https://ria.ru/20241016/ukraina-1978273313.html

Источник: в Турции не видят предпосылок для переговоров по Украине

Источник: в Турции не видят предпосылок для переговоров по Украине - РИА Новости, 16.10.2024

Источник: в Турции не видят предпосылок для переговоров по Украине

Предпосылок для переговоров по мирному разрешению конфликта на Украине на данный момент нет, но дипломатическое урегулирование остается приоритетом для внешней... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T09:54

2024-10-16T09:54

2024-10-16T09:54

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

вооруженные силы украины

турция

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871659079_0:200:3074:1929_1920x0_80_0_0_a376b35e827b28db847e16e9997e414d.jpg

АНКАРА, 16 окт – РИА Новости. Предпосылок для переговоров по мирному разрешению конфликта на Украине на данный момент нет, но дипломатическое урегулирование остается приоритетом для внешней политики Анкары, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице. Ранее газета Washington Post написала, что Владимир Зеленский стал более открыт к проведению переговоров с Россией на фоне ослабления позиций Украины. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки". "В условиях продолжающихся боевых действий сложно говорить о переговорах, мы не видим сейчас каких-либо предпосылок для этого. Стороны наращивают военную активность, есть высокий уровень недоверия, конфронтации", - отметил собеседник агентства. По его словам, дипломатическое урегулирование конфликта остается приоритетом для внешней политики Анкары. "Мы неоднократно оказывали свои посреднические услуги, об этом всем известно. Господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) заявил о приоритете мирного урегулирования (конфликта на Украине – ред.) для внешней политики (Турции - ред.). Принцип "в мирном процессе не будет проигравших", озвученный господином президентом, всем известен", - добавил источник. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул и отмену санкций против РФ. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240916/ukraina-1972825247.html

https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html

россия

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, турция, реджеп тайип эрдоган