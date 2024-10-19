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Шольц рассказал о работе над планом мирного урегулирования на Украине

Шольц рассказал о работе над планом мирного урегулирования на Украине - РИА Новости, 19.10.2024

Шольц рассказал о работе над планом мирного урегулирования на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в субботу, что в настоящее время изучаются возможности, как можно остановить вооружённый конфликт на Украине. Трансляция велась на РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T17:10

2024-10-19T17:10

2024-10-19T17:10

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в субботу, что в настоящее время изучаются возможности, как можно остановить вооружённый конфликт на Украине. Трансляция велась на YouTube-канале президента Турции.Ранее стало известно, что Шольц готовит план мирного урегулирования украинского кризиса, во всяком случае так утверждала итальянская газета Repubblica со ссылкой на парламентский источник в Германии. Сообщается, что Шольц работает над мирным планом совместно с двумя представителями своей Социал-демократической партии - Ральфом Штегнером и Рольфом Мютценихом, участниками переговоров по Украине при экс-канцлере Ангеле Меркель. Источник газеты называет этот план "своего рода Минском-3", включающим "гипотезу об уступке кусков украинской территории Москве". "Мы поддерживаем Украину, чтобы она могла защищаться. Эта страна может на нас в этом положиться. И при этом мы стараемся изучить возможности, как можно добиться того, чтобы эта война окончилась", - сказал Шольц на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.Накануне визита в Турцию Шольц провёл в Германии четырехсторонние переговоры с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что Москва ознакомилась с предложениями Китая и Бразилии по урегулированию украинского кризиса, и назвал это хорошей базой для того, чтобы предпринять попытки к поиску мира. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241018/berlin-1978831697.html

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978553207.html

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