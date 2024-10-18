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Путин приехал на деловой форум БРИКС в Москве - РИА Новости, 18.10.2024
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11:57 18.10.2024 (обновлено: 12:00 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/putin-1978685247.html
Путин приехал на деловой форум БРИКС в Москве
Путин приехал на деловой форум БРИКС в Москве - РИА Новости, 18.10.2024
Путин приехал на деловой форум БРИКС в Москве
Президент России Владимир Путин прибыл на деловой форум БРИКС в Москве, где планируется его выступление на пленарном заседании, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T11:57
2024-10-18T12:00
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на деловой форум БРИКС в Москве, где планируется его выступление на пленарном заседании, передает корреспондент РИА Новости. Ранее о планах главы государства выступить на форуме сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС &gt;&gt;
https://ria.ru/20241018/briks-1978673158.html
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россия, бразилия, владимир путин, юрий ушаков, индия, брикс, саммит брикс, политика, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Бразилия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Индия, БРИКС, Саммит БРИКС, Политика, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин приехал на деловой форум БРИКС в Москве

Путин приехал на деловой форум БРИКС, где выступит на пленарном заседании

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на деловой форум БРИКС в Москве, где планируется его выступление на пленарном заседании, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее о планах главы государства выступить на форуме сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Встреча глав космических агентств стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Эксперт назвал главную тему саммита БРИКС
Вчера, 10:55
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС >>
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Моди примет участие в саммите БРИКС в Казани
Вчера, 11:51
 
РоссияБразилияВладимир ПутинЮрий УшаковИндияБРИКССаммит БРИКСПолитикаСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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