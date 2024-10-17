https://ria.ru/20241017/lenoblast-1978621662.html
Ленобластью выполнены все планы по развитию подшефного Енакиево на 2024 г
Ленобластью выполнены все планы по развитию подшефного Енакиево на 2024 г - РИА Новости, 17.10.2024
Ленобластью выполнены все планы по развитию подшефного Енакиево на 2024 г
Ленинградской областью выполнены все планы по развитию подшефного Енакиево на 2024 год, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T23:27
2024-10-17T23:27
2024-10-17T23:27
ленинградская область
ленинградская область
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донецкая народная республика
александр дрозденко
ирек файзуллин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Ленинградской областью выполнены все планы по развитию подшефного Енакиево на 2024 год, сообщает пресс-служба правительства региона. "В подшефном городе Енакиево Ленинградской областью выполнены все планы по 2024 году. Дальнейшие планы по развитию Енакиево в ДНР обсудил сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с министром строительства России Иреком Файзуллиным", - говорится в сообщении. По словам Дрозденко, в городе много детей, семьи очень ждут добрых перемен. "Как шефы донецкого города за два года мы по-хозяйски обследовали инфраструктуру, "больные точки" и острые проблемы. Качественно своими силами меняем ситуацию с водоснабжением, дорогами, транспортом, социальными объектами. Попросил министра, рассмотрев детальные доклады, помочь с привлечением в город программ федерального финансирования: нужно менять сети коммуникаций и ускорить ремонт соцобъектов – садиков, школ, поликлиник", - сказал Дрозденко. Также в Мариуполе ленинградские строители идут с опережением – заканчиваются ремонтно-восстановительные работы в микрорайоне Ленинградский. Ранее Дрозденко сообщал, что Ленобласть сверстала программу поддержки Енакиево на 2025-2027 годы. В планах на следующий год - ремонт и реконструкция одной из школ, продолжение дорожных ремонтных работ и работ по канализационной сети, а также по водоснабжению, шефство над социальными учреждениями.
https://ria.ru/20241016/sotrudnichestvo-1978358604.html
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ленинградская область, енакиево, донецкая народная республика, александр дрозденко, ирек файзуллин
Ленинградская область , Ленинградская область, Енакиево, Донецкая Народная Республика, Александр Дрозденко, Ирек Файзуллин
Ленобластью выполнены все планы по развитию подшефного Енакиево на 2024 г
Ленобластью выполнены все планы по развитию подшефного Енакиево на 2024 г
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Ленинградской областью выполнены все планы по развитию подшефного Енакиево на 2024 год, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В подшефном городе Енакиево Ленинградской областью выполнены все планы по 2024 году. Дальнейшие планы по развитию Енакиево в ДНР
обсудил сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
на встрече с министром строительства России Иреком Файзуллиным
", - говорится в сообщении.
По словам Дрозденко, в городе много детей, семьи очень ждут добрых перемен.
"Как шефы донецкого города за два года мы по-хозяйски обследовали инфраструктуру, "больные точки" и острые проблемы. Качественно своими силами меняем ситуацию с водоснабжением, дорогами, транспортом, социальными объектами. Попросил министра, рассмотрев детальные доклады, помочь с привлечением в город программ федерального финансирования: нужно менять сети коммуникаций и ускорить ремонт соцобъектов – садиков, школ, поликлиник", - сказал Дрозденко.
Также в Мариуполе
ленинградские строители идут с опережением – заканчиваются ремонтно-восстановительные работы в микрорайоне Ленинградский.
Ранее Дрозденко сообщал, что Ленобласть сверстала программу поддержки Енакиево на 2025-2027 годы. В планах на следующий год - ремонт и реконструкция одной из школ, продолжение дорожных ремонтных работ и работ по канализационной сети, а также по водоснабжению, шефство над социальными учреждениями.