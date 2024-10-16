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В Пакистане начались переговоры Мишустина с премьером КНР - РИА Новости, 16.10.2024
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07:26 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/pakistan-1978260359.html
В Пакистане начались переговоры Мишустина с премьером КНР
В Пакистане начались переговоры Мишустина с премьером КНР - РИА Новости, 16.10.2024
В Пакистане начались переговоры Мишустина с премьером КНР
Переговоры премьер-министра РФ Михаила Мишустина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном начались в столице Пакистана Исламабаде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T07:26
2024-10-16T07:26
в мире
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исламабад
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михаил мишустин
ли цян
шос
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Переговоры премьер-министра РФ Михаила Мишустина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном начались в столице Пакистана Исламабаде, передает корреспондент РИА Новости. Глава российского правительства работает в Исламабаде 15-16 октября. В среду российский премьер примет участие в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Также ожидается участие премьер-министров Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также первого вице-президента Ирана и высокого представителя Индии. Участники рассмотрят приоритетные задачи по углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества ШОС. В частности, политики обсудят развитие торгово-экономического сотрудничества в контексте комплексной модернизации деятельности ШОС в соответствии с новыми геополитическими реалиями. Скоординированные подходы к решению задач ШОС в мировой экономике будут зафиксированы в итоговом Совместном коммюнике. Также главы правительств утвердят бюджет, обновленные с учетом приема Белоруссии штатные расписания секретариата и исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), протокол о внесении изменений в соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС от 1 декабря 2017 года.
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в мире, белоруссия, исламабад, казахстан, михаил мишустин, ли цян, шос, пакистан
В мире, Белоруссия, Исламабад, Казахстан, Михаил Мишустин, Ли Цян, ШОС, Пакистан
В Пакистане начались переговоры Мишустина с премьером КНР

Переговоры Мишустина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном начались в Исламабаде

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Михаил Мишустин . Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Переговоры премьер-министра РФ Михаила Мишустина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном начались в столице Пакистана Исламабаде, передает корреспондент РИА Новости.
Глава российского правительства работает в Исламабаде 15-16 октября. В среду российский премьер примет участие в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Также ожидается участие премьер-министров Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также первого вице-президента Ирана и высокого представителя Индии. Участники рассмотрят приоритетные задачи по углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества ШОС.
В частности, политики обсудят развитие торгово-экономического сотрудничества в контексте комплексной модернизации деятельности ШОС в соответствии с новыми геополитическими реалиями. Скоординированные подходы к решению задач ШОС в мировой экономике будут зафиксированы в итоговом Совместном коммюнике.
Также главы правительств утвердят бюджет, обновленные с учетом приема Белоруссии штатные расписания секретариата и исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), протокол о внесении изменений в соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС от 1 декабря 2017 года.
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В миреБелоруссияИсламабадКазахстанМихаил МишустинЛи ЦянШОСПакистан
 
 
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