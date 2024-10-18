https://ria.ru/20241018/briks-1978685634.html

Форум БРИКС собрал представителей бизнеса из всех стран, заявил Путин

Форум БРИКС собрал представителей бизнеса из всех стран, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Форум БРИКС собрал представителей бизнеса из всех стран, заявил Путин

Деловой форум БРИКС собрал ведущих представителей бизнеса из всех стран объединения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T11:59

2024-10-18T11:59

2024-10-18T12:13

брикс

казань

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

россия

бразилия

индия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976902653_83:0:2931:1602_1920x0_80_0_0_970b3a7cfb6ca7f90cd7028b30f82c92.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Деловой форум БРИКС собрал ведущих представителей бизнеса из всех стран объединения, заявил президент РФ Владимир Путин."Состав участников весьма солидный, здесь ведущие представители бизнеса из всех государств объединения", - сказал Путин на пленарном заседании делового форума БРИКС.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.https://ria.ru/20241018/putin-1978685247.html

https://ria.ru/20241018/putin-1978688754.html

казань

россия

бразилия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брикс, казань, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, россия, бразилия, индия