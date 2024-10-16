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Основательница Wildberries обвинила экс-супруга в подготовке провокаций - РИА Новости, 16.10.2024
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04:22 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/wildberries-1978250815.html
Основательница Wildberries обвинила экс-супруга в подготовке провокаций
Основательница Wildberries обвинила экс-супруга в подготовке провокаций - РИА Новости, 16.10.2024
Основательница Wildberries обвинила экс-супруга в подготовке провокаций
Основательница Wildberries Татьяна Ким обвинила экс-супруга Владислава Бакальчука в подготовке "незаконного пресс-тура" на складе компании в Шушарах, который... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T04:22
2024-10-16T04:22
происшествия
санкт-петербург
москва
ленинградская область
владислав бакальчук
wildberries
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Ким обвинила экс-супруга Владислава Бакальчука в подготовке "незаконного пресс-тура" на складе компании в Шушарах, который ещё не введён в эксплуатацию после пожара, и призвала журналистов и подрядчиков не посещать объект из соображений безопасности. Савеловский суд Москвы в среду проведет предварительное слушание по делу о разводе Ким и Бакальчука. Предстоит решить вопрос как о самом разводе, так и о разделе совместного имущества, в том числе компании Wildberries. Как ранее пояснила юрист Бакальчука Елена Ковалева, её доверитель настаивает на сохранении брака, поэтому суду предстоит рассмотреть его ходатайство о примирении. Ким опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором заявила, что вынуждена была ночью прибыть в офис из-за "подарка", подготовленного экс-супругом. "Только что я узнала, что сегодня утром на нашем складе в Шушарах планируется незаконный пресс-тур. От имени команды этого человека рассылаются сообщения с координатами журналистам и подрядчикам. Уважаемые журналисты и подрядчики, я беспокоюсь о вашей безопасности и не рекомендую вам посещать объект, который не введен в эксплуатацию. А этому человеку и его коллегам я бы хотела напомнить, что незаконное проникновение на частную территорию преследуется по закону", - рассказала она. Ким заявила, что Бакальчук "социально опасен", находится в "неясном правовом статусе и продолжает устраивать провокации". Склад Wildberries в Шушарах (районе Санкт-Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только на следующий день. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей. В феврале в интервью РИА Новости глава WB заявляла, что компания рассчитывает восстановить сгоревший склад в ближайшее время, поскольку Санкт-Петербург и Ленинградская область являются важным логистическим хабом. В июне она обещала, что Wildberries до конца года введет в эксплуатацию восстановленный склад в Шушарах.
https://ria.ru/20241001/wildberries-1975659992.html
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происшествия, санкт-петербург, москва, ленинградская область, владислав бакальчук, wildberries
Происшествия, Санкт-Петербург, Москва, Ленинградская область, Владислав Бакальчук, Wildberries
Основательница Wildberries обвинила экс-супруга в подготовке провокаций

Основательница Wildberries Ким призвала журналистов не посещать склад в Шушарах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТатьяна Ким
Татьяна Ким - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Татьяна Ким. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Ким обвинила экс-супруга Владислава Бакальчука в подготовке "незаконного пресс-тура" на складе компании в Шушарах, который ещё не введён в эксплуатацию после пожара, и призвала журналистов и подрядчиков не посещать объект из соображений безопасности.
Савеловский суд Москвы в среду проведет предварительное слушание по делу о разводе Ким и Бакальчука. Предстоит решить вопрос как о самом разводе, так и о разделе совместного имущества, в том числе компании Wildberries. Как ранее пояснила юрист Бакальчука Елена Ковалева, её доверитель настаивает на сохранении брака, поэтому суду предстоит рассмотреть его ходатайство о примирении.
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Ким опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором заявила, что вынуждена была ночью прибыть в офис из-за "подарка", подготовленного экс-супругом.
"Только что я узнала, что сегодня утром на нашем складе в Шушарах планируется незаконный пресс-тур. От имени команды этого человека рассылаются сообщения с координатами журналистам и подрядчикам. Уважаемые журналисты и подрядчики, я беспокоюсь о вашей безопасности и не рекомендую вам посещать объект, который не введен в эксплуатацию. А этому человеку и его коллегам я бы хотела напомнить, что незаконное проникновение на частную территорию преследуется по закону", - рассказала она.
Ким заявила, что Бакальчук "социально опасен", находится в "неясном правовом статусе и продолжает устраивать провокации".
Склад Wildberries в Шушарах (районе Санкт-Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только на следующий день. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.
В феврале в интервью РИА Новости глава WB заявляла, что компания рассчитывает восстановить сгоревший склад в ближайшее время, поскольку Санкт-Петербург и Ленинградская область являются важным логистическим хабом. В июне она обещала, что Wildberries до конца года введет в эксплуатацию восстановленный склад в Шушарах.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургМоскваЛенинградская областьВладислав БакальчукWildberries
 
 
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