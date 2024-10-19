https://ria.ru/20241019/kopyrkin-1978855987.html

Сергей Копыркин: в БРИКС не принято "выкручивать руки"

Сергей Копыркин: в БРИКС не принято "выкручивать руки" - РИА Новости, 19.10.2024

Сергей Копыркин: в БРИКС не принято "выкручивать руки"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Приглашение на саммит на... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T10:00

2024-10-19T10:00

2024-10-19T14:51

армения

россия

казань

никол пашинян

сергей копыркин

владимир путин

брикс

евразийский экономический союз

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Приглашение на саммит на встрече с Пашиняном 8 октября подтвердил президент России Владимир Путин. О том, обсуждала ли Москва с Ереваном перспективы его подключения к формату организации, планируются ли российско-армянские контакты на полях саммита, какие преимущества может дать Армении сотрудничество со странами организации, в интервью РИА Новости рассказал посол России в Армении Сергей Копыркин.— Планируются ли российско-армянские контакты на полях предстоящего саммита БРИКС в Казани?— Прежде всего хотел бы отметить, что принятие премьер-министром Армении Николом Пашиняном личного приглашения президента России Владимира Путина принять участие в мероприятиях формата БРИКС+ в рамках XVI саммита объединения в Казани — само по себе отражение тесных контактов между Россией и Арменией на высшем уровне. Полагаю, что наши лидеры будут иметь возможности для общения, но в каком формате и с какой повесткой дня — это уже будет зависеть от программы данного международного форума, которая будет весьма насыщенной.— Обсуждались ли с армянской стороной перспективы ее подключения к формату БРИКС?— Хотел бы напомнить, что в ходе выступления на Всеармянском форуме в Ереване 18 сентября этого года Никол Пашинян сообщил об отсутствии у Армении намерений интегрироваться в БРИКС. Исходим из того, что позиция официального Еревана на этот счет будет формироваться в том числе и по итогам поездки в Казань. Очевидно, что Армения как любое суверенное государство должна четко понимать, соответствует ли ее интересам подключение к той или иной многосторонней структуре. Кстати, 8 августа этого года в Ереване прошел международный форум "Новые горизонты сотрудничества Армении и ЕАЭС с ШОС и БРИКС", по итогам которого был дан старт работе ереванского центра делового сотрудничества "Армения — БРИКС".Россия как председатель БРИКС в 2024 году распространяет в ходе контактов с армянскими партнерами, а также в информационном пространстве Армении актуальную информацию о деятельности объединения и приоритетах нашего председательства. Если в Ереване созреет решение налаживать диалог с БРИКС, то наши армянские друзья могут в этом опираться на содействие России.Хотел бы в этой связи обратить внимание на информацию, озвученную 10 октября этого года помощником президента Российской Федерации Юрием Ушаковым, о том, что на саммите БРИКС в Казани планируется введение новой категории "государство-партнер", которая не будет давать права голоса при принятии ключевых решений, но со временем позволит стать полноправным участником объединения.— Какие преимущества может дать Армении взаимодействие в рамках БРИКС?— Начну свой ответ с перечисления базовых принципов взаимодействия в рамках БРИКС: равноправие, взаимное уважение, открытость, прагматизм и солидарность. Это клуб суверенных государств, в рамках которого не принято навязывать абсурдные или малореалистичные решения, "выкручивать руки" для обслуживания интересов кучки предводителей. Нет, собственно, и предводителей, так как все вопросы деятельности объединения разрешаются в ходе взаимоуважительного, конструктивного диалога, учитывающего интересы и озабоченности всех вовлеченных игроков.БРИКС не является классической международной организацией, для присоединения к которой, как правило, нужно принимать на себя юридические обязательства или корректировать национальное законодательство. Нет и необходимости ради вступления переступать через собственные интересы, например, обрушивать отношения в сфере безопасности со своими близкими союзниками, разрывать сложившиеся торгово-экономические связи или подрывать собственные духовные и культурные ценности.В части преимуществ для Армении, как представляется, само за себя говорит нахождение в семье БРИКС ключевых партнеров республики — России, Индии, Ирана, Китая и ОАЭ. Немаловажно, что заявки на присоединение к объединению подали соседние Азербайджан и Турция. Если обобщить эту картину, то очевидно, что республика будет испытывать серьезное притяжение со стороны этой быстрорастущей глобальной платформы диалога и сотрудничества.— Есть ли у БРИКС потенциал содействия реализации экономических проектов в Закавказье?— По сути, я уже ответил на этот вопрос в тезисах выше. Добавлю, что в сферу БРИКС входят все участники перспективного международного транспортного коридора "Север — Юг", который призван соединить российские порты с морскими терминалами побережья Персидского залива и Индийского океана через территорию Южного Кавказа. Планируется, что в будущем он сможет обеспечить ежегодный транзит до 30 миллионов тонн грузов. Кроме того, Россия инициировала создание в рамках БРИКС постоянно действующей комиссии по транспорту, которая могла бы рассматривать вопросы развития логистических и транспортных коридоров — как глобальных, так и межрегиональных, в том числе в Закавказье.— Сохраняется ли высокая динамика экономического сотрудничества Армении с Россией и странами ЕАЭС? Как этому может способствовать формат БРИКС?— Динамика экономического сотрудничества между Россией и Арменией не может не радовать. Если в 2023 году двусторонний товарооборот достиг отметки в 7,4 миллиарда долларов США, то только в первом полугодии 2024-го он превысил отметку в 8,3 миллиарда долларов. При сохранении таких темпов к концу года мы сможем выйти на абсолютно рекордные показатели — ориентировочно 14-16 миллиардов долларов. Россия также удерживает роль ведущего инвестора в экономику Армении — общий уровень накопленных вложений уже приблизился к четырем миллиардам долларов. Не стоит забывать и о финансовой поддержке Россией реализации целого ряда социально-гуманитарных программ ООН в республике с общим бюджетом в десятки миллионов долларов.Мы исходим из того, что Евразийский экономический союз играет очень важную, возможно, даже ключевую роль в таком стремительном развитии российско-армянских экономических связей. ЕАЭС ликвидировал многочисленные торговые и административные барьеры, которые мешали свободному перемещению товаров и услуг. Наши страны перешли на единые технические, санитарные, ветеринарные и фитосанитарные стандарты. Благодаря достигнутым решениям государств — членов Евразийского союза по защите капиталовложений, поддержке бизнеса и гарантиям прав предпринимателей, удалось обеспечить благоприятный инвестиционный климат на пространстве ЕАЭС. Эти немаловажные достижения помогают Армении и в развитии своих торговых экономических взаимоотношений с другими партнерами по евразийской интеграции: Белоруссией, Казахстаном и Киргизией.По мнению экономических экспертов, синергия ЕАЭС и БРИКС органично вписывается в концепцию формирующегося справедливого мироустройства. Как в рамках ЕАЭС, так и среди государств — участников БРИКС сегодня активно проходит процесс дедолларизации: переход на расчеты в национальных валютах. Организации разделяют общие ценности и принципы, такие как укрепление национальных суверенитетов, уважение к проведению независимой внутренней и внешней политики, выстраивание диалога, свободного от излишней политизации. Также представляется, что взаимодействие между этими двумя организациями приобретет особое значение при дальнейшем развитии транспортных коммуникаций на евразийском пространстве.— Планируется ли на полях саммита БРИКС обсуждение вопросов нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном?— Такой информацией я не располагаю. Могу лишь добавить, что возможное в будущем подключение к деятельности БРИКС Армении и Азербайджана объективно увеличит поле межгосударственного диалога, что позитивно отразится на процессе нормализации отношений.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

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