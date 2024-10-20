https://ria.ru/20241020/belgrad-1979033893.html

В Белграде завершилось празднование 80-летия освобождения города

В Белграде завершилось празднование 80-летия освобождения города - РИА Новости, 20.10.2024

В Белграде завершилось празднование 80-летия освобождения города

Шоу дронов и исключительный по размаху фейерверк завершили празднование 80-летия Освобождения Белграда во Второй мировой войне, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T22:36

2024-10-20T22:36

2024-10-20T22:36

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пелагея

иосип броз тито

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ил-18

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БЕЛГРАД, 20 окт - РИА Новости. Шоу дронов и исключительный по размаху фейерверк завершили празднование 80-летия Освобождения Белграда во Второй мировой войне, передает корреспондент РИА Новости. Свыше 10 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в сербской столице на 80-летнюю годовщину освобождения Белграда в воскресенье по данным организаторов. Акция "Бессмертный полк" впервые прошла в Сербии в 2016 году. Днем также состоялась государственная церемония возложения венков погибшим русским офицерам на горе Авала и на мемориальном комплексе "Освободителям Белграда" с участием руководства посольств России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и членов сербского правительства. Заслуженная артистка РФ Пелагея выступила с концертом на главной площади столицы Сербии - площади Республики. Около 20.00 мск (21.00 мск) на одном из самых высоких зданий - Кула Београд (Башня Белград) высотой 168 метров высветили надписи "80 лет от освобождения Белграда" и "Сердце свободы". Над протекающей рядом рекой Савой многочисленные дроны, светящиеся в тон сербскому флагу синим, красным и белым цветом, формировали в воздухе под музыку надписи "80 лет", "Белград", фигуру голубя мира, герб Белграда, огромный сербский флаг, после чего начался продолжительный фейерверк, беспрецедентный по своим масштабам для Сербии. Перед выходом исполнительницы и музыкантов на сцену многие, из более чем тысячи присутствующих, скандировали "Россия, Сербия" и "Русские и сербы - братья на век". Прежде чем начать петь, Пелагея отметила, что для нее особая честь снова выступать в Белграде именно на 80-летие освобождения, и что она ощущает сербов своими друзьями и братьями. Сербскую народную песню "Тамо далеко" о тоске по дому и войне, присутствующие подпевали за ней хором. Представители посольства РФ и властей Сербии в преддверии 80-летия освобождения страны с 23 сентября торжественно возложили цветы к памятникам советским воинам-освободителям в населенных пунктах Кладово, Ваюга, Житиште, Неготин, Бела-Церква, Зренянин, Алибунар, Панчево, Рача, Суботица, Смедерово. Во многих возложениях и памятных мероприятиях также участвовали представители посольства Белоруссии и Россотрудничества. Маршал Советского союза Сергей Бирюзов, генерал-полковник Красной армии, герой Советского Союза и Народный герой Югославии Владимир Жданов с еще пятью высокопоставленными членами военной делегации и многочисленным экипажем Ил-18 ВВС погибли 19 октября 1964 года в авиакатастрофе на холме Авала под Белградом. Советские офицеры летели на празднование двадцатилетия окончания Белградской операции. В честь маршала Бирюзова и генерала Жданова названы две улицы в центре Белграда, есть также бульвар Красной Армии. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.

https://ria.ru/20241020/pelageja-1979031031.html

https://ria.ru/20241020/ministry-1978975188.html

https://ria.ru/20241020/gosduma-1978983408.html

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сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белград (город), сербия, югославия, пелагея, иосип броз тито, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), ил-18