.html

россия

китай

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, саммит брикс, брикс, россия, китай, иран, технологии