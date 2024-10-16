В СФ рассказали о влиянии санкций Запада на цели устойчивого развития ООН
Косачев: санкции Запада негативно влияют на все цели устойчивого развития ООН
© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Ограничительные меры со стороны стран Запада негативно влияют на все 17 целей устойчивого развития ООН, Россия выступает за неполитизированный подход к осуществлению этих целей, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Соответствующее заявление он сделал в ходе дискуссии на тему "Использование достижений науки, техники и инноваций в интересах более мирного и устойчивого развития в будущем" на площадке 149-й ассамблеи Межпарламентского союза, которая проходит с 13 по 17 октября в Швейцарии.
Косачев добавил, что барьеры на пути научно-технического развития и международной торговли, нарушение односторонними рестрикциями целостности производственно-сбытовых цепочек, политически ангажированные требования другим странам для обеспечения себе незаслуженных преимуществ, "должны получить четкую негативную оценку со стороны Межпарламентского союза".
"Россия выступает за комплексный неполитизированный подход к осуществлению целей устойчивого развития", - приводятся слова Косачева в сообщении пресс-службы СФ.
Он также призвал парламентариев объединить усилия по сокращению экономического, энергетического, продовольственного и "цифрового разрыва" между странами и регионами.
Кроме того, как отметили в пресс-службе, Косачев принял участие в заседании специальной рабочей группы МПС по Украине. Российская сторона передала группе перевод итогового доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева в отношении детей, опубликованного в июне 2024 года, а также материалы Общественной палаты по преступлениям украинских военных в Курской области.
"Указали на недопустимость обстрелов с украинской стороны объектов атомной энергетики", - резюмировал вице-спикер СФ.
МПС - международная парламентская организация, в которую входит 179 государств. Штаб-квартира находится в Женеве. Организация состоит из шести геополитических групп: Африканскую, Арабскую, Азиатско-Тихоокеанскую, группу стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК), группу "Двенадцать плюс" (государства ЕС и страны на них ориентирующиеся), группу "Евразия" (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан).
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