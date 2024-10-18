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День отца 2024: какого числа отмечают в России, история праздника, традиции
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12:08 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/ottsy-1902475926.html
День отца: история и традиции праздника в России
День отца 2024: какого числа отмечают в России, история праздника, традиции
День отца: история и традиции праздника в России
День отца - праздник в честь отцов, который отмечается во многих странах. История появления праздника в России, в каких числах октября он отмечается и когда... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:08
2024-10-18T12:08
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День отца - праздник в честь отцов, который отмечается во многих странах. История появления праздника в России, в каких числах октября он отмечается и когда появился впервые, его традиции, идеи для подарка папе, на какое число День отца выпадает осенью 2024 года, - в материале РИА НовостиДень ОтцаБлагополучная семья - основа стабильности общества и государства. И роль отца так же важна, как и роль матери. Воспитание ребенка как полноценной личности, ощущение надежности семьи невозможны без заботливого, ответственного главы семейства. Личный пример отца - гарантия того, что ребенок станет достойным гражданина общества.День отца России позволяет привлечь внимание общества и самих отцов к своему статусу и участию в жизни детей.По данным опроса ВЦИОМ (2021), заботливое, уважительное отношение к матери детей - главная черта идеального отца по мнению 33% опрошенных. Активное участие в жизни детей, совместный поиск решения проблем важны для 29% респондентов. 19% считают, что отец должен являться примером для подражания. Для 18%, россиян важно, чтобы папа был добрым, для 17% - надежным. Кроме того, 12% россиян считают, что не важно, какими качествами обладает отец: если он есть - уже хорошо, а 7% считают, что качества отца не важны, потому что для каждого ребенка его отец "идеальный".Две трети россиян (67%) считают, что сегодня мужчина с маленьким ребенком на детской площадке - привычная картина, а не исключение, привлекающее внимание, а 31% придерживаются обратного мнения.Согласно опросу, проведенному в октябре 2022 года, 71% россиян сообщили, что отцы принимали участие в их воспитании. Чуть выше эта доля среди представителей старших возрастных групп - 45-летних и старше (73-74%), среди 18-44-летних - 69-70%.По мнению россиян, мужество и дисциплина - два главных качества, которые формируются в процессе отцовского воспитания (22% и 21% соответственно). Отец также прививает подрастающему поколению честность, справедливость - полагают 12%. Каждый десятый считает, что отец учит ребенка постоять за себя, быть смелым (10%). Роль отца в патриотическом воспитании, прививании любви к Родине отмечают 9%; столько же назвали такие практико-ориентированные черты, как трудолюбие и хозяйственность (9%). В то же время о развитии гендерно-нейтральных качеств в процессе отцовского воспитания россияне говорили заметно реже (доброта - 5%, быть достойным человеком - 2%, стремление к знаниям - 2% и др.).Отрицательные качества в ходе опроса россиянам было назвать труднее - затруднившихся с ответом в 1,7 раз больше, чем в вопросе о положительных (44% против 26% соответственно). На первом месте в "народном антирейтинге" пагубная привычка - алкоголизм (12%). Далее следуют жестокость, агрессивность (по 6%). На третьей строчке - вредные привычки (5%).Дата праздникаДень отца в России отмечается в третье воскресенье октября. В 2024 году эта дата приходится на 20 октября.ИсторияДень отцов отмечается во многих странах мира. Впервые мысль об учреждении праздника пришла американке Соноре Смарт Додд в 1909 году в церкви во время службы, посвященной Дню матери. Ее отец, Уильям Джексон Смарт, овдовев второй раз, сам вырастил шестерых детей на небольшой ферме близ города Спокан в штате Вашингтон. Сонора Смарт Додд составила петицию, предлагая учредить новый праздник, и местные городские власти поддержали ее.Впервые День отцов был отмечен в родном городе Соноры Смарт Додд в 1910 году. Местные власти собирались устроить празднества 5 июня, в день рождения Уильяма Смарта, но времени на их подготовку не хватило, и праздник был перенесен на 19 июня.С годами идея распространилась. В 1916 году президент США Вудро Вильсон, подписавший декларацию об учреждении Дня матери, одобрил идею празднования дня отца, но так и не подписал декларацию. В 1924 году президент США Калвин Кулидж объявил мероприятие общенациональным.В 1966 году президент США Линдон Джонсон подписал прокламацию, объявляющую третье воскресенье июня Днем отцов. В 1972 году президент Ричард Никсон официально узаконил празднование Дня отца в США.В третье воскресенье июня своих пап чествуют в 40 странах. Помимо США праздник отмечается в Великобритании, Ирландии, Канаде, Франции, Аргентине, Индии, Мексике и др. В Австралии и Новой Зеландии День отца отмечается в первое воскресенье сентября, в Бразилии - во второе воскресенье августа.В Литве День отца отмечается в первое воскресенье июня, в Финляндии, Швеции, Эстонии - во второе воскресенье ноября.В некоторых странах, таких, как Боливия и Испания, отцов поздравляют 19 марта в День Святого Иосифа - земного отца Иисуса Христа.В России День отца появился с начала 2000-х в ряде регионов: с 2002 года этот праздник начали отмечать в Череповце, с 2003 года - в Новосибирске, а с 2006 года - в Волгоградской, Липецкой, Курской и Ульяновской областях, с 2011 года - в Петербурге, с 2014 года - в Москве. По состоянию на июль 2021 года, День отца отмечался в 28 регионах страны.В 2018 году депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева вносила в нижнюю палату похожий законопроект, однако тогда коллеги его отклонили, сославшись на то, что общенациональные праздники традиционно учреждает глава государства.Предложение учредить День отца в России на государственном уровне было заявлено на первом Всероссийской форуме отцов в Екатеринбурге, который проходил в феврале 2019 года.В июле 2021 года Минтруд вынес на общественное обсуждение проект указа об учреждении Дня отца в третье воскресенье октября. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В проекте отмечалось, что в Концепции государственной семейной политики подчеркивается необходимость совершенствования пропаганды ответственного отцовства, повышения социальной роли отца, вовлечения мужчин в семейные дела и воспитание детей.4 октября 2021 года президент России Владимир Путин своим указом установил День отца для "укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей".В 2021 году в России впервые официально отметили День отца, праздник составил "пару" Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября и был введен в России еще в 1998 году.ТрадицииНачиная с 2014 года ежегодно в Москве, Казани, Новосибирске и Калининграде проходит большой фестиваль “Папа Фест”. На городских площадках организуются квесты, праздничные гулянья, в школах, на базе культурных и досуговых центров проводятся спортивные мероприятия и семейные конкурсы, лучшие отцы получают награды. Например, в Якутии утвержден знак “Почетный отец”, а в Липецкой области вручают денежную премию и знак “За верность отцовскому долгу”.В других странах тоже есть свои особенности празднования Дня отца: финны ходят на кладбище и поминают ушедших мужчин, а вечером собираются на семейный ужин; австралийцы считают, что поход на пикник укрепляет семейные традиции, поэтому массово устремляются на природу, а в Италии это главный праздник всех мужчин, в который они традиционно получают подарки: дорогое вино или парфюм.Как отмечатьОтметить этот день можно по-разному, например:ПодаркиХорошо, если это будет именной подарок или сделанный своими руками. Чаще всего на День отца мужчинам дарят:Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
https://ria.ru/20241015/ottsy-1977960940.html
https://ria.ru/20241002/gosuslugi-1975925022.html
https://ria.ru/20240924/rzhd-1974405921.html
https://ria.ru/20240919/lgoty-1973572895.html
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справки, россия, госдума рф, кпрф, вциом
Справки, Россия, Госдума РФ, КПРФ, ВЦИОМ

День отца: история и традиции праздника в России

© iStock.com / Drazen ZigicДень отца
День отца - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© iStock.com / Drazen Zigic
День отца
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Оглавление
День отца - праздник в честь отцов, который отмечается во многих странах. История появления праздника в России, в каких числах октября он отмечается и когда появился впервые, его традиции, идеи для подарка папе, на какое число День отца выпадает осенью 2024 года, - в материале РИА Новости

День Отца

Благополучная семья - основа стабильности общества и государства. И роль отца так же важна, как и роль матери. Воспитание ребенка как полноценной личности, ощущение надежности семьи невозможны без заботливого, ответственного главы семейства. Личный пример отца - гарантия того, что ребенок станет достойным гражданина общества.
Отец с детьми - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
В Москве пройдет первая национальная премия "Отцовское признание"
15 октября, 09:00
День отца России позволяет привлечь внимание общества и самих отцов к своему статусу и участию в жизни детей.
По данным опроса ВЦИОМ (2021), заботливое, уважительное отношение к матери детей - главная черта идеального отца по мнению 33% опрошенных. Активное участие в жизни детей, совместный поиск решения проблем важны для 29% респондентов. 19% считают, что отец должен являться примером для подражания. Для 18%, россиян важно, чтобы папа был добрым, для 17% - надежным. Кроме того, 12% россиян считают, что не важно, какими качествами обладает отец: если он есть - уже хорошо, а 7% считают, что качества отца не важны, потому что для каждого ребенка его отец "идеальный".
Две трети россиян (67%) считают, что сегодня мужчина с маленьким ребенком на детской площадке - привычная картина, а не исключение, привлекающее внимание, а 31% придерживаются обратного мнения.
Согласно опросу, проведенному в октябре 2022 года, 71% россиян сообщили, что отцы принимали участие в их воспитании. Чуть выше эта доля среди представителей старших возрастных групп - 45-летних и старше (73-74%), среди 18-44-летних - 69-70%.
По мнению россиян, мужество и дисциплина - два главных качества, которые формируются в процессе отцовского воспитания (22% и 21% соответственно). Отец также прививает подрастающему поколению честность, справедливость - полагают 12%. Каждый десятый считает, что отец учит ребенка постоять за себя, быть смелым (10%). Роль отца в патриотическом воспитании, прививании любви к Родине отмечают 9%; столько же назвали такие практико-ориентированные черты, как трудолюбие и хозяйственность (9%). В то же время о развитии гендерно-нейтральных качеств в процессе отцовского воспитания россияне говорили заметно реже (доброта - 5%, быть достойным человеком - 2%, стремление к знаниям - 2% и др.).
Отрицательные качества в ходе опроса россиянам было назвать труднее - затруднившихся с ответом в 1,7 раз больше, чем в вопросе о положительных (44% против 26% соответственно). На первом месте в "народном антирейтинге" пагубная привычка - алкоголизм (12%). Далее следуют жестокость, агрессивность (по 6%). На третьей строчке - вредные привычки (5%).
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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2 октября, 12:42

Дата праздника

День отца в России отмечается в третье воскресенье октября. В 2024 году эта дата приходится на 20 октября.

История

День отцов отмечается во многих странах мира. Впервые мысль об учреждении праздника пришла американке Соноре Смарт Додд в 1909 году в церкви во время службы, посвященной Дню матери. Ее отец, Уильям Джексон Смарт, овдовев второй раз, сам вырастил шестерых детей на небольшой ферме близ города Спокан в штате Вашингтон. Сонора Смарт Додд составила петицию, предлагая учредить новый праздник, и местные городские власти поддержали ее.
Впервые День отцов был отмечен в родном городе Соноры Смарт Додд в 1910 году. Местные власти собирались устроить празднества 5 июня, в день рождения Уильяма Смарта, но времени на их подготовку не хватило, и праздник был перенесен на 19 июня.
С годами идея распространилась. В 1916 году президент США Вудро Вильсон, подписавший декларацию об учреждении Дня матери, одобрил идею празднования дня отца, но так и не подписал декларацию. В 1924 году президент США Калвин Кулидж объявил мероприятие общенациональным.
В 1966 году президент США Линдон Джонсон подписал прокламацию, объявляющую третье воскресенье июня Днем отцов. В 1972 году президент Ричард Никсон официально узаконил празднование Дня отца в США.
© iStock.com / Konstantin YuganovМужчина с дочерью
Мужчина с дочерью - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© iStock.com / Konstantin Yuganov
Мужчина с дочерью
В третье воскресенье июня своих пап чествуют в 40 странах. Помимо США праздник отмечается в Великобритании, Ирландии, Канаде, Франции, Аргентине, Индии, Мексике и др. В Австралии и Новой Зеландии День отца отмечается в первое воскресенье сентября, в Бразилии - во второе воскресенье августа.
В Литве День отца отмечается в первое воскресенье июня, в Финляндии, Швеции, Эстонии - во второе воскресенье ноября.
В некоторых странах, таких, как Боливия и Испания, отцов поздравляют 19 марта в День Святого Иосифа - земного отца Иисуса Христа.
В России День отца появился с начала 2000-х в ряде регионов: с 2002 года этот праздник начали отмечать в Череповце, с 2003 года - в Новосибирске, а с 2006 года - в Волгоградской, Липецкой, Курской и Ульяновской областях, с 2011 года - в Петербурге, с 2014 года - в Москве. По состоянию на июль 2021 года, День отца отмечался в 28 регионах страны.
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В 2018 году депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева вносила в нижнюю палату похожий законопроект, однако тогда коллеги его отклонили, сославшись на то, что общенациональные праздники традиционно учреждает глава государства.
Предложение учредить День отца в России на государственном уровне было заявлено на первом Всероссийской форуме отцов в Екатеринбурге, который проходил в феврале 2019 года.
В июле 2021 года Минтруд вынес на общественное обсуждение проект указа об учреждении Дня отца в третье воскресенье октября. Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В проекте отмечалось, что в Концепции государственной семейной политики подчеркивается необходимость совершенствования пропаганды ответственного отцовства, повышения социальной роли отца, вовлечения мужчин в семейные дела и воспитание детей.
4 октября 2021 года президент России Владимир Путин своим указом установил День отца для "укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей".
В 2021 году в России впервые официально отметили День отца, праздник составил "пару" Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября и был введен в России еще в 1998 году.
© iStock.com / shironosovМужчина с сыном на рыбалке
Мужчина с сыном на рыбалке - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
© iStock.com / shironosov
Мужчина с сыном на рыбалке

Традиции

Начиная с 2014 года ежегодно в Москве, Казани, Новосибирске и Калининграде проходит большой фестиваль “Папа Фест”. На городских площадках организуются квесты, праздничные гулянья, в школах, на базе культурных и досуговых центров проводятся спортивные мероприятия и семейные конкурсы, лучшие отцы получают награды. Например, в Якутии утвержден знак “Почетный отец”, а в Липецкой области вручают денежную премию и знак “За верность отцовскому долгу”.
В других странах тоже есть свои особенности празднования Дня отца: финны ходят на кладбище и поминают ушедших мужчин, а вечером собираются на семейный ужин; австралийцы считают, что поход на пикник укрепляет семейные традиции, поэтому массово устремляются на природу, а в Италии это главный праздник всех мужчин, в который они традиционно получают подарки: дорогое вино или парфюм.
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Как отмечать

Отметить этот день можно по-разному, например:
  • приехать в гости и устроить семейный обед;
  • подарить отцу то, о чем он давно мечтал;
  • быть рядом и помогать весь день;
  • сделать подарок своими руками;
  • пригласить на мероприятие (концерт, спектакль) и пойти всей семьей;
  • обязательно поблагодарить за заботу и любовь.

Подарки

Хорошо, если это будет именной подарок или сделанный своими руками. Чаще всего на День отца мужчинам дарят:
  • уютный халат или тапочки;
  • футболки с забавными надписями;
  • аксессуары для автомобиля;
  • съедобные букеты;
  • посуду с надписями “Лучшему папе”;
  • книги или канцелярию и прочее.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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