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СК изучает архивы о массовом захоронении времен ВОВ в Торезе ДНР - РИА Новости, 18.10.2024
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07:13 18.10.2024 (обновлено: 07:14 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/torez-1978643258.html
СК изучает архивы о массовом захоронении времен ВОВ в Торезе ДНР
СК изучает архивы о массовом захоронении времен ВОВ в Торезе ДНР - РИА Новости, 18.10.2024
СК изучает архивы о массовом захоронении времен ВОВ в Торезе ДНР
Следователи СК РФ изучают архивные данные о возможном массовом захоронении советских граждан, убитых немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T07:13
2024-10-18T07:14
россия
донецкая народная республика
торез
следственный комитет россии (ск рф)
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Следователи СК РФ изучают архивные данные о возможном массовом захоронении советских граждан, убитых немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны в городе Торез ДНР, рассказал РИА Новости замруководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по ДНР Герман Горничар в преддверии Дня криминалистики. "В настоящее время имеется информация о массовом захоронении в районе города Торез. Там был концентрационный лагерь. Но для проведения работ и уточнения места раскопок необходима предварительная работа со специальным поисковым оборудованием, так как ландшафт за годы изменился и опираться лишь на воспоминания узников концлагеря нельзя", - сказал он. Следователи СК РФ на постоянной основе проводят работу по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков в отношении советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Такая работа проводится по всей России. Одним из примеров является признание судом в ДНР преступлений гитлеровцев в отношении советских граждан на территории Сталинской области (в настоящее время – Донецкая Народная Республика) геноцидом народов СССР. Следователи-криминалисты СК России 19 октября отмечают профессиональный праздник — День криминалистики.
https://ria.ru/20240907/dokumenty-1971314701.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, торез, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Донецкая Народная Республика, Торез, Следственный комитет России (СК РФ), Великая Отечественная война (1941-1945)
СК изучает архивы о массовом захоронении времен ВОВ в Торезе ДНР

Гоничар: СК изучает массовое захоронение советских граждан в Торезе ДНР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Следователи СК РФ изучают архивные данные о возможном массовом захоронении советских граждан, убитых немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны в городе Торез ДНР, рассказал РИА Новости замруководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по ДНР Герман Горничар в преддверии Дня криминалистики.
"В настоящее время имеется информация о массовом захоронении в районе города Торез. Там был концентрационный лагерь. Но для проведения работ и уточнения места раскопок необходима предварительная работа со специальным поисковым оборудованием, так как ландшафт за годы изменился и опираться лишь на воспоминания узников концлагеря нельзя", - сказал он.
Следователи СК РФ на постоянной основе проводят работу по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков в отношении советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Такая работа проводится по всей России. Одним из примеров является признание судом в ДНР преступлений гитлеровцев в отношении советских граждан на территории Сталинской области (в настоящее время – Донецкая Народная Республика) геноцидом народов СССР.
Следователи-криминалисты СК России 19 октября отмечают профессиональный праздник — День криминалистики.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Донецке в годы ВОВ
7 сентября, 19:06
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаТорезСледственный комитет России (СК РФ)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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