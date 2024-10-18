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Форум БРИКС собрал представителей бизнеса из всех стран, заявил Путин
Форум БРИКС собрал представителей бизнеса из всех стран, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Форум БРИКС собрал представителей бизнеса из всех стран, заявил Путин
Деловой форум БРИКС собрал ведущих представителей бизнеса из всех стран объединения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T11:59
2024-10-18T11:59
2024-10-18T12:13
брикс
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Деловой форум БРИКС собрал ведущих представителей бизнеса из всех стран объединения, заявил президент РФ Владимир Путин."Состав участников весьма солидный, здесь ведущие представители бизнеса из всех государств объединения", - сказал Путин на пленарном заседании делового форума БРИКС.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.https://ria.ru/20241018/putin-1978685247.html
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брикс, казань, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, россия, бразилия, индия
БРИКС, Казань, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Россия, Бразилия, Индия
Форум БРИКС собрал представителей бизнеса из всех стран, заявил Путин
Путин: деловой форум БРИКС собрал ведущих представителей бизнеса из всех стран