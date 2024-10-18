https://ria.ru/20241018/briks-1978634855.html

Эксперт оценил важность саммита БРИКС в Казани

Эксперт оценил важность саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 18.10.2024

Эксперт оценил важность саммита БРИКС в Казани

Предстоящий саммит БРИКС в Казани важен для поиска выхода из неолиберальной системы, навязывающей свои методы для сохранения господства в мире, заявил РИА... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T04:08

2024-10-18T04:08

2024-10-18T09:52

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КАИР, 18 окт - РИА Новости, Рустам Имаев. Предстоящий саммит БРИКС в Казани важен для поиска выхода из неолиберальной системы, навязывающей свои методы для сохранения господства в мире, заявил РИА Новости египетский эксперт-экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа. Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявил, что участие в саммите на уровне глав государств подтвердили 24 страны, еще восемь - будут представлены вторыми или третьими лицами. "Саммит БРИКС в Казани является самым важным для Глобального Юга. Народы Азии, Африки и Латинской Америки рассчитывают на него, чтобы был найден выход из нынешней несправедливой неолиберальной системы, которая, как мы видим, пытается навязывать все свои нечистые методы для сохранения своего господства в мире", - сказал Мустафа. Эксперт отметил, что предстоящий саммит очень важен по экономическим, политическим, стратегическим и социальным аспектам. По его оценкам, валовый национальный продукт (ВНП) стран-членов БРИКС и государств, проявляющих интерес к вступлению в объединение, превышает ВНП стран "Большой семерки" (G7). "Следовательно, это - большая возможность для поляризации. Нынешние конфликты показали, что у этих стран есть оружие, которого нет у стран Запада и которым можно уничтожить Запад", - подчеркнул Мустафа. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241016/briks-1978271147.html

https://ria.ru/20241014/briks-1977870860.html

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