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Саммит БРИКС в Казани определит ход истории, заявила Матвиенко - РИА Новости, 19.10.2024
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07:58 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/briks-1978858559.html
Саммит БРИКС в Казани определит ход истории, заявила Матвиенко
Саммит БРИКС в Казани определит ход истории, заявила Матвиенко - РИА Новости, 19.10.2024
Саммит БРИКС в Казани определит ход истории, заявила Матвиенко
Предстоящие президентские выборы в США не станут самым значительным событием 2024 года, дальнейший ход истории определит саммит БРИКС в Казани, заявила... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T07:58
2024-10-19T07:58
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Предстоящие президентские выборы в США не станут самым значительным событием 2024 года, дальнейший ход истории определит саммит БРИКС в Казани, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Мир серьезно изменился. Предстоящие выборы президента в США не станут самым значительным для мирового сообщества и определяющим дальнейший ход истории событием года. Как бы этого ни хотелось Вашингтону. Таким событием будет саммит БРИКС. Это отражение объективных и необратимых процессов", - написала Матвиенко в своем Telegram-канале. Председатель СФ отметила, что именно предстоящие три дня саммита БРИКС окажут "ключевое влияние" на будущее человечества, а не результаты голосования в США, как это пытаются "всем навязать американские и другие глобальные либеральные СМИ". "По-настоящему ответственные политики в суверенных государствах это понимают. Яркое тому доказательство - уровень представительства на саммите и постоянный рост числа заявок на вступление в объединение. Уверена, следить за новостями из России будут на всех континентах. И это правильно", - резюмировала политик. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКСпроходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября. Выборы президента США состоятся 5 ноября, демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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россия, сша, казань, валентина матвиенко, камала харрис, дональд трамп, брикс, совет федерации рф, саммит брикс, в мире
Россия, США, Казань, Валентина Матвиенко, Камала Харрис, Дональд Трамп, БРИКС, Совет Федерации РФ, Саммит БРИКС, В мире
Саммит БРИКС в Казани определит ход истории, заявила Матвиенко

Матвиенко: саммит БРИКС в Казани определит дальнейший ход истории

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Предстоящие президентские выборы в США не станут самым значительным событием 2024 года, дальнейший ход истории определит саммит БРИКС в Казани, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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"Мир серьезно изменился. Предстоящие выборы президента в США не станут самым значительным для мирового сообщества и определяющим дальнейший ход истории событием года. Как бы этого ни хотелось Вашингтону. Таким событием будет саммит БРИКС. Это отражение объективных и необратимых процессов", - написала Матвиенко в своем Telegram-канале.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
БРИКС нужны наднациональные органы управления, считает эксперт
Вчера, 07:56
Председатель СФ отметила, что именно предстоящие три дня саммита БРИКС окажут "ключевое влияние" на будущее человечества, а не результаты голосования в США, как это пытаются "всем навязать американские и другие глобальные либеральные СМИ".
"По-настоящему ответственные политики в суверенных государствах это понимают. Яркое тому доказательство - уровень представительства на саммите и постоянный рост числа заявок на вступление в объединение. Уверена, следить за новостями из России будут на всех континентах. И это правильно", - резюмировала политик.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКСпроходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Флаги стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
В Венесуэле вновь выразили стремление к интеграции с БРИКС
Вчера, 04:46
 
РоссияСШАКазаньВалентина МатвиенкоКамала ХаррисДональд ТрампБРИКССовет Федерации РФСаммит БРИКСВ мире
 
 
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