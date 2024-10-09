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Доля США в мировой экономике впервые упала ниже 15% - РИА Новости, 09.10.2024
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05:36 09.10.2024 (обновлено: 12:34 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/ekonomika-1977084420.html
Доля США в мировой экономике впервые упала ниже 15%
Доля США в мировой экономике впервые упала ниже 15% - РИА Новости, 09.10.2024
Доля США в мировой экономике впервые упала ниже 15%
За время президентства Джо Байдена доля США в мировой экономике впервые опустилась ниже 15 процентов, а по итогам его срока составит минимальные за всю... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T05:36
2024-10-09T12:34
экономика
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китай
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. За время президентства Джо Байдена доля США в мировой экономике впервые опустилась ниже 15 процентов, а по итогам его срока составит минимальные за всю современную историю 14,76 процента, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда. Так, в 1990 году доля США в глобальном ВВП, рассчитанном по паритету покупательной способности, составляла 20,16 процента, а в 1999-м достигла максимума — 21,01 процента. Тогда американская экономика оценивалась в 9,6 триллиона долларов, а всего мира — в 45,85 триллиона. Затем удельный вес Штатов стал сокращаться. Основное падение пришлось на 2006-2008 годы, когда показатель ежегодно уменьшался на 0,6 процентного пункта. Во время второго срока Барака Обамы доля США в мировой экономике выросла в последний раз: в 2014 и 2015 годах она увеличилась совокупно на 0,31 процентного пункта, до 16,26 процента. Но сохранить импульс не удалось, и в последний год президентства Обамы почти весь рост был растерян — доля опустилась до 16,04 процента. А при Дональде Трампе США потеряли еще 0,7 процентного пункта. На второй год президентства Байдена показатель впервые пробил планку в 15 процентов, а по итогам 2023 года составил 14,82 процента. Согласно оценке МВФ, в этом году он снизится еще на 0,06 процентного пункта. Общее снижение за весь президентский срок Байдена составит 0,58 процентного пункта — до 14,76 процента. На этом фоне больше всех нарастил свою долю в мировой экономике Китай — на 15 процентных пунктов, до 18,76 процента. А вот соседкой США по снижению стала Япония, которая за последние 33 года уменьшила свою долю на 4,33 процентного пункта.
https://ria.ru/20241007/kitay-1976633600.html
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экономика, сша, китай, япония, джо байден, барак обама, дональд трамп, всемирный банк, мвф
Экономика, США, Китай, Япония, Джо Байден, Барак Обама, Дональд Трамп, Всемирный банк, МВФ
Доля США в мировой экономике впервые упала ниже 15%

Доля США в мировой экономике впервые опустилась ниже 15% при Байдене

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. За время президентства Джо Байдена доля США в мировой экономике впервые опустилась ниже 15 процентов, а по итогам его срока составит минимальные за всю современную историю 14,76 процента, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда.
Так, в 1990 году доля США в глобальном ВВП, рассчитанном по паритету покупательной способности, составляла 20,16 процента, а в 1999-м достигла максимума — 21,01 процента. Тогда американская экономика оценивалась в 9,6 триллиона долларов, а всего мира — в 45,85 триллиона.
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Затем удельный вес Штатов стал сокращаться. Основное падение пришлось на 2006-2008 годы, когда показатель ежегодно уменьшался на 0,6 процентного пункта.
Во время второго срока Барака Обамы доля США в мировой экономике выросла в последний раз: в 2014 и 2015 годах она увеличилась совокупно на 0,31 процентного пункта, до 16,26 процента. Но сохранить импульс не удалось, и в последний год президентства Обамы почти весь рост был растерян — доля опустилась до 16,04 процента. А при Дональде Трампе США потеряли еще 0,7 процентного пункта.
На второй год президентства Байдена показатель впервые пробил планку в 15 процентов, а по итогам 2023 года составил 14,82 процента. Согласно оценке МВФ, в этом году он снизится еще на 0,06 процентного пункта. Общее снижение за весь президентский срок Байдена составит 0,58 процентного пункта — до 14,76 процента.
На этом фоне больше всех нарастил свою долю в мировой экономике Китай — на 15 процентных пунктов, до 18,76 процента. А вот соседкой США по снижению стала Япония, которая за последние 33 года уменьшила свою долю на 4,33 процентного пункта.
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