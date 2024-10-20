https://ria.ru/20241020/amerika-1978884419.html

Америку подвела математика. Придется изобретать новую

Америку подвела математика. Придется изобретать новую - РИА Новости, 20.10.2024

Америку подвела математика. Придется изобретать новую

Самые интересные перемены в мире — те, которые поначалу не сильно заметны. Происходят они в головах, и только потом меняется и поведение: людей и целых стран... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T08:00

2024-10-20T08:00

2024-10-20T08:10

в мире

япония

сигэру исиба

нато

брикс

джо байден

германия

сша

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Самые интересные перемены в мире — те, которые поначалу не сильно заметны. Происходят они в головах, и только потом меняется и поведение: людей и целых стран. Сейчас таких ползучих психологических революций — сколько угодно, и вот вам пример с Японией и США. Точнее, с тем, кто они вообще сегодня такие и по какому праву ведут себя так, как ведут.Япония засветилась на мировой арене потому, что там 27 октября пройдут парламентские выборы, но премьер-министр уже новый — Сигэру Исиба (со старым побоялись идти на голосование). Исиба успел провести дипломатическую премьеру — съездить в Лаос на серию саммитов АСЕАН с партнерами и выдвинуть там сильно неновую идею создания "Азиатской НАТО" плюс сказать многое другое.И вот сейчас в Japan Times появляется статья работающего в Токио американца, человека из структур Фонда Карнеги, Брэда Глоссермана. Он говорит: а что это вы, японцы, так активничаете? У вас системный и тотальный кризис. Вас же, к примеру, только что экономически обогнала Германия. И вот-вот обгонит Индия. А к 2050-му еще и Индонезия.Тут человек, знакомый с играми и причудами статистики, обнаруживает, что — да, в начале года Германия японцев обогнала. Но еще такой человек быстро вспомнит, что систем определения экономических рейтингов по ВВП целых три и они дают весьма разные результаты. По самой приличной системе, по паритету покупательной способности валют, Япония и Германия долго бились за относительно призовые места, тем временем немцев обогнала Россия. Хотя если Германия — с ее нынешним развалом и застоем экономики из-за известных событий с "украинским кризисом", взрывом "Северных потоков" и прочим — попутно обогнала Японию, то это и правда наводит на печальные мысли насчет последней.Так ведь Глоссерман продолжает бить японцев по голове другими цифрами. У вас, ребята, было 18 процентов всего мирового ВВП в "золотые восьмидесятые", сейчас процента четыре, а к 2050-му будет три. Вы вообще кто?Логика понятна: американцам не очень нравится идея размывания колониального менталитета Токио. Но наш разговор не об этом: давайте посмотрим на такие же психологические битвы в США. Вот статья Нади Шедлоу, человека из трамповского лагеря, она объясняет публике, что Америке при Дональде придется восстанавливать свою глобальную конкурентоспособность самыми суровыми методами, выстроив такие вооруженные силы, что могут вести одновременно несколько войн. И — в самом конце публикации — вдруг сообщает: цель такой стратегии вовсе не в том, чтобы достичь первого места в мире, "эта эра позади". Надо учиться быть хотя бы вторыми.А ведь они и правда давно вторые после Китая — по тому же паритету покупательной способности. И доля США в мировой экономике сейчас впервые опустилась ниже 15 процентов, хотя в 1990-м была 20,16 процента. А Китай сегодня — это 18,76 процента.И тут возникает вопрос на много триллионов долларов: ну и что? А хотя бы то, что и упомянутые Глоссерман и Шэдлоу, и несколько других довольно заметных публицистов говорят: Америке (Японии — и далее по списку) придется долго учиться вести себя как вторые или шестые, а не как первые или пятые.То есть все дело не в самих цифрах, а в их восприятии, в психологии — национальных лидеров и целых народов. И вот здесь-то и происходит самое интересное в нашу эпоху перемен.В прежнюю эпоху, относительно тихую и стабильную, сложился не сильно здоровый культ рейтингов. Рейтингов по ВВП, но также по военно-стратегической части или по части "мягкой силы", которую тоже некоторые пытаются оцифровать. То есть присудить каждому народу математические показатели даже по части влияния на зарубежные умы. И это не говоря о рейтингах финансовых, когда каждой стране группа непререкаемых товарищей присуждала негатив или позитив, а приговор обжалованию не подлежал.Мир, согласно такой системе, должен был напоминать жесткую и безнадежно стабильную пирамиду, где не потрепыхаешься. Что мы и наблюдали, пока неожиданно не оказалось, что всесильный Запад теряет свои призовые места на вершинах, а страны, входящие сегодня в БРИКС или желающие туда попасть, лидируют даже по вот этим рейтингам, которые задумывались совсем для других целей. В частности, для морального подавления.И что началось? Хаос, в том числе рейтинговый и статистический. Первой ласточкой стал в этом году Джо Байден, который начал объяснять, что США обгоняют китайцев. Систем подсчета ВВП, напомним, целых три, и Байден взял ту, которая ему больше понравилась. И еще до того вся его пропагандистская машина начала в глобальном масштабе объяснять, что в Китае на самом деле все плохо.Вывод: следует ожидать чьих угодно попыток пересчитать все мировые рейтинги заново, но лишь бы в свою пользу. Результатом может быть крах веры в любые рейтинги вообще, рывок из их психологической ловушки. Такое уже бывало — та же Япония, когда в декабре 1941-го напала на военные флоты США и Великобритании сразу, вряд ли сопоставляла ВВП. И целых четыре года причиняла державам много неприятностей.Повторим, главные перемены происходят в умах, особенно склонных вообще никак не подчиняться удушающей магии цифр, реальных или фальшивых. Недавно мне пришлось выслушать рассказ одного видного собаковода насчет того, что в обычной ситуации поведение собак предсказуемо строится в зависимости от того, кто большой, а кто маленький. Но бывают исключения, например, в лице (морде) скотчтерьера. Это маленький песик, который считает себя большим — и так себя и ведет. Итог: непредсказуемые сюжеты на собачьей площадке.Так вот эпоха перемен на мировой арене — это в том числе когда таких скотчей вдруг оказывается много. Да и большие собаки приходят в недоумение, не понимая, как им себя вести.

https://ria.ru/20241014/yaponiya-1977854314.html

https://ria.ru/20241016/ssha-1978250103.html

https://ria.ru/20240918/ssha-1973299084.html

https://ria.ru/20240927/orban-1975031272.html

https://ria.ru/20240817/ssha-1966721174.html

япония

германия

сша

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в мире, япония, сигэру исиба, нато, брикс, джо байден, германия, сша