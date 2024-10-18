https://ria.ru/20241018/putin-1978685247.html

Путин приехал на деловой форум БРИКС в Москве

Путин приехал на деловой форум БРИКС в Москве - РИА Новости, 18.10.2024

Путин приехал на деловой форум БРИКС в Москве

Президент России Владимир Путин прибыл на деловой форум БРИКС в Москве, где планируется его выступление на пленарном заседании, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T11:57

2024-10-18T11:57

2024-10-18T12:00

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на деловой форум БРИКС в Москве, где планируется его выступление на пленарном заседании, передает корреспондент РИА Новости. Ранее о планах главы государства выступить на форуме сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС >>

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Варвара Скокшина

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