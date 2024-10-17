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Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава"

Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава" - РИА Новости, 17.10.2024

Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава"

Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава" – одно из главных событий в спортивной отрасли, в ходе которого обсуждаются ключевые темы в области РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T01:02

2024-10-17T01:02

2024-10-17T01:02

справки

россия

спорт

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Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава" – одно из главных событий в спортивной отрасли, в ходе которого обсуждаются ключевые темы в области физической культуры, профессионального и массового спорта.Форум учрежден указом президента России от 27 июля 2009 года в целях развития физической культуры и спорта, международного спортивного сотрудничества, а также пропаганды здорового образа жизни. Организатор форума – министерство спорта Российской Федерации.Ежегодно он объединяет более трех тысяч человек – олимпийских чемпионов, руководителей отраслевых органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, спортивных федераций и объектов спорта, представителей частного бизнеса, журналистов, экспертов спортивной индустрии. В рамках форума проводится Международная выставка "Современный спорт. Инновации и перспективы" (MSIP). Она является витриной высших достижений отечественной спортивной индустрии, где демонстрируются новейшие разработки, развиваются деловые контакты.Первый международный спортивный форум "Россия – спортивная держава" прошел 23-25 октября 2009 года в Казани (Татарстан). В его работе приняли участие около 1400 человек, в том числе тысяча российских участников и 300 иностранных гостей. На открытии форума выступил президент России Дмитрий Медведев. В разные годы форум проводился в Москве (2010), Саранске (2011), Якутске (2012), Чебоксарах (2014), на спортивном курорте "Доброград" (Владимирская область, 2016), Ульяновске (2018), Нижнем Новгороде (2019), Казани (2021). В 2022 году юбилейный X форум прошел сразу на нескольких площадках Кемеровской области – в Междуреченске, Белово и Новокузнецке.XI Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава" проходил 19-22 октября 2023 года в Перми. Он был приурочен к 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта, а также празднованию 300-летия Перми. Мероприятия прошли на девяти площадках. Их участниками стали более пяти тысяч человек, 100 гостей приехали из 30 стран мира. Свыше 200 спикеров выступили на 55 деловых сессиях. Главными мероприятиями деловой программы стали заседание Совета при президенте России по физической культуре и спорту, а также пленарное заседание "Спорт без границ. Открытость миру", на котором выступил президент России Владимир Путин. По его словам, особое внимание государство будет уделять массовому спорту: "Наша задача – вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан, то есть сделать спорт нормой жизни для 93 миллионов человек, причем всех возрастов и групп здоровья". Владимир Путин отметил, что сейчас в России более 350 тысяч объектов спорта. Кроме того, на семи тысячах квадратных метров комплекса "Пермь-ЭКСПО" расположились 70 стендов выставки "Современный спорт. Инновации и перспективы".Во дворце спорта "Молот" состоялся международный турнир Ural FC, Пермский академический Театр-Театр принял у себя Суперкубок Единой Континентальной Лиги 3х3, прошли показательный матч по регби, этап международного чемпионата по битве роботов, Всероссийские соревнования по спортивному программированию и Фестиваль по фиджитал спорту. XII Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава" пройдет 17-19 октября 2024 года в Уфе (Башкортостан). В этом году город отмечает свое 450-летие. Гости форума станут участниками праздничных мероприятий, познакомятся с культурой, историей и наследием этого самобытного и многообразного региона России.Мероприятие пройдет под девизом "Спорт. Семья. Россия".Ключевым событием станет заседание Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту, где обсудят комплексный подход к развитию отрасли, реализация госпрограммы по развитию массового спорта и повышению соревновательной активности. В центре внимания будут российские спортсмены-паралимпийцы.Во время основного пленарного заседания "Спорт – комплексный взгляд в будущее" будет обсуждаться участие негосударственных организаций в развитии спорта.В общей сложности запланировано более 40 мероприятий на восьми площадках форума.Культурная программа форума включает 15 событий. Это театральные постановки, выставки, экспозиции. 17 октября на спортивной арене "Динамо" – старейшем стадионе Уфы – звезды отечественного баскетбола, участники форума и представители иностранных государств проведут совместный "Матч звезд". Кроме того, пройдут международные соревнования по слалому, турнир по фехтованию "Сабля Салавата", вечер бокса, соревнования по керлингу, футбольный матч между "Динамо" – "ЦСП-Химки".К форуму подготовлена новая экспозиция выставки "Современный спорт. Инновации и перспективы" площадью пять тысяч квадратных метров. На ней будут представлены новейшие разработки спортивного оборудования и инвентаря. Например, инклюзивные тренажеры, новая футбольная экипировка, инновационные типы покрытия для спортивных площадок и стадионов. Параолимпийский комитет России представит свои разработки по восстановлению и реабилитации спортсменов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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