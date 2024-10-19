Саммит БРИКС в Казани определит ход истории, заявила Матвиенко
Матвиенко: саммит БРИКС в Казани определит дальнейший ход истории
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Предстоящие президентские выборы в США не станут самым значительным событием 2024 года, дальнейший ход истории определит саммит БРИКС в Казани, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«
"Мир серьезно изменился. Предстоящие выборы президента в США не станут самым значительным для мирового сообщества и определяющим дальнейший ход истории событием года. Как бы этого ни хотелось Вашингтону. Таким событием будет саммит БРИКС. Это отражение объективных и необратимых процессов", - написала Матвиенко в своем Telegram-канале.
Председатель СФ отметила, что именно предстоящие три дня саммита БРИКС окажут "ключевое влияние" на будущее человечества, а не результаты голосования в США, как это пытаются "всем навязать американские и другие глобальные либеральные СМИ".
"По-настоящему ответственные политики в суверенных государствах это понимают. Яркое тому доказательство - уровень представительства на саммите и постоянный рост числа заявок на вступление в объединение. Уверена, следить за новостями из России будут на всех континентах. И это правильно", - резюмировала политик.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКСпроходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.