https://ria.ru/20241019/patriarkh-1978869484.html
Патриарх Кирилл написал письмо беременным
Патриарх Кирилл написал письмо беременным - РИА Новости, 19.10.2024
Патриарх Кирилл написал письмо беременным
Письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла в поддержку рождения ребенка будут выдавать беременным в женских консультациях 16 регионов России, рассказала... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T10:18
2024-10-19T10:18
2024-10-19T15:42
религия
россия
республика коми
забайкальский край
артем здунов
татьяна голикова
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла в поддержку рождения ребенка будут выдавать беременным в женских консультациях 16 регионов России, рассказала РИА Новости организатор акции — руководитель проекта "Здравствуй, мама!" Наталья Москвитина. Письмо патриархаОна рассказала, что "Здравствуй, мама!" — общественный федеральный проект, который презентовали в Общественной палате в 2022-м с участием губернатора Мордовии Артема Здунова, "это был пилотный регион, там за год действия проекта количество абортов снизилось на 42%". После этого, по ее словам, проект одобрили заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, президент России Владимир Путин, а также патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Сейчас в проекте участвуют 16 регионов страны. В государственных женских консультациях беременным при первом приеме дарят "папку помощи": письмо-поздравление от главы региона и главы местной митрополии, а также буклет, в котором описаны виды поддержки беременных и родивших женщин — то, что предлагают государство на федеральном и региональном уровне, НКО, в том числе Русская православная церковь, а также бизнес (скидки на услуги). В ближайший месяц беременные начнут получать в той же "папке помощи" именное письмо от патриарха Московского и всея Руси Кирилла", — рассказала Москвитина. В письме "К беременным женщинам, принимающим участие в работе кабинета "Здравствуй, мама!" глава РПЦ благословляет женщину и ее дитя, желает им "доброго здоровья, душевного мира и многих милостей от Христа, Подателя жизни". "Вы переживаете сейчас особое время, когда совершается великое Божие чудо: готовится к приходу в мир новый человек. От всего сердца поздравляю Вас с этим судьбоносным событием в Вашей жизни. Ожидание рождения ребенка всегда исполнено одновременно и тревоги, и радости. Но, как призывает Господь наш Иисус Христос, "да не смущается сердце Ваше и да не устрашается" (Евангелие от Иоанна). Пусть эти ободряющие слова Спасителя, Его щедрая помощь и любовь укрепляют Вас на ответственном пути к материнству. Помните, что Вы не одни — рядом с Вами люди, готовые поддержать, проявить заботу и участие. Надеюсь, что вскоре, усилиями и волею своих родных, младенец приобщится ко Христу в Таинстве Крещения и получит возможность возрастать духовно в спасительной благодати Божией", — говорится в письме патриарха Кирилла (имеется в распоряжении РИА Новости). Школа и законПо словам Москвитиной, проект направлен на профилактику абортов, чтобы женщина еще до принятия соответствующего решения "почувствовала поддержку и сделала правильный выбор в пользу жизни". "Мы обучаем врачей женских консультаций — они вручают тот самый "пакет помощи" и дают беременной подержать демонстрационный муляж эмбриона: там видно, что это уже человек. Также ученые (в том числе с кафедры эмбриологии МГУ) проводят курсы для преподавателей биологии школ, ссузов, а также среди студентов-медиков региона. Потом мы их сопровождаем, даем методические материалы, помогаем, чтобы они объясняли детям, в том числе в школах, что человеческая жизнь начинается с момента зачатия, а не с рождения", — пояснила руководитель проекта. Сейчас среди участников проекта — Республика Коми, Карелия, Мордовия, Камчатский и Забайкальский края, а также Архангельская, Кемеровская, Тамбовская, Магаданская, Самарская, Тверская, Новгородская, Пензенская области и Удмуртия. В Москве, отметила она, проект действует только в церковной больнице Святителя Алексия: "Мы всегда исходим из обращения к нам: если регион хочет, мы ему помогаем — мы рады сотрудничать со всеми". "Также мы предлагаем принять региональный закон о запрете склонения женщины к аборту, в котором предусмотрена административная ответственность. Сейчас такие уже приняты в 12 регионах. Аудитория закона — родственники будущей мамы, отец ребенка, выступающие против его рождения, а также руководители в организации, где работает женщина. Нередко на работе, узнав о беременности, могут предложить либо уволиться самостоятельно, либо сделать аборт. Никто не имеет права посоветовать женщине прервать свою беременность", — заключила собеседница агентства.
https://ria.ru/20240319/rpts-1934318349.html
https://ria.ru/20240319/abort-1934316996.html
https://ria.ru/20240905/kliniki-1970932884.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика коми, забайкальский край, артем здунов, татьяна голикова, валентина матвиенко, совет федерации рф, религия
Религия, Россия, Республика Коми, Забайкальский край, Артем Здунов, Татьяна Голикова, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Религия
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла в поддержку рождения ребенка будут выдавать беременным в женских консультациях 16 регионов России, рассказала РИА Новости организатор акции — руководитель проекта "Здравствуй, мама!" Наталья Москвитина.
Она рассказала, что "Здравствуй, мама!" — общественный федеральный проект, который презентовали в Общественной палате в 2022-м с участием губернатора Мордовии Артема Здунова
, "это был пилотный регион, там за год действия проекта количество абортов снизилось на 42%". После этого, по ее словам, проект одобрили заместитель председателя правительства Татьяна Голикова
, председатель Совфеда Валентина Матвиенко
, президент России Владимир Путин
, а также патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Сейчас в проекте участвуют 16 регионов страны. В государственных женских консультациях беременным при первом приеме дарят "папку помощи": письмо-поздравление от главы региона и главы местной митрополии, а также буклет, в котором описаны виды поддержки беременных и родивших женщин — то, что предлагают государство на федеральном и региональном уровне, НКО, в том числе Русская православная церковь, а также бизнес (скидки на услуги). В ближайший месяц беременные начнут получать в той же "папке помощи" именное письмо от патриарха Московского и всея Руси Кирилла", — рассказала Москвитина.
В письме "К беременным женщинам, принимающим участие в работе кабинета "Здравствуй, мама!" глава РПЦ благословляет женщину и ее дитя, желает им "доброго здоровья, душевного мира и многих милостей от Христа, Подателя жизни".
"Вы переживаете сейчас особое время, когда совершается великое Божие чудо: готовится к приходу в мир новый человек. От всего сердца поздравляю Вас с этим судьбоносным событием в Вашей жизни. Ожидание рождения ребенка всегда исполнено одновременно и тревоги, и радости. Но, как призывает Господь наш Иисус Христос
, "да не смущается сердце Ваше и да не устрашается" (Евангелие от Иоанна). Пусть эти ободряющие слова Спасителя, Его щедрая помощь и любовь укрепляют Вас на ответственном пути к материнству. Помните, что Вы не одни — рядом с Вами люди, готовые поддержать, проявить заботу и участие. Надеюсь, что вскоре, усилиями и волею своих родных, младенец приобщится ко Христу в Таинстве Крещения и получит возможность возрастать духовно в спасительной благодати Божией", — говорится в письме патриарха Кирилла (имеется в распоряжении РИА Новости).
По словам Москвитиной, проект направлен на профилактику абортов, чтобы женщина еще до принятия соответствующего решения "почувствовала поддержку и сделала правильный выбор в пользу жизни".
"Мы обучаем врачей женских консультаций — они вручают тот самый "пакет помощи" и дают беременной подержать демонстрационный муляж эмбриона: там видно, что это уже человек. Также ученые (в том числе с кафедры эмбриологии МГУ) проводят курсы для преподавателей биологии школ, ссузов, а также среди студентов-медиков региона. Потом мы их сопровождаем, даем методические материалы, помогаем, чтобы они объясняли детям, в том числе в школах, что человеческая жизнь начинается с момента зачатия, а не с рождения", — пояснила руководитель проекта.
Сейчас среди участников проекта — Республика Коми
, Карелия, Мордовия, Камчатский и Забайкальский края
, а также Архангельская
, Кемеровская, Тамбовская, Магаданская, Самарская
, Тверская, Новгородская, Пензенская области
и Удмуртия. В Москве
, отметила она, проект действует только в церковной больнице Святителя Алексия: "Мы всегда исходим из обращения к нам: если регион хочет, мы ему помогаем — мы рады сотрудничать со всеми".
"Также мы предлагаем принять региональный закон о запрете склонения женщины к аборту, в котором предусмотрена административная ответственность. Сейчас такие уже приняты в 12 регионах. Аудитория закона — родственники будущей мамы, отец ребенка, выступающие против его рождения, а также руководители в организации, где работает женщина. Нередко на работе, узнав о беременности, могут предложить либо уволиться самостоятельно, либо сделать аборт. Никто не имеет права посоветовать женщине прервать свою беременность", — заключила собеседница агентства.