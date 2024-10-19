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Эксперт: БРИКС позволяет странам развивать сотрудничество по экологии - РИА Новости, 19.10.2024
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04:14 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/briks-1978851255.html
Эксперт: БРИКС позволяет странам развивать сотрудничество по экологии
Эксперт: БРИКС позволяет странам развивать сотрудничество по экологии - РИА Новости, 19.10.2024
Эксперт: БРИКС позволяет странам развивать сотрудничество по экологии
Платформа БРИКС позволяет странам выстраивать сотрудничество в основных природоохранных направлениях - от климата и биоразнообразия до борьбы с загрязнением... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T04:14
2024-10-19T04:14
в мире
бразилия
россия
азербайджан
антониу гутерреш
сергей рыбаков
брикс
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Платформа БРИКС позволяет странам выстраивать сотрудничество в основных природоохранных направлениях - от климата и биоразнообразия до борьбы с загрязнением пластиковым мусором, заявил РИА Новости генеральный директор фонда "Природа и люди" Сергей Рыбаков. "Убежден, можно и нужно использовать возможности, предоставляемые платформой БРИКС для выстраивания и поддержания конструктивного диалога, для обсуждения основных природоохранных треков – от климата и биоразнообразия до опустынивания и борьбы с загрязнением пластиковым мусором. У всех стран своя повестка, но чем больше дискуссий, чем разнообразнее общение, тем больше вероятность найти возможности для взаимовыгодного и успешного сотрудничества", - сказал Рыбаков. По его словам, в 2024 году Россия стала председателем БРИКС и за это время провела сотни встреч и обсуждений. Эксперт также отметил, что в августе этого года официальную заявку на вступление в БРИКС подал Азербайджан, при этом в ноябре в Баку состоится климатическая конференция ООН COP29. В 2025 году юбилейная, 30-я климатическая конференция пройдет в Бразилии – одной из стран-основательниц БРИКС. "Складывается уникальная ситуация, когда можно использовать весь накопленный переговорный опыт в рамках климатического трека и руководства международным содружеством для дальнейшего объединения мнений, позиций и совместных действий", - добавил Рыбаков. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября, намерение участвовать в нем подтвердили 33 государства, при этом 24 из них будут представлены на уровне первых лиц. Во встрече также примут участие генсек ООН Антониу Гутерреш, генеральные секретари ШОС, СНГ, ЕАЭС, Союзного государства и президент Нового банка развития.
https://ria.ru/20241018/putin-1978685787.html
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в мире, бразилия, россия, азербайджан, антониу гутерреш, сергей рыбаков, брикс, шос, оон, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Бразилия, Россия, Азербайджан, Антониу Гутерреш, Сергей Рыбаков, БРИКС, ШОС, ООН, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Эксперт: БРИКС позволяет странам развивать сотрудничество по экологии

Рыбаков: возможности БРИКС необходимо использовать для охраны природы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц БРИКС
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Платформа БРИКС позволяет странам выстраивать сотрудничество в основных природоохранных направлениях - от климата и биоразнообразия до борьбы с загрязнением пластиковым мусором, заявил РИА Новости генеральный директор фонда "Природа и люди" Сергей Рыбаков.
"Убежден, можно и нужно использовать возможности, предоставляемые платформой БРИКС для выстраивания и поддержания конструктивного диалога, для обсуждения основных природоохранных треков – от климата и биоразнообразия до опустынивания и борьбы с загрязнением пластиковым мусором. У всех стран своя повестка, но чем больше дискуссий, чем разнообразнее общение, тем больше вероятность найти возможности для взаимовыгодного и успешного сотрудничества", - сказал Рыбаков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Компании стран БРИКС успешно сотрудничают друг с другом, заявил Путин
18 октября, 12:00
По его словам, в 2024 году Россия стала председателем БРИКС и за это время провела сотни встреч и обсуждений.
Эксперт также отметил, что в августе этого года официальную заявку на вступление в БРИКС подал Азербайджан, при этом в ноябре в Баку состоится климатическая конференция ООН COP29. В 2025 году юбилейная, 30-я климатическая конференция пройдет в Бразилии – одной из стран-основательниц БРИКС.
"Складывается уникальная ситуация, когда можно использовать весь накопленный переговорный опыт в рамках климатического трека и руководства международным содружеством для дальнейшего объединения мнений, позиций и совместных действий", - добавил Рыбаков.
Форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
БРИКС готовится стать драйвером развития мирового мирного атома
Вчера, 03:59
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября, намерение участвовать в нем подтвердили 33 государства, при этом 24 из них будут представлены на уровне первых лиц. Во встрече также примут участие генсек ООН Антониу Гутерреш, генеральные секретари ШОС, СНГ, ЕАЭС, Союзного государства и президент Нового банка развития.
Генеральный директор АО ГЛОНАСС Алексей Райкевич - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
В "ГЛОНАСС" заявили, что готовы развивать технорешения со странами БРИКС
18 октября, 18:29
 
В миреБразилияРоссияАзербайджанАнтониу ГутеррешСергей РыбаковБРИКСШОСООНСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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