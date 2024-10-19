https://ria.ru/20241019/briks-1978851255.html

Эксперт: БРИКС позволяет странам развивать сотрудничество по экологии

Эксперт: БРИКС позволяет странам развивать сотрудничество по экологии - РИА Новости, 19.10.2024

Эксперт: БРИКС позволяет странам развивать сотрудничество по экологии

Платформа БРИКС позволяет странам выстраивать сотрудничество в основных природоохранных направлениях - от климата и биоразнообразия до борьбы с загрязнением... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T04:14

2024-10-19T04:14

2024-10-19T04:14

в мире

бразилия

россия

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антониу гутерреш

сергей рыбаков

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Платформа БРИКС позволяет странам выстраивать сотрудничество в основных природоохранных направлениях - от климата и биоразнообразия до борьбы с загрязнением пластиковым мусором, заявил РИА Новости генеральный директор фонда "Природа и люди" Сергей Рыбаков. "Убежден, можно и нужно использовать возможности, предоставляемые платформой БРИКС для выстраивания и поддержания конструктивного диалога, для обсуждения основных природоохранных треков – от климата и биоразнообразия до опустынивания и борьбы с загрязнением пластиковым мусором. У всех стран своя повестка, но чем больше дискуссий, чем разнообразнее общение, тем больше вероятность найти возможности для взаимовыгодного и успешного сотрудничества", - сказал Рыбаков. По его словам, в 2024 году Россия стала председателем БРИКС и за это время провела сотни встреч и обсуждений. Эксперт также отметил, что в августе этого года официальную заявку на вступление в БРИКС подал Азербайджан, при этом в ноябре в Баку состоится климатическая конференция ООН COP29. В 2025 году юбилейная, 30-я климатическая конференция пройдет в Бразилии – одной из стран-основательниц БРИКС. "Складывается уникальная ситуация, когда можно использовать весь накопленный переговорный опыт в рамках климатического трека и руководства международным содружеством для дальнейшего объединения мнений, позиций и совместных действий", - добавил Рыбаков. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября, намерение участвовать в нем подтвердили 33 государства, при этом 24 из них будут представлены на уровне первых лиц. Во встрече также примут участие генсек ООН Антониу Гутерреш, генеральные секретари ШОС, СНГ, ЕАЭС, Союзного государства и президент Нового банка развития.

https://ria.ru/20241018/putin-1978685787.html

https://ria.ru/20241019/briks-1978850475.html

https://ria.ru/20241018/glonass-1978810823.html

бразилия

россия

азербайджан

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