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В СФ рассказали о влиянии санкций Запада на цели устойчивого развития ООН - РИА Новости, 16.10.2024
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13:43 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/sanktsii-1978326724.html
В СФ рассказали о влиянии санкций Запада на цели устойчивого развития ООН
В СФ рассказали о влиянии санкций Запада на цели устойчивого развития ООН - РИА Новости, 16.10.2024
В СФ рассказали о влиянии санкций Запада на цели устойчивого развития ООН
Ограничительные меры со стороны стран Запада негативно влияют на все 17 целей устойчивого развития ООН, Россия выступает за неполитизированный подход к... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T13:43
2024-10-16T13:43
россия
швейцария
украина
константин косачев
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Ограничительные меры со стороны стран Запада негативно влияют на все 17 целей устойчивого развития ООН, Россия выступает за неполитизированный подход к осуществлению этих целей, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Соответствующее заявление он сделал в ходе дискуссии на тему "Использование достижений науки, техники и инноваций в интересах более мирного и устойчивого развития в будущем" на площадке 149-й ассамблеи Межпарламентского союза, которая проходит с 13 по 17 октября в Швейцарии. Косачев добавил, что барьеры на пути научно-технического развития и международной торговли, нарушение односторонними рестрикциями целостности производственно-сбытовых цепочек, политически ангажированные требования другим странам для обеспечения себе незаслуженных преимуществ, "должны получить четкую негативную оценку со стороны Межпарламентского союза". "Россия выступает за комплексный неполитизированный подход к осуществлению целей устойчивого развития", - приводятся слова Косачева в сообщении пресс-службы СФ. Он также призвал парламентариев объединить усилия по сокращению экономического, энергетического, продовольственного и "цифрового разрыва" между странами и регионами. Кроме того, как отметили в пресс-службе, Косачев принял участие в заседании специальной рабочей группы МПС по Украине. Российская сторона передала группе перевод итогового доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева в отношении детей, опубликованного в июне 2024 года, а также материалы Общественной палаты по преступлениям украинских военных в Курской области. "Указали на недопустимость обстрелов с украинской стороны объектов атомной энергетики", - резюмировал вице-спикер СФ. МПС - международная парламентская организация, в которую входит 179 государств. Штаб-квартира находится в Женеве. Организация состоит из шести геополитических групп: Африканскую, Арабскую, Азиатско-Тихоокеанскую, группу стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК), группу "Двенадцать плюс" (государства ЕС и страны на них ориентирующиеся), группу "Евразия" (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан).
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россия, швейцария, украина, константин косачев, межпарламентский союз, оон, совет федерации рф, в мире
Россия, Швейцария, Украина, Константин Косачев, Межпарламентский союз, ООН, Совет Федерации РФ, В мире
В СФ рассказали о влиянии санкций Запада на цели устойчивого развития ООН

Косачев: санкции Запада негативно влияют на все цели устойчивого развития ООН

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Ограничительные меры со стороны стран Запада негативно влияют на все 17 целей устойчивого развития ООН, Россия выступает за неполитизированный подход к осуществлению этих целей, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Соответствующее заявление он сделал в ходе дискуссии на тему "Использование достижений науки, техники и инноваций в интересах более мирного и устойчивого развития в будущем" на площадке 149-й ассамблеи Межпарламентского союза, которая проходит с 13 по 17 октября в Швейцарии.
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Косачев добавил, что барьеры на пути научно-технического развития и международной торговли, нарушение односторонними рестрикциями целостности производственно-сбытовых цепочек, политически ангажированные требования другим странам для обеспечения себе незаслуженных преимуществ, "должны получить четкую негативную оценку со стороны Межпарламентского союза".
"Россия выступает за комплексный неполитизированный подход к осуществлению целей устойчивого развития", - приводятся слова Косачева в сообщении пресс-службы СФ.
Он также призвал парламентариев объединить усилия по сокращению экономического, энергетического, продовольственного и "цифрового разрыва" между странами и регионами.
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Кроме того, как отметили в пресс-службе, Косачев принял участие в заседании специальной рабочей группы МПС по Украине. Российская сторона передала группе перевод итогового доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева в отношении детей, опубликованного в июне 2024 года, а также материалы Общественной палаты по преступлениям украинских военных в Курской области.
"Указали на недопустимость обстрелов с украинской стороны объектов атомной энергетики", - резюмировал вице-спикер СФ.
МПС - международная парламентская организация, в которую входит 179 государств. Штаб-квартира находится в Женеве. Организация состоит из шести геополитических групп: Африканскую, Арабскую, Азиатско-Тихоокеанскую, группу стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК), группу "Двенадцать плюс" (государства ЕС и страны на них ориентирующиеся), группу "Евразия" (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан).
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