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Си Цзиньпин обсудит ситуацию в мире на саммите БРИКС
Си Цзиньпин обсудит ситуацию в мире на саммите БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
Си Цзиньпин обсудит ситуацию в мире на саммите БРИКС
Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС в Казани обсудит ситуацию в мире и деловое сотрудничество стран объединения, заявила на брифинге в пятницу... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T11:44
2024-10-18T11:44
2024-10-18T11:44
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брикс
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ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС в Казани обсудит ситуацию в мире и деловое сотрудничество стран объединения, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин 22-24 октября посетит Россию для участия в саммите БРИКС. "С момента своего создания группа государств БРИКС всегда придерживалась духа открытости, инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества, твердо отстаивала первоначальное стремление к единству, была привержена защите многосторонности и тому, чтобы стать позитивной и стабильной силой в международных делах", - заявила Мао Нин. Она добавила, что во время саммита БРИКС в Казани Си Цзиньпин примет участие в целом ряде мероприятий, включая встречи лидеров в узком и расширенном составе, диалоге "БРИКС+". "Си Цзиньпин проведет углубленный обмен мнениями с лидерами государств по текущей международной ситуации, деловому сотрудничеству БРИКС, развитию механизмов БРИКС и по другим важным вопросам, представляющим общий интерес", - указала Мао Нин. Она добавила, что "Китай готов работать со всеми сторонами для содействия устойчивому и долгосрочному развитию "Большого БРИКС", открытия новой эры объединения для самоусиления "Глобального Юга" и совместного содействия миру и развитию во всем мире". БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241018/briks-1978640977.html
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в мире, китай, россия, казань, си цзиньпин, мао нин, хуа чуньин, брикс, саммит брикс
В мире, Китай, Россия, Казань, Си Цзиньпин, Мао Нин, Хуа Чуньин, БРИКС, Саммит БРИКС
Си Цзиньпин обсудит ситуацию в мире на саммите БРИКС
МИД КНР: Си Цзиньпин обсудит ситуацию в мире и на саммите БРИКС в Казани
ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС в Казани обсудит ситуацию в мире и деловое сотрудничество стран объединения, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин 22-24 октября посетит Россию
для участия в саммите БРИКС.
"С момента своего создания группа государств БРИКС всегда придерживалась духа открытости, инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества, твердо отстаивала первоначальное стремление к единству, была привержена защите многосторонности и тому, чтобы стать позитивной и стабильной силой в международных делах", - заявила Мао Нин.
Она добавила, что во время саммита БРИКС в Казани Си Цзиньпин примет участие в целом ряде мероприятий, включая встречи лидеров в узком и расширенном составе, диалоге "БРИКС+".
"Си Цзиньпин проведет углубленный обмен мнениями с лидерами государств по текущей международной ситуации, деловому сотрудничеству БРИКС, развитию механизмов БРИКС и по другим важным вопросам, представляющим общий интерес", - указала Мао Нин.
Она добавила, что "Китай готов работать со всеми сторонами для содействия устойчивому и долгосрочному развитию "Большого БРИКС", открытия новой эры объединения для самоусиления "Глобального Юга" и совместного содействия миру и развитию во всем мире".
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии
, Индии
, Китая и ЮАР
, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет
, Эфиопия
, Иран
, ОАЭ
и Саудовская Аравия
. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.