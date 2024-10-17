https://ria.ru/20241017/lenoblast-1978609025.html

Глава Ленобласти рассказал о результатах внедрения нацпроекта

Глава Ленобласти рассказал о результатах внедрения нацпроекта - РИА Новости, 17.10.2024

Глава Ленобласти рассказал о результатах внедрения нацпроекта

Каждый вложенный в нацпроект "Производительность труда" рубль принес три рубля налогов в бюджет, такими результатами внедрения нацпроекта в Ленинградской... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T21:02

2024-10-17T21:02

2024-10-17T21:02

ленинградская область

экономика

ленинградская область

россия

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт - РИА Новости. Каждый вложенный в нацпроект "Производительность труда" рубль принес три рубля налогов в бюджет, такими результатами внедрения нацпроекта в Ленинградской области поделился глава региона Александр Дрозденко на IV форуме "Производительность 360". "Начиная нацпроект "Производительность труда", сомневались – что государственный подход может предложить бизнесу? Результат превзошел ожидания: экономический эффект проекта для предприятий составил более 1 миллиарда рублей, для региона – каждый вложенный рубль принес три рубля налогов. Больше того, Ленобласть подключила к проекту учреждения социальной сферы, чтобы отработать типовые решения, которыми сможем поделиться с регионами России", - сказал Дрозденко. Он отметил, что нацпроект реализуется на предприятиях региона с 2019 года. Сейчас участниками проекта являются 105 предприятий, суммарная выручка которых составляет 303 миллиарда рублей. Численность работников этих предприятий – 32 тысячи человек. В среднем итоги реализации проекта на предприятиях показали снижение времени протекания процессов на 33%, увеличение выработки на 73%, снижение незавершенного производства на 43%. Кроме того, с 2025 года Ленинградская область вводит новую форму поддержки для предприятий – силами специалистов Регионального центра компетенций запланировано постсопровождение предприятий на протяжении 2,5 года после завершения шестимесячной активной стадии реализации нацпроекта. "Бережливые технологии также востребованы в социальной сфере, особенно в здравоохранении. Выборгская больница и Перинатальный центр с помощью бережливых инструментов смогли сократить расходы, повысить эффективность использования имеющихся средств, оптимизировать внутренние процессы", - сообщили в пресс-службе Ленинградской области. Также за счет областного бюджета разработана программа учебной дисциплины по обучению инструментам и методикам бережливого производства. Ежегодно техникумы смогут выпускать 2,7 тысячи специалистов с бережливыми компетенциям. С 1 сентября эта дисциплина федерацией включена в ФГОС профессионального образования по всей России.

https://ria.ru/20241011/lenoblast-1977675112.html

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экономика, ленинградская область, россия, александр дрозденко