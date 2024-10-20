https://ria.ru/20241020/bpla-1978943236.html
В Липецкой и Воронежской областях отменили опасность атаки БПЛА
В Липецкой и Воронежской областях отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 20.10.2024
В Липецкой и Воронежской областях отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области, тем временем в Липецкой отменен режим воздушной опасности, об этом сообщают власти регионов. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T05:38
2024-10-20T05:38
2024-10-20T05:41
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Воронежской области, тем временем в Липецкой отменен режим воздушной опасности, об этом сообщают власти регионов. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в субботу в 22.07 мск, сигнал продлился почти семь часов. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. Режим воздушной опасности в Липецкой области ГУМЧС объявило в субботу в 23.53 мск, действовал этот режим шесть часов. "Внимание! Отбой желтого уровня", - написал глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. При этом угроза атаки БПЛА ночью действовала в Липецке, а также Липецком и Становлянском муниципальных округах, в данный момент она отменена,
https://ria.ru/20241020/lipetsk-1978936139.html
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происшествия, технологии, воронежская область, липецкая область, александр гусев (губернатор), игорь артамонов, липецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Технологии, Воронежская область, Липецкая область, Александр Гусев (губернатор), Игорь Артамонов, Липецк
В Липецкой и Воронежской областях отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменили власти Липецкой и Воронежской областей