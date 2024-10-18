https://ria.ru/20241018/putin-1978679359.html

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 18.10.2024

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос

Большинство россиян (79%) положительно оценивают работу президента России Владимира Путина, 78% доверяют ему, следует из опроса ФОМ. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T11:25

2024-10-18T11:25

2024-10-18T11:25

россия

владимир путин

михаил мишустин

фонд "общественное мнение"

госдума рф

единая россия

политика

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Большинство россиян (79%) положительно оценивают работу президента России Владимира Путина, 78% доверяют ему, следует из опроса ФОМ. Восемь из десяти (79%) россиян считают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 9% оценивают его работу скорее плохо. На вопрос о доверии президенту 78% ответили, что скорее доверяют Путину, 13% заявили, что скорее не доверяют ему. Больше половины (54%) россиян положительно оценивают работу российского правительства, по мнению 28% правительство работает скорее плохо. Шесть из десяти (59%) опрошенных считают, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин работает на своем посту скорее хорошо, меньше трети (30%) высказались отрицательно. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Меньше половины (44%) опрошенных заявили, что проголосовали бы за "Единую Россию", каждый десятый (10%) отдал бы свой голос за ЛДПР, 7% - за КПРФ. Всего 3% россиян проголосовали бы за партию "Справедливая Россия", столько же (3%) - за "Новые люди", не пошли бы на выборы 12% опрошенных. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 11 по 13 октября среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20240426/putin-1942428079.html

https://ria.ru/20240524/opros-1948119147.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, политика