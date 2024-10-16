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Российские ученые совместно с китайскими создали новый огнестойкий материал - РИА Новости, 16.10.2024
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Наука
 
07:00 16.10.2024 (обновлено: 08:40 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/nauka-1978150889.html
Российские ученые совместно с китайскими создали новый огнестойкий материал
Российские ученые совместно с китайскими создали новый огнестойкий материал - РИА Новости, 16.10.2024
Российские ученые совместно с китайскими создали новый огнестойкий материал
Огнестойкий материал, основанный на природоподобных соединениях и эпоксидной смоле, разработали ученые ВолгГТУ в составе научного коллектива. По их словам, это... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T07:00
2024-10-16T08:40
наука
наука
технологии
волгоградский государственный технический университет (волггту)
россия
волгоград
пожар
химия
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Огнестойкий материал, основанный на природоподобных соединениях и эпоксидной смоле, разработали ученые ВолгГТУ в составе научного коллектива. По их словам, это позволит повысить пожарную безопасность и сделать производство таких материалов более экономичным. Результаты опубликованы в журнале Polymers.Пожар — чрезвычайное происшествие, которое часто сопровождается человеческими жертвами. При проектировании автомобилей, вагонов, авиационной техники и путей эвакуации людей из опасной зоны важно использовать трудновоспламеняемые материалы, например, полимерные композиты.Ученые Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) провели исследование, направленное на создание огнестойких и экологически чистых материалов. Было изучено влияние природных соединений, содержащих фосфор, на горючесть эпоксидных смол. Результаты показали, что такие соединения, несмотря на более низкое содержание фосфора по сравнению с синтетическими аналогами, не уступают им по эффективности снижения воспламеняемости материалов.&quot;Достаточно вспомнить пожары в баре &quot;Хромая лошадь&quot; и больших торговых центрах. Использование в конструкциях легковоспламеняемых полимеров существенно увеличивает вероятность возникновения и распространения пожара&quot;, — отметил заведующий кафедрой &quot;Общая и неорганическая химия&quot; ВолгГТУ Олег Тужиков.По его словам, сочетание фосфорсодержащих природных соединений с наноструктурами позволило не только снизить горючесть полимерных композиционных материалов, но и улучшить их физико-механические свойства.В вузе сообщили, что исследования в области создания новых огнестойких материалов ведутся во многих научных центрах мира, но отличительной особенностью работ ученых ВолгГТУ является фокус на доступное сырье. По мнению разработчиков, это может значительно упростить процесс промышленного внедрения разработок и снизить их стоимость.Начало исследований по созданию огнестойких полимеров в ВолгГТУ было положено еще в 1960-х годах. Современные исследования являются продолжением работ, направленных на поиск новых эффективных решений в области создания ограниченно горючих полимеров."Участие ВолгГТУ в программе "Приоритет-2030" стало катализатором для развития межрегионального и международного сотрудничества. В рамках стратегического проекта "Малотоннажная химия" были установлены тесные связи с Институтом химической кинетики им. Воеводского, ИК ЦТО и университетом науки и технологий Китая. Программа способствовала формированию новых научных коллабораций и расширению возможностей университета", — добавил Тужиков.Исследование проведено совместно с государственной ключевой лабораторией пожарной науки Университета науки и технологий г. Хэфэй (Китай), физического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ), кафедрой общей и неорганической химии ВолгГТУ под общим руководством Института химической кинетики и горения им. Воеводского (ИХКГ СО РАН).
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наука, технологии, волгоградский государственный технический университет (волггту), россия, волгоград, пожар, химия, российская академия наук
Наука, Наука, Технологии, Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ), Россия, Волгоград, Пожар, Химия, Российская академия наук
Российские ученые совместно с китайскими создали новый огнестойкий материал

В ВолгГТУ разработали особый материал на основе природоподобных соединений

© iStock.com / PleasureofartОгонь
Огонь - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© iStock.com / Pleasureofart
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Огнестойкий материал, основанный на природоподобных соединениях и эпоксидной смоле, разработали ученые ВолгГТУ в составе научного коллектива. По их словам, это позволит повысить пожарную безопасность и сделать производство таких материалов более экономичным. Результаты опубликованы в журнале Polymers.
Пожар — чрезвычайное происшествие, которое часто сопровождается человеческими жертвами. При проектировании автомобилей, вагонов, авиационной техники и путей эвакуации людей из опасной зоны важно использовать трудновоспламеняемые материалы, например, полимерные композиты.
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Ученые Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) провели исследование, направленное на создание огнестойких и экологически чистых материалов. Было изучено влияние природных соединений, содержащих фосфор, на горючесть эпоксидных смол. Результаты показали, что такие соединения, несмотря на более низкое содержание фосфора по сравнению с синтетическими аналогами, не уступают им по эффективности снижения воспламеняемости материалов.
«

"Достаточно вспомнить пожары в баре "Хромая лошадь" и больших торговых центрах. Использование в конструкциях легковоспламеняемых полимеров существенно увеличивает вероятность возникновения и распространения пожара", — отметил заведующий кафедрой "Общая и неорганическая химия" ВолгГТУ Олег Тужиков.

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По его словам, сочетание фосфорсодержащих природных соединений с наноструктурами позволило не только снизить горючесть полимерных композиционных материалов, но и улучшить их физико-механические свойства.
В вузе сообщили, что исследования в области создания новых огнестойких материалов ведутся во многих научных центрах мира, но отличительной особенностью работ ученых ВолгГТУ является фокус на доступное сырье. По мнению разработчиков, это может значительно упростить процесс промышленного внедрения разработок и снизить их стоимость.
Начало исследований по созданию огнестойких полимеров в ВолгГТУ было положено еще в 1960-х годах. Современные исследования являются продолжением работ, направленных на поиск новых эффективных решений в области создания ограниченно горючих полимеров.
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"Участие ВолгГТУ в программе "Приоритет-2030" стало катализатором для развития межрегионального и международного сотрудничества. В рамках стратегического проекта "Малотоннажная химия" были установлены тесные связи с Институтом химической кинетики им. Воеводского, ИК ЦТО и университетом науки и технологий Китая. Программа способствовала формированию новых научных коллабораций и расширению возможностей университета", — добавил Тужиков.
Исследование проведено совместно с государственной ключевой лабораторией пожарной науки Университета науки и технологий г. Хэфэй (Китай), физического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ), кафедрой общей и неорганической химии ВолгГТУ под общим руководством Института химической кинетики и горения им. Воеводского (ИХКГ СО РАН).
 
НаукаНаукаТехнологииВолгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)РоссияВолгоградПожарХимияРоссийская академия наук
 
 
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