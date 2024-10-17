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В Раде раскритиковали политику Зеленского по конфликту с Россией - РИА Новости, 17.10.2024
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19:30 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/zelenskij-1978596862.html
В Раде раскритиковали политику Зеленского по конфликту с Россией
В Раде раскритиковали политику Зеленского по конфликту с Россией - РИА Новости, 17.10.2024
В Раде раскритиковали политику Зеленского по конфликту с Россией
Потеряв возможность завершить горячую фазу конфликта на Украине режим Владимира Зеленского выбрал падение в пропасть и тащит туда всю страну, считает депутат... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T19:30
2024-10-17T19:30
в мире
украина
россия
стамбул
владимир зеленский
александр дубинский
давид арахамия
верховная рада украины
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Потеряв возможность завершить горячую фазу конфликта на Украине режим Владимира Зеленского выбрал падение в пропасть и тащит туда всю страну, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Потеряв возможность закончить горячую фазу войны, действующий режим, и это не только один человек, выбрал падение в пропасть, куда из-за своей глупости тащит всю страну. Чем закончилась "выжженная земля" апреля 45-го для Германии - очень хорошо описано в истории. Чем она закончится для Украины - покажет самое ближайшее время", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и продолжить воевать дальше. Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в сентябрьском интервью косвенно признала, что Украина не заключила Стамбульских договоренностей с РФ из-за консультаций с американцами и британцами. В сентябре 2024 года на ВЭФ президент России Владимир Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953304075.html
https://ria.ru/20240521/zelenskiy-1947359266.html
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в мире, украина, россия, стамбул, владимир зеленский, александр дубинский, давид арахамия, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины
В Раде раскритиковали политику Зеленского по конфликту с Россией

Дубинский: Зеленский выбрал падение в пропасть и тащит страну в пропасть

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Потеряв возможность завершить горячую фазу конфликта на Украине режим Владимира Зеленского выбрал падение в пропасть и тащит туда всю страну, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Потеряв возможность закончить горячую фазу войны, действующий режим, и это не только один человек, выбрал падение в пропасть, куда из-за своей глупости тащит всю страну. Чем закончилась "выжженная земля" апреля 45-го для Германии - очень хорошо описано в истории. Чем она закончится для Украины - покажет самое ближайшее время", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
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Небензя назвал режим Зеленского недоговороспособным
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В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и продолжить воевать дальше.
Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в сентябрьском интервью косвенно признала, что Украина не заключила Стамбульских договоренностей с РФ из-за консультаций с американцами и британцами.
В сентябре 2024 года на ВЭФ президент России Владимир Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".
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В миреУкраинаРоссияСтамбулВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийДавид АрахамияВерховная Рада Украины
 
 
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