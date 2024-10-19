https://ria.ru/20241019/patriarkh-1978869484.html

Патриарх Кирилл написал письмо беременным

Патриарх Кирилл написал письмо беременным - РИА Новости, 19.10.2024

Патриарх Кирилл написал письмо беременным

Письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла в поддержку рождения ребенка будут выдавать беременным в женских консультациях 16 регионов России, рассказала... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T10:18

2024-10-19T10:18

2024-10-19T15:42

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла в поддержку рождения ребенка будут выдавать беременным в женских консультациях 16 регионов России, рассказала РИА Новости организатор акции — руководитель проекта "Здравствуй, мама!" Наталья Москвитина. Письмо патриархаОна рассказала, что "Здравствуй, мама!" — общественный федеральный проект, который презентовали в Общественной палате в 2022-м с участием губернатора Мордовии Артема Здунова, "это был пилотный регион, там за год действия проекта количество абортов снизилось на 42%". После этого, по ее словам, проект одобрили заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, президент России Владимир Путин, а также патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Сейчас в проекте участвуют 16 регионов страны. В государственных женских консультациях беременным при первом приеме дарят "папку помощи": письмо-поздравление от главы региона и главы местной митрополии, а также буклет, в котором описаны виды поддержки беременных и родивших женщин — то, что предлагают государство на федеральном и региональном уровне, НКО, в том числе Русская православная церковь, а также бизнес (скидки на услуги). В ближайший месяц беременные начнут получать в той же "папке помощи" именное письмо от патриарха Московского и всея Руси Кирилла", — рассказала Москвитина. В письме "К беременным женщинам, принимающим участие в работе кабинета "Здравствуй, мама!" глава РПЦ благословляет женщину и ее дитя, желает им "доброго здоровья, душевного мира и многих милостей от Христа, Подателя жизни". "Вы переживаете сейчас особое время, когда совершается великое Божие чудо: готовится к приходу в мир новый человек. От всего сердца поздравляю Вас с этим судьбоносным событием в Вашей жизни. Ожидание рождения ребенка всегда исполнено одновременно и тревоги, и радости. Но, как призывает Господь наш Иисус Христос, "да не смущается сердце Ваше и да не устрашается" (Евангелие от Иоанна). Пусть эти ободряющие слова Спасителя, Его щедрая помощь и любовь укрепляют Вас на ответственном пути к материнству. Помните, что Вы не одни — рядом с Вами люди, готовые поддержать, проявить заботу и участие. Надеюсь, что вскоре, усилиями и волею своих родных, младенец приобщится ко Христу в Таинстве Крещения и получит возможность возрастать духовно в спасительной благодати Божией", — говорится в письме патриарха Кирилла (имеется в распоряжении РИА Новости). Школа и законПо словам Москвитиной, проект направлен на профилактику абортов, чтобы женщина еще до принятия соответствующего решения "почувствовала поддержку и сделала правильный выбор в пользу жизни". "Мы обучаем врачей женских консультаций — они вручают тот самый "пакет помощи" и дают беременной подержать демонстрационный муляж эмбриона: там видно, что это уже человек. Также ученые (в том числе с кафедры эмбриологии МГУ) проводят курсы для преподавателей биологии школ, ссузов, а также среди студентов-медиков региона. Потом мы их сопровождаем, даем методические материалы, помогаем, чтобы они объясняли детям, в том числе в школах, что человеческая жизнь начинается с момента зачатия, а не с рождения", — пояснила руководитель проекта. Сейчас среди участников проекта — Республика Коми, Карелия, Мордовия, Камчатский и Забайкальский края, а также Архангельская, Кемеровская, Тамбовская, Магаданская, Самарская, Тверская, Новгородская, Пензенская области и Удмуртия. В Москве, отметила она, проект действует только в церковной больнице Святителя Алексия: "Мы всегда исходим из обращения к нам: если регион хочет, мы ему помогаем — мы рады сотрудничать со всеми". "Также мы предлагаем принять региональный закон о запрете склонения женщины к аборту, в котором предусмотрена административная ответственность. Сейчас такие уже приняты в 12 регионах. Аудитория закона — родственники будущей мамы, отец ребенка, выступающие против его рождения, а также руководители в организации, где работает женщина. Нередко на работе, узнав о беременности, могут предложить либо уволиться самостоятельно, либо сделать аборт. Никто не имеет права посоветовать женщине прервать свою беременность", — заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20240319/rpts-1934318349.html

https://ria.ru/20240319/abort-1934316996.html

https://ria.ru/20240905/kliniki-1970932884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, республика коми, забайкальский край, артем здунов, татьяна голикова, валентина матвиенко, совет федерации рф, религия