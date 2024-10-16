https://ria.ru/20241016/zhuravleva-1978310182.html

Журавлева: для международного сотрудничества между людьми барьеров нет

Журавлева: для международного сотрудничества между людьми барьеров нет - РИА Новости, 16.10.2024

Журавлева: для международного сотрудничества между людьми барьеров нет

Лига Фондов стран БРИКС+ в сфере развития науки и образования, созданная по инициативе Фонда Мельниченко, подводит итоги специальной номинации Future Makers... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T12:41

2024-10-16T12:41

2024-10-16T18:12

интервью

индия

кения

китай

брикс

фонд андрея мельниченко

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Лига Фондов стран БРИКС+ в сфере развития науки и образования, созданная по инициативе Фонда Мельниченко, подводит итоги специальной номинации Future Makers Международной премии BRICS SOLUTIONS AWARDS. Премия направлена на поддержку молодых ученых, исследователей и новаторов из стран БРИКС+ и вручается в рамках конкурса BRICS Solutions Awards. О том, как Лига фондов БРИКС+ отбирала победителей и почему сейчас важно поддерживать международное сотрудничество в области науки и технологий рассказала в интервью РИА Новости генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева. — Татьяна, расскажите, пожалуйста, о недавно анонсированной спецноминации Future Makers. Почему она стала одним из первых проектов Лиги Фондов БРИКС+? — Когда мы создавали Лигу Фондов, поняли, что важнейшим первым шагом должно стать выявление и поддержка новаторов, создателей новых проектов в странах БРИКС+. Наша премия Future Makers нацелена на то, чтобы показать, что барьеров для международного сотрудничества между активными, предприимчивыми людьми не существует. И что им есть, на кого опереться в реализации своих инициатив. — Какие направления затронет премия? Сколько заявок вы уже получили? — Мы объединили в Лиге уже 32 фонда из 15 стран, поэтому было сложно ограничиться одной номинацией. Мы договорились с партнерами конкурса – Агентством стратегических инициатив и Торговой промышленной палатой – что Future Makers будет сквозная и охватит все восемь направлений конкурса BRICS Solutions Awards. Мы и члены Лиги фондов БРИКС+ определим своих победителей в номинациях "Новая промышленность и энергетика", "Биотехнологии и здоровье нации", "Небо, космос и коммуникационные технологии", "Искусственный интеллект и цифровые услуги", "Климат и экологические технологии", "Платформы и комплексные решения для правительства и государственного управления", "Компетенции и развитие персонала", "Когнитивные технологии и креативная экономика". Заявок поступило достаточно много – 1343. Участвуют представители 15 стран. Сейчас мы активно работаем над шорт-листами лучших проектов. — Какую поддержку получат победители конкурса? — Победители нашей премии получат денежные призы, а также длительное постпрограммное сопровождение. Мы будем помогать им находить партнеров, развивать их проекты и создавать условия для роста. В том числе с этой целью создавалась Лига фондов – для поддержки научных исследований и образовательных проектов на пространстве стран БРИКС+, совместного выявления и поиска решения вызовов будущего за счет обмена знаниями и ресурсами. Это долгосрочная инициатива, и мы надеемся, что премия Future Makers станет ежегодной, открывая все новые возможности для молодых специалистов. — А если говорить именно о Лиге фондов? Ее создали четыре месяца назад, можно ли уже подвести какие-то предварительные итоги? — Мы задумали Лигу как шорт-трек для обмена опытом, решениями, идеями и коллабораций внутри стран БРИКС+. Выстраивая горизонтальные связи, мы пытаемся преодолеть барьеры, которые сегодня возникают по всему миру, стремимся помочь странам БРИКС+ найти и реализовать новые глобальные и прорывные проекты. Для этого создаем как сквозные программы, например, в рамках BRICS Solution, так и двусторонние и трехсторонние отношения. За первые месяцы работы стало очевидно, что запрос на такое сотрудничество очень высок. Как я уже говорила, к нам присоединились более 30 фондов из Китая, Индии, Бразилии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Пакистана, Египта, Нигерии, Бангладеш, Эфиопии, ЮАР, Индонезии. — Как идет работа с этим фондами? — В конце сентября при участии Лиги Фондов БРИКС+ и Фонда Мельниченко провели в Индии международную стажировку для представителей российских НКО. Участниками стажировки стали 16 руководителей социальных проектов, которые прошли Лидерский курс Московской школы профессиональной филантропии. Они представляли различные направления: от паллиативной помощи до инклюзии и экологических проектов. Программа включала встречи с индийскими НКО, обсуждение лучших практик, круглый стол по вопросам российско-индийской благотворительности. В рамках деловой программы V Северного форума и II Международной конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты мы поддержали экологическую инициативу Sister Ecosystems, которая приглашает юных экоактивистов из разных стран присоединиться к неформальному соглашению о символическом родстве экосистем, зачастую находящихся под угрозой. В качестве первых участников соглашения три активистки из России, Кении и Узбекистана согласились считать "сестрами" экосистемы якутской вечной мерзлоты, кенийских лесов и Аральского моря. Летом мы проводили Summer camp – Летнюю олимпиадную школу, где талантливые дети в течение двух недель на базе лицея МГУ проходят интенсивную образовательную программу по математике, физике и химии. В группе старшеклассников были ребята из Казахстана и Кении, которые все вместе решали задачи повышенной сложности и работали в лабораториях. Все это стало возможным благодаря тем горизонтальным связям, которые возникают в рамках двусторонних контактов в Лиге фондов. Мы считаем, что такие мероприятия – это большой вклад в укрепление международных связей. Они помогают сближать социальные, образовательные, культурные сферы стран БРИКС+.

https://ria.ru/20240607/soglashenie-1951352355.html

https://ria.ru/20241016/sammit-1978307235.html

https://ria.ru/20241015/briks-1978068963.html

индия

кения

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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интервью, индия, кения, китай, брикс, фонд андрея мельниченко