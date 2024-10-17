https://ria.ru/20241017/tokaev-1978473195.html

Токаев заявил о непобедимости России

Токаев заявил о непобедимости России - РИА Новости, 17.10.2024

Токаев заявил о непобедимости России

Россия в военном отношении непобедима, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Astana Think Tank Forum. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T11:47

2024-10-17T11:47

2024-10-17T13:31

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АСТАНА, 17 окт — РИА Новости. Россия в военном отношении непобедима, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Astana Think Tank Forum."Как я уже сказал в ходе переговоров с канцлером Шольцем, Россия в военном отношении непобедима. Это факт, подтверждаемый и военным потенциалом России, и поддержкой населением этой страны политики президента Путина, и самой историей", — сказал он.Поэтому, считает президент Казахстана, нужно искать варианты мирного урегулирования конфликта."Другого пути нет. Альтернатива — это война на взаимное истребление. Возможно, некоторые мировые силы заинтересованы в этом, но это путь в бездну", — добавил он, отметив, что Астана поддерживает реалистичные планы всех государств, включая Китай и Бразилию. Cтремление к миру путем конструктивных переговоров — это не признак слабости, а проявление стратегического благоразумия, подчеркнул Токаев.Накануне Владимир Зеленский представил в Верховной раде так называемый план победы. В нем пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте идет речь о приглашении Украины в НАТО, во втором — о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, "план победы" фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.В середине июня президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позже заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на этом этапе разговаривать с Киевом Москва не будет.

https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html

https://ria.ru/20240916/ukraina-1972825247.html

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978402190.html

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россия, в мире, казахстан, украина, касым-жомарт токаев