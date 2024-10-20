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В Липецкой и Воронежской областях отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 20.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:38 20.10.2024 (обновлено: 05:41 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/bpla-1978943236.html
В Липецкой и Воронежской областях отменили опасность атаки БПЛА
В Липецкой и Воронежской областях отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 20.10.2024
В Липецкой и Воронежской областях отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области, тем временем в Липецкой отменен режим воздушной опасности, об этом сообщают власти регионов. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T05:38
2024-10-20T05:41
специальная военная операция на украине
происшествия
технологии
воронежская область
липецкая область
александр гусев (губернатор)
игорь артамонов
липецк
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области, тем временем в Липецкой отменен режим воздушной опасности, об этом сообщают власти регионов. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в субботу в 22.07 мск, сигнал продлился почти семь часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Режим воздушной опасности в Липецкой области ГУМЧС объявило в субботу в 23.53 мск, действовал этот режим шесть часов. "Внимание! Отбой желтого уровня", - написал глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. При этом угроза атаки БПЛА ночью действовала в Липецке, а также Липецком и Становлянском муниципальных округах, в данный момент она отменена,
https://ria.ru/20241020/lipetsk-1978936139.html
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воронежская область
липецкая область
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происшествия, технологии, воронежская область, липецкая область, александр гусев (губернатор), игорь артамонов, липецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Технологии, Воронежская область, Липецкая область, Александр Гусев (губернатор), Игорь Артамонов, Липецк
В Липецкой и Воронежской областях отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменили власти Липецкой и Воронежской областей

© AP Photo / Dave Kolpack БПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Dave Kolpack
БПЛА . Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области, тем временем в Липецкой отменен режим воздушной опасности, об этом сообщают власти регионов.
Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в субботу в 22.07 мск, сигнал продлился почти семь часов.
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"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Режим воздушной опасности в Липецкой области ГУМЧС объявило в субботу в 23.53 мск, действовал этот режим шесть часов.
"Внимание! Отбой желтого уровня", - написал глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
При этом угроза атаки БПЛА ночью действовала в Липецке, а также Липецком и Становлянском муниципальных округах, в данный момент она отменена,
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТехнологииВоронежская областьЛипецкая областьАлександр Гусев (губернатор)Игорь АртамоновЛипецк
 
 
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