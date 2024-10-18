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Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 18.10.2024
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11:25 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/putin-1978679359.html
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 18.10.2024
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос
Большинство россиян (79%) положительно оценивают работу президента России Владимира Путина, 78% доверяют ему, следует из опроса ФОМ. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T11:25
2024-10-18T11:25
россия
владимир путин
михаил мишустин
фонд "общественное мнение"
госдума рф
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Большинство россиян (79%) положительно оценивают работу президента России Владимира Путина, 78% доверяют ему, следует из опроса ФОМ. Восемь из десяти (79%) россиян считают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 9% оценивают его работу скорее плохо. На вопрос о доверии президенту 78% ответили, что скорее доверяют Путину, 13% заявили, что скорее не доверяют ему. Больше половины (54%) россиян положительно оценивают работу российского правительства, по мнению 28% правительство работает скорее плохо. Шесть из десяти (59%) опрошенных считают, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин работает на своем посту скорее хорошо, меньше трети (30%) высказались отрицательно. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Меньше половины (44%) опрошенных заявили, что проголосовали бы за "Единую Россию", каждый десятый (10%) отдал бы свой голос за ЛДПР, 7% - за КПРФ. Всего 3% россиян проголосовали бы за партию "Справедливая Россия", столько же (3%) - за "Новые люди", не пошли бы на выборы 12% опрошенных. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 11 по 13 октября среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20240426/putin-1942428079.html
https://ria.ru/20240524/opros-1948119147.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, политика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия, Политика
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос

ФОМ: 79 процентов россиян положительно оценивают работу Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Большинство россиян (79%) положительно оценивают работу президента России Владимира Путина, 78% доверяют ему, следует из опроса ФОМ.
Восемь из десяти (79%) россиян считают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 9% оценивают его работу скорее плохо. На вопрос о доверии президенту 78% ответили, что скорее доверяют Путину, 13% заявили, что скорее не доверяют ему.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Опрос: 80 процентов россиян положительно оценивают работу Путина
26 апреля, 10:20
Больше половины (54%) россиян положительно оценивают работу российского правительства, по мнению 28% правительство работает скорее плохо. Шесть из десяти (59%) опрошенных считают, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин работает на своем посту скорее хорошо, меньше трети (30%) высказались отрицательно.
Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Меньше половины (44%) опрошенных заявили, что проголосовали бы за "Единую Россию", каждый десятый (10%) отдал бы свой голос за ЛДПР, 7% - за КПРФ. Всего 3% россиян проголосовали бы за партию "Справедливая Россия", столько же (3%) - за "Новые люди", не пошли бы на выборы 12% опрошенных.
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 11 по 13 октября среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.
Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Социологический опрос - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Опрос ФОМ показал, сколько россиян доверяют Путину
24 мая, 13:50
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинФонд "Общественное мнение"Госдума РФЕдиная РоссияПолитика
 
 
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