https://ria.ru/20241017/malginov-1978441718.html

Олег Мальгинов: идея "газового союза" обросла спекуляциями

Олег Мальгинов: идея "газового союза" обросла спекуляциями - РИА Новости, 17.10.2024

Олег Мальгинов: идея "газового союза" обросла спекуляциями

Отношения России и Узбекистана в текущем году характеризуются плотным графиком двусторонних встреч, в том числе, на самым высоком уровне. В конце мая в... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T09:00

2024-10-17T09:00

2024-10-17T09:00

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Отношения России и Узбекистана в текущем году характеризуются плотным графиком двусторонних встреч, в том числе, на самым высоком уровне. В конце мая в республике с трехдневным визитом побывал президент РФ Владимир Путин, а в сентябре – премьер-министр Михаил Мишустин для участия в пятом заседании совместной комиссии на уровне глав правительств. Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов рассказал РИА Новости о важных договоренностях и направлениях в двустороннем взаимодействии на ближайшую перспективу, а также о вопросах сотрудничества в газовой сфере.– Олег Сергеевич, как вы оцениваете товарооборот России и Узбекистана по итогам 2024 года, сохранит ли он прошлогоднюю динамику роста? За счет чего планируется обеспечить в перспективе его рост до 30 миллиардов долларов?– Констатируем динамичное развитие торговых связей наших стран. За последние годы в целом наблюдается непрерывный прирост товарооборота. По итогам восьми месяцев (январь-август) взаимный товарооборот между нашими странами, по данным госкомстата Узбекистана, составил 7,8 миллиарда долларов США или 18,2% от общего объема внешней торговли Узбекистана. Значение прошлогоднего показателя за тот же период составило 15,1%.Россия остается основным направлением экспорта узбекских товаров и услуг (2,5 миллиарда долларов, что на 24,6% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Отечественная продукция в Узбекистане востребована. В частности, Узбекистан является активным покупателем продукции металлургической и химической промышленности, машиностроения, продуктов питания и энергоносителей.Считаем, что достижимы и более высокие показатели, учитывая интенсивное развитие экономики Узбекистана и расширение базы для развития торговли. В целях достижения планки в 30 миллиардов долларов принят ряд документов, разработаны "дорожные карты". Рост товарооборота будет достигаться не только за счет расширения традиционных сфер взаимодействия. В частности, ожидаем наращивания поставок из Узбекистана продукции сельского хозяйства, текстильной и химической промышленности, автомобилестроения.Товарная экспортная структура России в обозримой перспективе также будет оставаться стабильной: продовольственные товары и сырье, металлургия, химическая промышленность, нефтепродукты, реакторы ядерные, оборудование, древесина и целлюлозно-бумажные изделия. При этом российские экономоператоры готовы осваивать и новые ниши, предоставлять передовые технологии, навыки и компетенции в таких перспективных областях, как информационно-коммуникационные технологии, искусственный интеллект, цифровые решения, телекоммуникация, био- и нанотехнологии.– По итогам визита в Узбекистан президента России Владимира Путина в мае был подписан солидный пакет документов, достигнуты договоренности практически во всех сферах сотрудничества. Какие экономические проекты стали приоритетными в этом году?– Действительно, было подписано порядка трех десятков документов, охватывающих самые разные сферы сотрудничества. Из экономического блока выделю ряд направлений, которые входят в число приоритетов. Нефтегазовая сфера: поставки нефти и нефтепродуктов, в том числе в рамках межправительственного соглашения по поставкам нефтепродуктов, подписанного в октябре 2023 года. Создание сети крупных АЗС, в частности, под брендами "Лукойла" и "Татнефти" в целях обеспечения населения высококачественной топливной продукцией. Российские экономоператоры продолжают участвовать в разработке нефтяных и газовых месторождений в республике. Напомню, что в мае этого года был открыт Центр управления бурением, позволяющий проводить мониторинг всех работ. Продолжается участие в модернизации объектов гидроэнергетики, рассматриваются варианты реализации проектов российских компаний в сфере возобновляемых источников энергии.Расширяется практика создания индустриальных парков в Узбекистане для развития промкооперации. Российский бизнес заинтересован в создании совместных производств конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. Сегодня в республике действуют два совместных промпарка – в Чирчике (Ташкентская область, 20 резидентов, 11 из которых – российские компании) и Джизакская область (планируется привлечение около 36 компаний-резидентов). До конца года планируется запустить промпарки в Бухаре и Навои.Важный приоритет – укрепление транспортной связанности наших государств. Продолжается проработка вопросов российского участия в организации международных транспортных маршрутов через территорию Узбекистана, в том числе приоритетных для республики. Отрабатываются перспективы задействования Ташкента в диверсификации маршрутов, включая транспортный коридор "Север-Юг".Российская сторона участвует в реализуемой правительством Узбекистана программе развития железнодорожного транспорта и железнодорожной инфраструктуры, прежде всего, в форме поставок российской техники, локализации ее производства в республике, реализации совместных инфраструктурных проектов. Ввиду увеличения объемов пассажирских перевозок в этом году возобновлено курсирование поездов по маршруту Ташкент-Москва. Продолжается проект по обновлению вагонного парка Ташкентского метрополитена.Особое внимание уделяется взаимодействию в области агропромышленного комплекса, включая создание оптово-распределительных центров, развитие сотрудничества в сферах рыболовства, птицеводства, сельскохозяйственного образования, науки и цифровизации. В сентябре этого года было подписано соглашение, направленное на уплотнение взаимодействия по вопросам реализации проекта организации ускоренных железнодорожных перевозок "Агроэкспресс".Дальнейшее развитие получает партнерство по линии информационных технологий, цифровизации и искусственного интеллекта. В этом ряду отмечу деятельность "Сбера" и, в частности, открытие 2 октября этого года в Ташкенте "Школы 21". До этого "Школа 21" была также открыта в Самарканде. Это уникальный образовательный проект, основанный на базе цифровых технологий, и позволяющий бесплатно получить востребованную IT-профессию. Проекты в области получения IT-образования школьниками и учителями информатики реализуются компанией "Яндекс", которая до конца года запустит соответствующие бесплатные курсы.– Сотрудничество Узбекистана и РФ в сфере энергетики остается приоритетом двустороннего сотрудничества. Будет ли, по вашей оценке, этот формат расширен за счет создания "газового союза" РФ-Казахстан-Узбекистан? На какой стадии реализации находится этот проект?– Сотрудничество в энергетике, включая нефтегазовую и электроэнергетическую сферы, остается приоритетом двустороннего сотрудничества. Энергокризисы последних лет продемонстрировали, что проблемы энергетического комплекса могут стать сдерживающим фактором для поступательного экономического роста страны и вызовом для социальной стабильности.Что касается создания газового консорциума. Данный вопрос должен быть адресован, прежде всего, профильным министерствам. Но в этом контексте хотел бы напомнить, как идея создания "газового союза", целью которого была координация экспортной политики, в течение 2022-2023 годов обрастала различными спекуляциями. В последние годы энергетика превратилась в наиболее политизированную область международного отраслевого сотрудничества. Мы являемся свидетелями того, как отдельными странами предпринимаются попытки навязать политически мотивированные оценки, действия и шаги, направленные на отказ от российских энергоносителей, торпедировать любые усилия по интеграции в газовой сфере, и в целом в топливно-энергетическом комплексе.– Стороны неоднократно заявляли о возможностях увеличения поставок российского газа в Узбекистан. Впереди зима, хватит ли Ташкенту российского голубого топлива в этот период, будут ли увеличения поставок, если да, то насколько?– Напомню, что с октября 2023 года начались поставки природного газа в объеме 2,8 миллиарда кубометров в год согласно контракту с "Газпромом". В январе-июле этого года поставлено 2,9 миллиарда кубометров, при этом поставки осуществляются на техническом максимуме газопровода. В этой связи реализуется второй этап реконструкции газопровода "Средняя Азия – Центр", который к октябрю 2025 года позволит увеличить объемы прокачки газа до 11 миллиардов кубометров газа в год.С соответствующими отраслевыми ведомствами Узбекистана продолжается обсуждение условий долгосрочного контракта на поставку газа после октября 2025 года (в том числе объемов и ценовых параметров). С казахстанской стороной в июне в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге были подписаны долгосрочные договоры по транспортировке российского газа через территорию Казахстана в направлении Узбекистана.Обратили внимание на опубликованные на днях данные профильного министерства Казахстана относительно ежегодных поставок через территорию соседней страны в Узбекистан порядка 3,8 миллиарда кубометров российского голубого топлива. Узбекское министерство, со своей стороны, сообщало в местных СМИ, что на данный момент в подземные хранилища Узбекистана закачано свыше 5,1 миллиарда кубометров газа, что более чем на один миллиард больше показателя прошлого года.Мы видим, что подготовка к осенне-зимнему сезону находится в фокусе внимания руководства страны. Делается немало – вводятся новые объекты электрогенерации, модернизируются электросети и трансформаторы. Приступили к практической реализации проекта сооружения Атомной станции малой мощности, продолжается диалог по проекту "большой" АЭС. Относительно возможных погодных катаклизмов предстоящей зимой и увеличения поставок отмечу, не раз уже было продемонстрировано, что Ташкент может рассчитывать на исторически дружественные связи и стратегическое партнерство с Россией.

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https://ria.ru/20240602/rossiya-1949905651.html

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https://ria.ru/20241008/cis-1977013903.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, узбекистан, россия, казахстан, татнефть, сбер, михаил мишустин