Мишустин провел переговоры с премьером Пакистана
Переговоры Мишустина с премьером Пакистана Шарифом прошли в Исламабаде
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаседание совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Исламабаде
Заседание совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Исламабаде
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ИСЛАМАБАД, 16 окт - РИА Новости. Переговоры премьер-министра РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом состоялись в Исламабаде, передает корреспондент РИА Новости.
В переговорах с российской стороны также приняли участие глава минэкономразвития РФ Максим Решетников, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров, министр энергетики Сергей Цивилев, министр природных ресурсов Александр Козлов, замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Глава российского правительства работает в Исламабаде 15-16 октября. В среду российский премьер примет участие в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Исламабаде. Также ожидается участие премьер-министров Белоруссии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также первого вице-президента Ирана и высокого представителя Индии. Участники рассмотрят приоритетные задачи по углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества ШОС.
В частности, политики обсудят развитие торгово-экономического сотрудничества в контексте комплексной модернизации деятельности ШОС в соответствии с новыми геополитическими реалиями. Скоординированные подходы к решению задач ШОС в мировой экономике будут зафиксированы в итоговом совместном коммюнике.
Также главы правительств утвердят бюджет, обновленные с учетом приема Белоруссии штатные расписания секретариата и исполнительного комитета РАТС ШОС, протокол о внесении изменений в соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС от 1 декабря 2017 года.